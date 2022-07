In occasione del Anime Expo, Crunchyroll nel corso del proprio panel dedicato ha svelato l’arrivo nel 2023 dell’adattamento anime di Solo Leveling, il manhwa coreano realizzato da DUBU presso REDICE Studio ed edito in Italia per Star Comics, concluso a dicembre 2021 con un totale di 179 capitoli pubblicati.

In arrivo l’anime di Solo Leveling, lo trasmetterà Crunchyroll

L’adattamento anime sarà, di conseguenza, trasmesso da Crunchyroll anche nel nostro Paese a data da destinarsi.

Per il momento, d’altro canto, siamo in possesso di una key visual e di prime sequenze mediante trailer. Ecco il tutto di seguito (la key visual si presenta nel fotogramma di anteprima del video):

Alla regia dell’anime vi è Shunsuke Nakashige (Mother of the Goddess’ Dormitory) presso lo studio A-1 Pictures. Noboru Kimura (Gundam Build Divers, Nyaruko: Crawling with Love!) è responsabile alla sceneggiatura. Tomoko Sudo (Alice in Borderland, Fragtime) è il character designer e Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti, Blue Exorcist, Kill la Kill) compone le musiche.

Solo Leveling: di cosa tratta l’opera?

Si tratta dell’adattamento manhwa, edito online da KakaoPage da marzo 2018, della light novel sudcoreana omonima scritta da Chugong scritta dal 2016 al 2018 per un totale di 13 volumi più uno extra indipendente dalla storia principale.

Il manwha è stato poi trasposto su carta da D&C Media e Italia a maggio 2022 è stato lanciato il settimo volume. Per il 20 luglio è atteso l’ottavo.

Potete recuperare qui su Amazon il primo numero di questa interessante opera.

Il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mette a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di “livello S”? Una lettura imperdibile per tutti gli estimatori di avventure in salsa fantasy, combattimenti magici all’ultimo sangue ed emozionanti colpi di scena!

Per manhwa si intende il medium del fumetto e cartone animato nella lingua coreana la cui influenza si basa fortemente sull’arte asiatica classica e in particolare su quella cinese. Gli editori italiani stanno provando ormai da tempo ad introdurre il medium nel mercato alla pari dei manga, non riscuotendo il medesimo profitto.