Crunchyroll annuncia il futuro arrivo sulla piattaforma streaming a tema anime della Stagione 1 di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami, per la prima volta completamente doppiata in italiano.

L’annuncio arriva a seguito del successo del film animato, Jujutsu Kaisen 0, anch’esso realizzato da Crunchyroll e distribuito nei cinema di tutta Italia in evento speciale 9 al 12 giugno. Qui potete recuperare la nostra recensione e qui lo speciale dedicato.

Attendiamo ulteriori dettagli da parte del distributore fra cui la data di uscita.

ATTENZIONE! Abbiamo novità sui primi doppiaggi italiani!!!

L’adattamento anime del fenomeno manga del maestro Akutami si aggiunge ai primi tre anime doppiati in italiano annunciati ad aprile 2022, ovvero The Rising of The Shield Hero, My Dress-Up Darling e Ranking of Kings. Precisiamo che questi ultimi tre arriveranno, sempre secondo annuncio di Crunchyroll, questa Estate a data da definirsi.

La Stagione 1 di Jujutu Kaisen, prodotta da studio MAPPA, è andata in onda in Giappone da ottobre 2020 a marzo 2021. In Italia è disponibile per Crunchyroll con sottotitoli e si compone di un totale 24 episodi. Alla regia della produzione vi è Sunghoo Park.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 19 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 12 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. In Italia arriverà prossimamente su Crunchyroll. E’ in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre da Studio MAPPA.