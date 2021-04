In vendita la riproduzione del divano di Friends

Quando Rachel, Ross e tutti i loro amici più fidati si sono riuniti per la prima volta al bar Central Perk, è stato lo spunto per la commedia e quel cameratismo bonaccione che scalda il cuore. Ora, i fan del programma televisivo di successo possono possedere una replica a grandezza naturale dell’iconico divano a tre posti della caffetteria. Nel corso di dieci stagioni, la sit-com Friends è diventata famosa in tutto il mondo, in parte grazie delle esilaranti buffonate di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe, ma anche per le loro commoventi sessioni di conversazione su un divano arancione a tre posti nella caffetteria locale, appunto il Central Perk.

Toynk, fornitore di merchandising legato alla cultura pop, ha aggiunto una replica del divano in velluto alla sua collezione di merchandising targato Friends, e sarà sicuramente un successo tra i fan dello spettacolo. I devoti del Central Perk possono arredare la loro cucina con il logo del caffè su saliera e pepiera, tazze da caffè, tazze da zuppa o un set da pranzo in tre pezzi con piatto da portata, ciotola e tazza. Metti una o due grandi fioriere in ceramica accanto al divano e un tavolino con una sfera di neve scintillante, ognuna con il logo del negozio. Insomma, i gadget a tema Friends sono davvero tantissimi e ne potete acquistare qualcuno a questo link. Il divano costerà più di tremila dollari, ma sarà senza dubbio il punto focale di tutte le feste casalinghe, un angolo di relax in cui accogliere gli amici più cari ed emozionarsi insieme a loro ricordando i fasti della serie tv.

Inoltre, per tutti gli appassionati della serie, ricordiamo che è possibile riguardare tutte le puntate dell’iconico show su Netflix, nel catalogo riservato a tutti gli abbonati e potete trovare tanti gadget a tema a questo link.