Friends Virtual Tour: come visitare da casa le location della sit-com

In occasione del venticinquesimo anniversario della famosa sit-com Friends, l’agenzia che organizza i tour dei set televisivi e cinematografici della città di New York chiamata On Location Tours ha deciso di organizzare una visita virtuale di tutti i luoghi caratteristici dove si è svolta la celebre serie.

I fan potranno esplorare tutti i posti di New York City che hanno caratterizzato le vicende di Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross e Joey, direttamente dalla poltrona di casa, in un tour della durata di 40 minuti attraverso 18 iconiche location nelle quali è stata girata la serie.

L’agenzia ha dovuto reinventarsi in questo momento difficile a causa della pandemia globale in corso, sospendendo alcuni tour “dal vivo” e trasformandoli in virtuali, una soluzione che, però, da la possibilità anche a chi non risiede sul suolo statunitense di poter partecipare a simili iniziative e ad un prezzo abbastanza onesto: 29 $ per prendere parte alla visita, oltre al diritto di essere presenti alla “Friends Trivia Night“, dove i fan potranno testare la loro conoscenza della serie. Sfortunatamente, però, il pacchetto superiore, contenente anche alcuni gadget, potrà essere spedito solamente ad un indirizzo statunitense.

Sul sito di On Location Tours sono presenti anche altri tour (per ora non ancora “virtualizzati”) inerenti ad altre serie TV, come quello dedicato a Sex and the City, o Gossip Girl, o ancora ai Soprano. Se volete dare un’occhiata, li trovate tutti ciccando su questo link.