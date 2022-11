“I wonder if you know how they live in Tokyo” diceva una famosa canzone di un famoso film a tema corse automobilistiche spericolate in quel del Giappone. Ma prima di Fast and Furious e delle sue derapate in Tokyo Drift, esisteva un’altra leggenda legata a uno street racer fantasma. Dopo giorni di attesa, è stato finalmente annunciato che Initial D, il celebre manga di Shuichi Shigeno, arriva in Italia grazie a J-POP Manga.

J-POP porta in Italia l’attesissima opera di Shuichi Shigeno: Initial D

Initial D arriva finalmente in Italia con un’edizione basata sulla shinsōban giapponese, pubblicata tra il 2020 e il 2021, che sarà ulteriormente arricchita con contenuti esclusivi e pagine a colori e arriverà in libreria con cadenza bimestrale in libreria, fumetteria e negli store online in Italia, grazie a J-POP Manga.

Dopo giorni di attesa, l’editore milanese ha annunciato la pubblicazione dell’iconico manga di Shuichi Shigeno, considerato il più grande manga sullo street racing. L’edizione italiana è stata curata da Dario Moccia, che ha presentato insieme all’editore uno spettacolare: nel corso della Milan Games Week & Cartoomics ci sarà in fiera l’opera acquistabile e una vera Toyota Trueno 86, auto utilizzata del protagonista del franchise.

La trama del manga di Shigeno, pubblicato nel 1995 dalla Kōdansha, corre sulle strade del monte Akina, nella prefettura di Gunma: qui si dice che si aggiri il fantasma di uno street racer imbattibile che, a bordo della sua Toyota Sprinter Trueno AE86, sfreccia tra le strade di montagna all’alba di ogni giorno. Takumi Fujiwara, liceale svogliato e dall’aria sempre sonnolenta, vive con suo padre proprio ai piedi del monte Akina, aiutandolo a gestire il suo negozio di tofu. La sua vita scorre tranquilla, tra giorni di scuola sempre uguali e il lavoro part-time dal benzinaio. Solo l’amicizia con Itsuki Takeuchi, suo compagno di classe e collega, riesce a svegliarlo dal torpore quotidiano quando quest’ultimo lo coinvolge nella sua passione per lo street racing e le auto, portandolo a scoprire la vita notturna dei piloti e delle gare di auto che animano le strade del monte Akina.

Se inizialmente neanche questo mondo riesce a infiammare il placido animo del ragazzo, presto tutti scopriranno che il Fantasma di Akina è più che realtà e che il mondo dello street racing giapponese non sarà mai più lo stesso. L’opera, diventata un cult per tutti gli appassionati di manga e auto, vanta già una trasposizione animata che ha conquistato il mondo grazie al suo utilizzo iconico della computer grafica e della colonna sonora dal genere Eurobeat.

Fino al 27 novembre, data conclusiva della Milan Games Week & Cartoomics, sarà possibile visitare l’installazione dedicata all’annuncio e fare una foto con la mitica Toyota Trueno 86.