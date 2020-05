IoRestoInSala: la nuova iniziativa degli esercenti dei cinema

Domenica 23 Febbraio è stata una data decisamente significativa: è infatti il giorno in cui tutte le sale cinematografiche, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state chiuse, per evitare assembramenti di qualunque tipo. Nonostante ci sia una data per la riapertura dei cinema, non si hanno informazioni troppo precise sul come riapriranno ed è per questo che un gruppo di esercenti ha deciso di attuare l’iniziativa #IoRestoInSala.

Più di 70 esercenti in tutta Italia, in collaborazione con alcuni distributori, hanno deciso, dal 26 Maggio, di lanciare l’iniziativa #IoRestoInSala, nella quale non sarà il cinema a trasferirsi sulla rete, ma la rete diventerà cinema.

Ogni esercente potrà in assoluta autonomia scegliere la propria programmazione e avrà modo di costruire il proprio percorso di approfondimento. Ogni cinema comunicherà ai propri spettatori la possibilità di acquistare biglietti per le sale virtuali direttamente sul proprio sito, rispecchiando le capienze reali dei cinema di riferimento.

“Crediamo che tutto questo possa consentire allo spettatore di ritrovare quel senso di identità e comunità che caratterizzano il pubblico delle sale cinematografiche di qualità”, queste le parole degli esercenti coinvolti:”La programmazione e la relazione tra le sale e il loro pubblico sono al centro della nostra proposta. Le sale si sono unite per restituire allo spettatore il piacere di ritornare nel proprio cinema di riferimento. Il modello che difendiamo e che vogliamo portare online è quello della sala, permettendo ai singoli cinema disseminati sul territorio italiano (e solo ed esclusivamente ai cinema) di vendere un biglietto per la visione di un film da casa”.

#IoRestoInSala inizierà la sua programmazione con ben 4 prime visioni che, sfortunatamente, non hanno potuto godere della distribuzione in sala: Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo, premiato a Berlino con l’Orso d’Argento, Tornare di Cristina Comencini, Georgetown, attesissimo debutto di Christoph Waltz dietro la macchina da presa e In viaggio verso un sogno, gioiello del cinema indipendente con Shia LaBeouf, considerato dalla critica americana uno dei dieci migliori film indipendenti

dell’anno.

Si proseguirà con Memorie di un assassino diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho già regista di Parasite e La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Mattotti e Villetta con ospiti di De Matteo. Dalla Palestina arriva Elia Suleiman, regista di Il Paradiso probabilmente, e da Pechino Lulu Wang, regista della commedia-fenomeno The Farewell – Una bugia buona.

E poi la commedia Criminali come noi dell’argentino Sebastián Borensztein e il brasiliano La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karim Aïnouz. Chiudono questo primo elenco L’hotel degli amori smarriti di Christophe Honoré, un’intera sezione dedicata al maestro giapponese Ozu e alcune chicche del cinema (restaurato) delle origini da Chaplin a Buster Keaton ai quali la Cineteca di Bologna lavora da decenni, a cui si aggiungono Varda par Agnès (ancora inedito in Italia) e una selezione di titoli restaurati in collaborazione il World Cinema Project di Martin Scorsese, che ha definito “neglected”, ovvero grandi film sconosciuti al grande pubblico, che sono stati capaci di rappresentare una particolare epoca storica cinematografica delle cinematografie meno famose, come quella africana e indiana.

Ma in che modo lo spettatore potrà usufruire di tale iniziativa? Basterà accedere al sito del proprio cinema preferito e acquistare un biglietto, su cui vi sarà un codice che corrisponderà al posto assegnato nella sala virtuale. Grazie ad un accordo con MyMovies, i film avranno degli orari d’inizio con fasce d’orario prestabilite e ogni cinema digitale farà una vera e propria simulazione di una sala cinematografica: sarà infatti possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia, chattare col vicino di posto e commentare il film.

I prezzi si assesteranno su quelli che sono già presenti in rete: si andrà dai 3€ ad un massimo di 7,90€, che verranno incassati interamente dal cinema, che provvederà poi a farne il rendiconto al distributore e la prevendita inizierà già oggi 21 Maggio.

“La nostra priorità continua ad essere la possibilità di ritornare ad accogliere il pubblico nel nostri locali, ma in attesa di poter garantire le massime condizioni sanitarie, abbiamo voluto ritrovare i nostri spettatori”, concludono gli esercenti:“In questo black out sociale che ha inghiottito tutto e tutti, il cinema non smette di rappresentare una delle migliori oasi di resistenza: il cinema e la sala sono cultura e mai come oggi, qualsiasi presidio culturale può rappresentare una via d’uscita dall’isolamento. Il cinema e la sala sono oggi più che mai gli antidoti al buio”.

Ecco l’elenco delle sale che, al momento, aderiscono all’iniziativa #IoRestoInSala:

Piemonte

Acqui Terme – Cristallo

Bra – Impero

Novi Ligure – Moderno

Ovada (AL) – Splendor

Lombardia

Milano – Anteo Palazzo del cinema

Milano CityLife – Anteo

Bergamo – Auditorium

Bergamo – Capitol

Bergamo – San Marco

Cremona – Anteo Spaziocinema

Mantova – Del Carbone

Mantova – Mignon

Monza – Capitol Anteo Spaziocinema

Sesto San Giovanni – Rondinella

Treviglio – Anteo Spaziocinema

Varese – Filmstudio 90

Varese – Nuovo

Voghera – Cinema Teatro Arlecchino

Trentino Alto Adige

Trento – Multisala Astra

Bolzano – Filmclub

Friuli Venezia Giulia

Udine – Visionario

Udine – Cinema Centrale

Pordenone – Cinemazero

Trieste – Ariston

Lignano – Cinecity

Veneto

Padova – Lux

Padova – Rex

Bassano del Grappa – Metropolis Cinemas

Belluno – Cinema Italia

Schio – Nuovo Cinema Pasubio

Vicenza – Odeon

Emilia Romagna

Bologna – Lumiere

Bologna – Pop UP Cinema Jolly

Bologna – Pop Up Cinema Medica

Bologna – Pop Up Cinema Bristol

Cattolica – Snaporaz

Ferrara – Apollo

Modena – Truffaut

Parma – Cinema Edison D’essai

Rimini – Tiberio

Toscana

Firenze – Stensen

Firenze – Spazio Alfieri

Pisa – Arsenale

Liguria

Genova – Odeon

Genova – Ariston

Genova – Corallo

Genova – City

Genova – Sivori

Diano Marina – Politeama Dianese

Imperia – Imperia

Rapallo – Augustus

Santa Margherita – Centrale

Savona – Filmstudio

Sestri – Levante Ariston

Marche

Ancona – Azzurro

Fermo – Sala Artisti

Umbria

Perugia – Postmodernissimo

Lazio

Roma – Andromeda Cinemas

Roma – Madison

Roma – Caravaggio

Campania

Napoli – Modernissimo

Puglia

Bari – Splendor

Brindisi – Andromedamaxicinema

Calabria

Catanzaro – Cinema Teatro Comunale

Sicilia

Palermo – Multiplex Planet La Torre

Catania – Planet

Messina – Multisala Iris

Messina – Multisala Apollo

Castrofilippo – Multisa Planet La Vigne

Siracusa – Multisala Planet Vasquez

Sardegna

Iglesias – Madison