Jack Ryan: la nuova stagione disponibile dal primo Novembre su Amazon Video

La seconda stagione di Jack Ryan sarà disponibile su Amazon Prime dal primo novembre. Lo show è diretto da Tom Clancy e interpretato da John Krasinski.

A partire dal primo Novembre 2019, su Amazon Prime Video sarà disponibile in esclusiva la seconda stagione completa di Jack Ryan, la serie tv diretta da Tom Clancy. Amazon realizza questo show televisivo in collaborazione con Paramount Television e Skydance Television. Le new entry nel cast di questa seconda stagione sono nomi del calibro di Naomi Rapace (Prometheus), Wendell Pierce, Michael Kelly (House of Cards).

John Krasinski interpreta Jack Ryan, un agente della CIA che in questa seconda stagione segue la pista di un traffico illegale di armi che dalla giungla venezuelana lo porterà in missione per tutto il Sud America. Politica e criminalità si intrecciano in questa serie tv dove le cospirazioni hanno un ruolo centrale nella narrazione. Jack Ryan sarà più volte depistato ma, tornando sui suoi passi, riuscirà a tirare le fila del complotto e smascherare i criminali che lo hanno generato.

Tra i produttori esecutivi dello show troviamo Michael Bay, Andrew Form, Dana Golberg e David Graziano, insieme a molti altri professionisti nel settore. Un cast d’eccezione e una squadra tecnica che non fa invidia a nessuno, questa seconda stagione di Jack Ryan si prospetta un ottimo prodotto di intrattenimento, mixando diversi generi dal poliziesco al thriller.

Per rimanere sempre connessi e ricevere tutte le informazioni su Jack Ryan non dimenticate di seguire le pagine social ufficiali Twitter (@JackRyanAmazon), Instagram e Facebook (@JackRyanAmazon). Vi ricordiamo, inoltre, che abbonarvi ad Amazon Prime Video è molto semplice e questo vi dà accesso a molti vantaggi. I clienti Prime in Italia possono usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in un giorno su oltre due milioni di prodotti in oltre sei mila comuni e di spedizioni in due o tre giorni su più di dieci milioni di prodotti.