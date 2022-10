Dopo la recente fusione che ha portato alla nascita di Warner Bros. Discovery c’è stata una questione da risolvere, ovvero come i film e i programmi televisivi della DC verranno strutturati in futuro: James Gunn e il produttore Peter Safran serviranno come co-presidenti dei nuovi DC Studios. Ma quali saranno i loro progetti futuri? Ci sarà The Batman 2?

James Gunn e DC Studios: quali progetti supervisionerà?

È recente la notizia che lo sceneggiatore e regista di The Suicide Squad e Peacemaker , James Gunn , e il produttore Peter Safran , serviranno come co-presidenti dei nuovi DC Studios.

Il futuro del mondo live-action DC è stato sconvolto negli ultimi anni, con un’ampia varietà di progetti che hanno preso vita e altri che sono stati sospesi. The Hollywood Reporter fa un po’ più luce sui progetti che Gunn e Safran supervisioneranno e su quali progetti potrebbero non farlo.

Secondo la testata, il sequel di Todd Phillips, Joker: Folie a Deux, non sarà sotto la supervisione di Gunn e Safran: Phillips riferirà direttamente ai presidenti della Warner Bros. Pictures, Pamela Abdy e Michael De Luca. Ma la fonte afferma inoltre che anche i sequel e gli spin-off di The Batman di Matt Reeves potrebbero non essere tutti sotto la supervisione di Gunn e Safran.

I nuovi DC Studios hanno ancora tanti assi nella manica da mostrarci, una lunga serie di importanti progetti di alto profilo che potranno seguire negli anni a venire, inclusa una seconda stagione di Peacemaker e l’imminente Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Aquaman e il regno perduto e Blue Beetle.

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dichiarato: