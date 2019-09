Joe Russo sulla situazione Spider-Man: Sony ha fatto un grande errore!

Joe Russo, regista insieme al fratello di Avengers: Endgame , è convinto che Sony abbia commesso un errore madornale non scendendo a compromessi con la Marvel per quanto riguarda il caso Spider-Man. Adesso, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere è fuori dal Marvel Cinematic Universe e secondo Joe Russo il personaggio ne soffrirà moltissimo in fatto di popolarità.

I fratelli Russo hanno dedicato gran parte del loro lavoro come registi alla realizzazione di cinecomic di casa Marvel, da Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, fino ad arrivare a Avengers: Endgame. I registi sanno bene, quinti, quanto possa essere difficile implementare un nuovo supereroe in un franchise già avviato e così forte come quello del MCU.

Dalle colonne del Toronto Sun, Joe Russo ci tiene ad aggiungere carne al fuoco sulla tragedia che ha investito il personaggio di Spider-Man e soprattutto del no-deal tra Marvel e Sony: “L’unione (tra Marvel e Sony) è stata debole per tutto lo sviluppo (dei film). Ma, vorrei dire una cosa, facendo un passo indietro e cercando di essere il più obiettivo possibile, penso che Sony abbia commesso un tragico errore pensando di poter replicare quanto fatto da Kevin (Feige), cioè raccontare incredibili storie ottenendo uno straordinario successo che dura orami da anni. Penso che sia davvero un grande errore”.

Secondo Joe Russo, Sony ha sottovalutato la bravura di Feige di aver costruito il Marvel Cinematic Universe e con ogni probabilità la Sony è convinta di poter ottenere lo stesso risultato grazie a Tom Holland e altre storie che poi verranno, probabilmente, raccontate nei prossimi film dedicati a Spider-Man e che seguiranno l’ultima pellicola Spider-Man: Far From Home.

Insomma, l’epopea che vede protagonisti Sony, Marvel e Spider-Man sembra destinata a non concludersi qui. Ma se da un lato Sony non divulga altre dichiarazioni dopo la lapidaria affermazione: “la porta è chiusa, per ora”, in casa Marvel sembra quasi che la perdita di Spidey sia un lutto che non può essere proprio rielaborato.