Arriva la conferma per The Continental, la serie prequel di John Wick: sarà trasmessa in streaming su Prime Video fuori dagli Stati Uniti, del Medio Oriente e di Israele.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link

Su Prime Video la serie prequel di John Wick, The Continental

La serie prequel ambientata nell’universo di John Wick sarà di tre episodi, in cui seguiremo un giovane Winston Scott, interpretato da da Colin Woodell stavolta, mentre nel franchise cinematografico l’abbiamo visto interpretato da Ian McShane.

Secondo le fonti ufficiali:

Durante la serie, gli spettatori seguiranno Winston attraverso la sua ascesa nella malavita della New York degli anni ’70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo dell’iconico hotel, il Continental appunto, che funge da punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo.

In precedenza era stato annunciato che la serie prodotta dalla Lionsgate sarebbe andata in onda su Peacock negli Stati Uniti anziché su Starz, come originariamente previsto. Lo spettacolo non ha ancora una data d’uscita, ma dovrebbe debuttare nel 2023. Chris Mansolillo, direttore dell’acquisizione dei contenuti per Prime Video, ha detto:

I film di John Wick hanno creato uno degli universi più coinvolgenti, dettagliati e divertenti che abbiamo visto sullo schermo nell’ultimo decennio. Siamo estremamente orgogliosi di svolgere un ruolo decisivo nel continuare a costruire quell’universo, offrendo agli spettatori uno spaccato sulle origini del famigerato Continental Hotel e dei suoi incredibili personaggi.

Greg Coolidge e Kirk Ward saranno gli sceneggiatori, showrunner e produttori esecutivi di “The Continental”. Insieme a Woodell, il cast comprende: Mel Gibson nel ruolo di Cormac, Ayomide Adegun, che interpreterà un giovane Caronte, basato sul personaggio interpretato da Lance Reddick nei film; Ben Robson nel ruolo di Frankie, Hubert Point-Du Jour nel ruolo di Miles, Jessica Allain nel ruolo di Lou, Mishel Prada come KD, Nhung Kate nel ruolo di Yen e Peter Greene che interpreterà lo zio Charlie.