Joker, il celebre villain si mostra nel suo primo trailer!

Joker, il primo lungometraggio dedicato al famoso villain di Batman, si mostra nel suo teaser trailer ufficiale. Quale sarà la storia di questo personaggio?

Dopo la pubblicazione del poster avvenuta negli scorsi giorni, DC Comics e Warner Bros. hanno diffuso il primo teaser trailer di Joker, primo lungometraggio interamente dedicato a uno dei personaggi più controversi del cosiddetto DC Universe.

Questo lungometraggio, per chi non lo sapesse, cercherà di far luce sul passato di Joker. Arthur Fleck (il nome dello psicotico clown) è un comico stand-up praticamente fallito, che passa il suo tempo come intrattenitore dei grandi magazzini. Dopo alcuni avvenimenti, questo uomo si getta nell’oscurità diventando a tutti gli effetti il Joker che noi tutti conosciamo.

Il trailer, infatti, mostra alcune scene nelle quali il povero Arthur viene presentato alle prese con la cura della madre malata ed alle continue aggressioni ricevute dai rapinatori in metropolitana e nell’inferno urbano che costituisce Gotham City, la celebre città che fa da ambientazione alle storie di Batman.

Ad accompagnare Joaquin Phoenix (nei panni di Arthur Fleck) ci saranno anche Robert De Niro, Marc Maron, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen e Bill Camp. La regia, invece, è stata assegnata alle sapienti mani di Todd Phillips (Una notte da leoni), mentre la sceneggiatura allo stesso Phillips con la collaborazione di Scott Silver (8 Mile).

Joker farà il suo debutto ufficiale il prossimo 4 ottobre nelle migliori sale cinematografiche italiane e sicuramente sino ad allora saranno rilasciati man mano ulteriori dettagli ed informazioni sulla pellicola.