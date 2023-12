GTA 6, il "Joker della Florida" vuole 3 milioni di dollari e li vuole subito

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di Lawrence Sullivan, il “Joker della Florida” che ha chiesto di avere un confronto con Rockstar dopo aver scoperto che in GTA 6, in uscita nel 2025, c’è un personaggio molto simile a lui. Nelle scorse ore, Sullivan è tornato sulla questione, lanciando un ultimatum di tre giorni a Rockstar e chiedendo un risarcimento di 3 milioni di dollari.

Se non ricordate di cosa stiamo parlando, vi rinfreschiamo la memoria: nel trailer di GTA 6 si vede un personaggio con il volto ricoperto di tatuaggi, chiaramente ispirato a Sullivan, uomo dal passato criminale (è stato arrestato più volte per possesso illegale di armi da fuoco) e che è diventato famoso proprio per la sua somiglianza con il Joker di Batman, tanto da essere soprannominato “Joker della Florida” dai quotidiani statunitensi.

Sullivan sta chiedendo un ingente risarcimento a Rockstar per l’uso non autorizzato della sua immagine nel gioco. Ha dichiarato che alla scadenza dell’ultimatum agirà per vie legali tramite i suoi avvocati, sostenendo di avere “prove concrete” a suo favore che gli permetterebbero di vincere la causa e ottenere quanto richiesto. Nel frattempo, l’uomo si è anche tinto i capelli di viola, così da rendere ancora più evidente la sua somiglianza con il personaggio del gioco.

In un video pubblicato su TikTok (ricaricato su X), Sullivan ha dichiarato: "GTA, ti sto dando il più grande marketing gratuito che hai avuto in tutta la storia di questo gioco. Per questo, voglio un milione di dollari in più. Aspetterò, aspetterò. GTA, dobbiamo parlare, pensi che stia scherzando? Hai tre giorni, tre giorni, prima che i miei avvocati perdano la testa su questo caso. Non è come quello di Lindsay Lohan. Ho delle prove concrete".