Jonathan Strange & Mr Norrell: annunciato Il gioco da Tavolo

E’ stata annunciata per Giungo 2019 la data di uscita in commercio di Jonathan Strange & Mr Norrell: A Board Game of English Magic, un adattamento in gioco da tavolo della famosa storia scritta nel 2004 da Susanna Clarke. I designers del progetto sono tutti italiani e noti nell’ambiente: Marco Maggi e Francesco Nepitello mentre gli artwork che saranno utilizzati per le illustrazioni sono ad opera di di Ian O’Toole.

Il romanzo da cui è tratto il gioco è ambientato nei primi anni del 1800, un’epoca in cui l’Inghilterra è alle prese con le guerre napoleoniche. Grazie all’impegno di due uomini, Gilbert Norrell e Jonathan Strange, la magia conosce una nuova primavera e inizia ad essere impiegata durante la guerra contro la Francia.

I due maghi protagonisti hanno personalità opposte e complementari. Norrell è studioso e estremamente geloso della sua conoscenza dell’arte magica, di contro, Strange è una persona intraprendente che pensa che lo studio della magia debba essere prevalentemente di tipo pratico. Le vicende dei due protagonisti saranno legate dai loro incontri con l’enigmatico Re Corvo, un antico e potente signore di un reame fatato, che ottiene potere e conoscenza tramite i patti che vengono stipulati con lui.

Il romanzo è un continuo discernimento tra ragione e istinto, con un tono tipicamente british, ma Jonathan Strange & Mr Norrell, per via degli elementi fantastici presenti nella narrazione, è a pieno diritto un romanzo fantasy che sa rivisitare in maniera acuta e divertita gli eventi e i personaggi di quel periodo storico. Nel romanzo ritroviamo anche il dualismo culturale tipico dell’Inghilterra della Rivoluzione Industriale. La nazione è divisa tra Nord, dove regna la magia e il romanticismo, ed il Sud, un territorio che fa suo la razionalità e la concretezza

Dopo secoli di assenza, la magia è ritornata a manifestarsi in Inghilterra, ma non tutti coloro che la usano lo fanno a fin di bene. Lo scopo del gioco sarà quello di ambire al ruolo di aspirante arcimago e solo chi riuscirà potrà vincere la partita. I giocatori dovranno collezionare rari libri antichi, destreggiarsi con azioni diplomatiche e nel contempo riuscire a impressionare i propri seguaci con mirabolanti numeri di magia. Si sarà chiamati dunque a scegliere come bilanciare al meglio gli studi e lo status sociale, dato che avere la meglio sui propri antagonisti richiederà che ogni risorsa a nostra disposizione venga sfruttata a dovere.

In Jonathan Strange & Mr Norrell: A Board Game of English Magic, i giocatori rivestiranno i ruoli dei quattro personaggi principali del romanzo, ovvero Jonathan Strange, Mr. Norrell, Miss Redruth, oppure John Segundus e viaggeranno attraverso l’Inghilterra e l’Europa.

Durante il loro pellegrinaggio i giocatori incontreranno una serie di personaggi classici della serie, dal gioviale Mr. Honeyfoot alla bellissima Lady Pole, ma anche lo straordinario Stephan Black e Lord Portishead. Nel frattempo, dovranno accrescere le loro abilità magiche.

Uno degli autori del gioco, Francesco Nepitello, ci ha dichiarato riguardo al prodotto: “Il gioco è stato testato in modo molto intensivo, e crediamo riesca a rievocare bene la particolare atmosfera del libro, anche grazie alle meccaniche da ‘gioco di carte’ che rendono un po’ l’idea di un ‘parlour game’, ovvero il classico gioco di società, cosa che riconduce al tono di conversazione dell’opera originale. Le illustrazioni di Ian O’Toole sono molto belle ed evocative, e Duncan Molloy e il suo team di sviluppatori ha lavorato a stretto contatto con noi per rendere il gioco molto scorrevole“.

Non sono stati ancora svelati dettagli ulteriori riguardo il gioco, se non la data di lancio definita per il 27 giugno del 2019.