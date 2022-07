Jujutsu Kaisen, anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Gege Akutami, arriverà per Crunchyroll doppiato completamente in italiano, come riportato nelle ultime settimane.

Jujutsu Kaisen: data di inizio dell’anime doppiato in italiano

Nel corso delle ultime ore lo stesso distributore ha svelato che la prima stagione arriverà ufficialmente il 26 luglio 2022 e un sarà offerto un nuovo episodio (la serie ne è composta da 24) alla settimana.

In più veniamo a conoscenza del cast di doppiatori italiani per i personaggi di spicco, ecco di chi si tratta:

Yuji Itadori – Dario Sansalone

Megumi Fushiguro – Cristiano Paglionico

Nobara Kugisaki – Laura Cherubelli

Satoru Gojo – Davide Fumagalli

Ryomen Sukuna – Mattia Bressan

La Stagione 1 di Jujutu Kaisen, prodotta da studio MAPPA, è andata in onda in Giappone da ottobre 2020 a marzo 2021. In Italia è disponibile per Crunchyroll anche con sottotitoli. Alla regia della produzione vi è Sunghoo Park.

Crunchyroll ha altresì distribuito al cinema il sequel dell’anime (prequel seguendo la timeline ufficiale del manga), Jujutsu Kaisen 0. Il film animato è stato lanciato nelle sale italiane dal 9 al 12 giugno. Qui potete recuperare la nostra recensione e qui lo speciale dedicato.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 19 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 12 volumi.

L’adattamento anime ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll. Il sequel dell’anime si realizza con il film animato di Jujutus Kaisen 0 che adatta gli eventi precedenti al manga originale sempre ideati da Gege Akutami. In Italia arriverà prossimamente su Crunchyroll. È in produzione la Stagione 2 dell’anime sempre da Studio MAPPA.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Gli altri anime doppiati in italiano in partenza su Crunchyroll

Oltre Jujutsu Kaisen, partiranno doppiati in italiano sulla piattaforma streaming le seguenti serie:

My Dress-Up Darling: lunedì 18 luglio

Ranking of Kings: martedì 19 luglio

The Rising of the Shield Hero (stagione 1): lunedì 25 luglio

The Rising of the Shield Hero Season 1: l’amatissimo dark fantasy isekai che segue le avventure di Naofumi Iwatani nel suo viaggio per diventare l’eroe dello scudo. I fan italiani potranno finalmente recuperare la prima stagione con doppiaggio italiano mentre la seconda, appena iniziata, va avanti ogni settimana in simulcast sempre su Crunchyroll.

Con le voci di:

Naofumi Iwatani – Federico Viola

Motoyasu Kitamura – Alessandro Germano

Ren Amaki – Dario Sansalone

Itsuki Kawasumi – Simon Lupinacci

Raphtalia – Francesca Bielli

Filo – Sabrina Bonfitto

My Dress-Up Darling: una rom-com brillante che vede due mondi apparentemente lontani convergere in uno quando un timido ragazzo e una estroversa ragazza trovano un legame attraverso il cosplay. Uno dei più grandi successi dell’inverno passato, ora anche in lingua italiana!

Con le voci di:

Marin Kitagawa – Debora Morese

Wakana Gojo – Alessandro Germano

Kaoru Gojo – Riccardo Rovatti

Sajuna Inui – Elisa Giorgio

Shinju Inui – Giulia Maniglio

Ranking of Kings: una serie che macina premi e conquista i cuori di moltissimi fan e che vede il principe Bojji, incapace di parlare e sentire, partire all’avventura per provare il suo valore… con l’aiuto di un’ombra di nome Kage.

Con le voci di:

Bojji – Giulia Maniglio

Kage – Alessandro Germano

Daida – Andrea oldani

Hiling – Gea Riva

Domas – Mattia Bressan