Jujutsu Kaisen 0, che ha debuttato nelle sale giapponesi il 24 dicembre 2021 è l’adattamento del manga Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte. Si tratta della storia prequel di Jujutsu Kaisen, i cui singoli capitoli sono stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020.

Jujutsu Kaisen 0: tutto quello che dovete sapere sul film

Jujutsu Kaisen 0: la trama

Il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 è Yuta Okkotsu perseguitato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, morta in un incidente stradale, che si manifesta come un’entità malvagia che lo protegge contro la sua volontà, ferendo chiunque cerchi di fargli del male. Yuta non è capace di controllare Rika e per questo viene arrestato dagli stregoni. Il ragazzo desidera morire in modo che nessun altro possa farsi male, ma Satoru Gojo gli offre un’opportunità di salvezza iscrivendolo all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Qui Yuta incontra Maki Zenin, Toge Inumaki e Panda, che diventano suoi compagni e che abbiamo imparato a conoscere nell’anime. Torna in scena Suguru Geto, il più pericoloso stregone oscuro del Giappone, il cui obiettivo è quello di distruggere l’istituto. Yuta e i suoi compagni si ritrovano costretti a un combattimento serrato e dall’esito incerto.

A produrre il film, troviamo ancora una volta Studio MAPPA che torna dall’anime principale insieme al resto dello staff e del cast. Sunghoo Park (The God of High School) è il regista del film mentre Hiroshi Seko (Dorohedoro) è lo sceneggiatore delle sceneggiature. Il character designer è Tadashi Hiramatsu (Kiseijuu: Sei no Kakuritsu). Il mangaka Gege Akutami ha supervisionato la produzione e le nuove scene al combattimento sotto la diretta richiesta del regista Sunghoo Park. Park ha commentato che il film avrebbe incluso nuovi contenuti non presenti nel manga originale e che mirava a fare in modo che avesse il suo stile, come i colori di sfondo come quando viene mostrato il cielo.

Jujutsu Kaisen 0: il trailer

Il primo trailer di Jujutsu Kaisen 0 è stato pubblicato dal canale ufficiale YouTube del distributore TOHO Animation e anticipa la theme song intitolata Itto (L’unica via) di King Gnu:

Jujutsu Kaisen 0 dove vederlo in streaming

Jujutsu Kaisen 0 arriverà anche in Italia, precisamente su Crunchyroll. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma streaming dedicata al mondo degli anime in occasione del Napoli Comicon 2022 in cui ha venduto carte prepagate di Crunchyroll Premium in edizione limitata e per ogni acquisto ha regalato un bellissimo poster a scelta tra Spy x Family e Jujutsu Kaisen. Quest’ultimo avrebbe potuto essere ispirato alla prima stagione dell’anime (disponibile per la visione con sottotitoli sempre su Crunchyroll) invece ha ripreso la locandina principale, appunto, del film Jujutsu Kaisen 0.

Al momento non sono stati riportati altri dettagli quindi non abbiamo una data sull’uscita in Italia.

Jujutsu Kaisen 0 al cinema

Prodotto dallo studio di animazione MAPPA (L’Attacco dei Giganti), la data di uscita di Jujutsu Kaisen 0 in Italia al cinema è fissata per il prossimo 9 giugno e rimarrà in programmazione per una settimana nell’ambito della Stagione degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital e Dynit. Il film uscirà con doppiaggio italiano.

La data di uscita di Jujutsu Kaisen 0 in Italia

Il successo del film

Il film ha ottenuto un sucesso incredibile al cinema ottenendo un’ottima risposta positiva da parte della critica. Jujutsu Kaisen 0 è diventato il film più redditizio al botteghino giapponese del 2021. Secondo Mantan Web del quotidiano Mainichi Shimbun, Jujutsu Kaisen 0 ha infatti superato Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time guadagnando 13,5 miliardi di yen (circa 105,3 milioni di dollari) da quando è uscito in Giappone il 24 dicembre. Non solo. Con un totale complessivo di 160 milioni euro in tutto il mondo dal suo debutto Jujutsu Kaisen 0 ha superato i guadagni mondiali di Stand By Me Doraemon, cosa che lo ha reso settimo film anime più redditizio di tutti i tempi al mondo superando anche il record detenuto da La principessa Mononoke dello Studio Ghibli.

Jujutsu Kaisen 0: i personaggi

Come accennato prima, protagonista è Yuta Okkotsu un ragazzo perseguitato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika che lo ha portato a vivere in solitudine, spaventato dall’idea di potere fare del male alle altre persone. Quando Rika era in vita i due ragazzi avevano un legame molto stretto tanto che avevano accettato di sposarsi una volta cresciuti. Quando Rika muore in un incidente d’auto, Yuta precipita in una profonda depressione. Il suo rimorso e la sua tristezza si manifestarono in uno degli spiriti maledetti più potenti mai esistiti. Questo spirito sarebbe diventato noto come la “Regina delle maledizioni”.

Yuta trova un nuovo scopo dopo essere entrato all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo: trovare un modo per liberare Rika. Ritrova fiducia in se stesso e decide di diventare qualcuno che può proteggere gli altri. Durante il combattimento contro Suguru Geto, Yuta è pronto a tutto per vendicare i suoi amici, anche a sacrificare se stesso.

Dei personaggi che abbiamo conosciuto nella storia principale compaiono Maki Zenin, Toge Inumaki e Panda, in questo volume al loro primo anno all’Istituto. Figlia di Ogi Zenin e sorella gemella maggiore di Mai Zenin, Maki fa parte della famiglia Zenin. All’inizio di questo volume Maki non è convinta al cento per cento che Yuta abbia diritto di frequentare l’Istituto in quanto è un essere umano maledetto ma alla fine, venendo a conoscersi meglio e capendo che hanno molte cose in comune, è la stessa Maki a incoraggiare il ragazzo a usare la sua maledizione per salvare le persone. È lei che allena Yuta duramente perché vuole vederlo diventare più forte e combattere al suo fianco. Per quanto riguarda Yuta il ragazzo ammira la forza di Maki e desidera essere forte e resiliente come lei.

Toge Inumaki è un discendente del clan Inumaki che ha ereditato la rara e potente tecnica del linguaggio maledetto. Questo impedisce a Toge di parlare normalmente, quindi ha sviluppato uno schema vocale unico per evitare di maledire gli altri. In Jujustu Kaisen 0 Toge ci appare come un ragazzo tranquillo e distante e Yuta ne è all’inizio intimidito proprio perché non parla. Quando comprende che questo è dovuto al fatto che vuole evitare di maledire accidentalmente qualcuno con le sue parole incantate e che è un ragazzo gentile e premuroso, tra i due si instaura una solida amicizia.

Infine Panda, il quale lo troviamo esattamente uguale a come lo era nell’anime principale. Come ben sappiamo Panda non è in realtà un vero animale, ma un cadavere maledetto mutato creato da Masamichi Yaga. Panda è un personaggio particolare, molto ottimista e calmo con un brusco senso dell’umorismo. Come cadavere maledetto, Panda possiede un alto grado di energia maledetta e grazie a un duro allenamento ha rafforzato il suo corpo per bilanciare attacco e difesa.

Satoru Gojo

Ancora una volta, il personaggio chiave, colui che mette in moto gli avvenimenti è Satoru Gojo che ci appare con un aspetto più giovanile. L’unica caratteristica differente nel suo aspetto è la benda sul viso, che invece di coprire entrambi gli occhi, ricopre esclusivamente quello destro. Inoltre, la benda non è più nera, ma bianca.

In Jujutsu Kaisen 0 lo stregone salva Yuta dal destino che lo aspetta, un destino che implica altro se non la morte, così come aveva fatto con Yuji. Anche se lo spirito maledetto di Yuta può rivelarsi estremamente pericoloso, Gojo è disposto a scommettere sul fatto che il suo nuovo allievo superi la sfida e diventi un grande stregone. In fondo si è sempre opposto all’ortodossia dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo e ancora una volta lo vediamo imporre i propri ideali.

Gojo è conosciuto nella società del jujutsu come lo stregone più forte. Si è guadagnato questa nomea grazie alla immensa quantità di energia maledetta che possiede. È un personaggio complesso, soprattutto dal punto di vista della personalità: normalmente disinvolto e giocoso nei confronti dei suoi studenti, colleghi intimi e amici, diventa crudele nei confronti dei dirigenti stregoni, un esempio è la sua palese mancanza di rispetto nei confronti del preside Gakuganji e dei suoi nemici. L’obiettivo finale di Satoru è riformare il mondo del jujutsu dal basso attraverso l’istruzione. Cerca di promuovere una nuova generazione di stregoni che spera un giorno diventino suoi pari ed è per questo che Yuta e Yuji gli sono così cari.

Suguru Geto

Un altro personaggio importante che compare nel prequel è Suguru Geto antagonista non solo in Jujutsu Kaisen 0 ma anche nella serie principale. Originariamente studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo insieme a Satoru Gojo, Geto fu esiliato dalla scuola dopo che il suo intenso odio per i non stregoni lo portò a massacrare oltre cento civili in una notte. Mira a porre fine al mondo normale, inaugurando un’era in cui solo gli stregoni, che Geto considera le persone superiori, regnano sul pianeta. È anche piuttosto interessato a Yuta e allo spirito maledetto che lo perseguita.

Le curiosità

Jujutsu Kaisen 0 doveva originariamente essere raccontato in tre o quattro episodi della prima stagione. Sunghoo Park aveva riflettuto molto su questa idea, inserendo quindi le vicende di Yuta Okkotsu nei primi episodi dell’anime. Il fatto è che sarebbe stato un problema cambiare protagonista dopo il quarto episodio, perciò ha optato per una produzione separata.

Per celebrare l’uscita nei cinema giapponesi di Jujutsu Kaisen 0 è stato diffuso un opuscolo speciale, Jujutsu Kaisen 0,5, all’interno del quale è disponibile uno one-shot inedito realizzato dal sensei Akutami focalizzato su Yuta Okkotsu. Contiene inoltre commenti dell’autore e dello staff del film. Il one-shot è stato consegnato a tutti i primi spettatori fortunati che hanno acquistato il biglietto per vedere Jujutsu Kaisen 0.