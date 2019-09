Jurassic World 3: Tornano Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum

Un grande ritorno Jurassic World 3: nel film ci saranno anche Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, le star dei primi film di Jurassic Park.

In Jurassic World 3 torneranno delle vecchie conoscenze. Da mesi le indiscrezioni parlavano di un eventuale ritorno delle star originali, ma ora è stato comunicato ufficialmente che Laura Dern, Sem Neill e Jeff Goldblum torneranno in questo nuovo capitolo. Questo annuncio è stato fatto proprio dal regista del film, Colin Trevorrow, dichiarando che i tre attori torneranno a impresonare Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom in questo ultimo capitolo.

Trevorrow ne ha parlato martedì, durante l’evento organizzato da Collider presso il cinema ArcLight di Hollywood . Il regista ha confermato che gli attori non faranno solo una breve apparizione, come in passato è successo a Goldblum in Jurassic World: Il Regno Distrutto, o Laura Dern in Jurassic Park III, ma avranno ruoli molto consistenti all’interno del nuovo film.

Attualmente non sappiamo nulla sulla trama di Jurassic World 3 e questa è una delle novità più importanti del momento, considerato che questo può significare un ritorno alle origini, che farà sicuramente pensare con nostalgia al primo film della vecchia trilogia.

La storia sarà ambientata un anno dopo Il Regno Distrutto e mostrerà qual è stato l’effetto dell’ingresso dei dinosauri nel nostro mondo e la lotta per la sopravvivenza da parte della nostra specie e della loro. La scrittura del film è nelle mani del regista e di Emily Carmichael, che ha nel suo curriculum film come Pacific Rim: Uprising. Nel cast torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme ai già citati Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Inoltre, Colin Trevorrow sarà anche produttore esecutivo insieme a Steven Spielberg.

L’uscita di Jurassic World 3, terzo ed ultimo capitolo della nuova trilogia, è fissata all’11 giugno 2021.