K-Pop: Demon Hunters: annunciato il nuovo film Sony Pictures Animation

Maggie Kang (I Croods 2 – Una nuova era, Lego Ninjago: Il film) e Chris Appelhans (Wish Dragon) dirigeranno K-Pop: Demon Hunters, il nuovo film di animazione di Sony Pictures Animation.

Come è facile aspettarsi da un titolo simile, la nuova pellicola animata della casa di produzione di Spider-Man: Un nuovo universo, Hotel Transylvania e Piovono Polpette, sarà un musical animato a base di K-Pop che racconterà la storia di un gruppo di ragazze alle prese con la loro doppia vita: star della musica e contemporaneamente cacciatrici di demoni!

Il film celebrerà tutto ciò che è il K-Pop e rappresenterà una vera e propria lettera d’amore per il genere musicale e i milioni di fan che lo ascoltano in tutto il mondo, riservando alla parte musicale un ruolo centrale nel film. Kang ha affermato che fin da giovane ha sempre amato questo tipo di musica e che, per lei, il K-Pop è anche un modo per connettersi alle sue origini coreane.

Training for the big debut. K-Pop: Demon Hunters is currently in development at Sony Animation.

This film follows a world-renowned K-Pop girl group as they balance their lives in the spotlight with their secret identities as badass demon hunters. pic.twitter.com/sFScsOqMN5

