Ubuntu Linux batte Windows 11 su un portatile con processore AMD Ryzen 7

In una recente analisi comparativa, Phoronix ha messo alla prova il Framework Laptop 16 operante con Ubuntu contro il sistema operativo Windows 11, per scoprire quale dei due sistemi offre prestazioni migliori su quella che è considerata la configurazione di laptop più modulare del momento.

Secondo i risultati ottenuti, Ubuntu ha dimostrato di superare Windows 11 nella maggior parte delle applicazioni testate.

Il Framework Laptop 16 si distingue nel panorama dei notebook grazie alla sua struttura modulare. Questa caratteristica permette agli utenti di personalizzare il dispositivo a seconda delle proprie necessità, includendo la possibilità di sostituire o aggiungere componenti hardware. Un esempio chiaro di questa versatilità è rappresentato dai moduli di ingresso/uscita (I/O), intercambiabili a seconda delle esigenze dell'utente, e dall'introduzione di un'opzione per una GPU RX 7700S, che può essere aggiunta o rimossa facilmente.

Dal momento della sua progettazione, il Framework Laptop 16 può essere acquistato con Windows 11 preinstallato. Tuttavia, il produttore mette in evidenza come Linux rappresenti un'alternativa valida, sottolineando così l'impegno nel supportare sistemi operativi open-source al di là dell'ecosistema Microsoft.

Nella ricerca di Phoronix, sono state messe a confronto le versioni di Ubuntu 23.10 e la prossima 24.04 "in stato quasi finale" rispetto a Windows 11. Attraverso l'utilizzo di oltre 100 benchmark, che spaziavano tra diversi ambiti come l'elaborazione di carichi di lavoro Java, la codifica di immagini, la produzione creativa, la codifica video, l'audio e la compressione delle texture, la modellazione con Blender, e molti altri, è stato possibile stilare una comparazione esaustiva.

Dei 101 test effettuati, Ubuntu 24.04 ha ottenuto il maggior numero di vittorie, primeggiando in 68 casi. Ubuntu 23.10 si è classificato al secondo posto con 22 vittorie, mentre Windows 11 si è posizionato all'ultimo posto con solamente 11 primi posti. Questi dati dimostrano che Windows 11 si è rivelato il sistema operativo più lento nel 73% delle prove effettuate.

Non è la prima volta che Linux mostra prestazioni superiori rispetto a Windows su hardware basato su processori Ryzen. Tale tendenza si è ripetuta costantemente negli ultimi anni con diverse CPU Ryzen, comprese le versioni 7800X3D e 7995WX, che mostrano prestazioni maggiormente ottimizzate su Ubuntu piuttosto che su Windows 11. Gli esperti ipotizzano che ciò possa essere attribuito a una migliore gestione dei thread da parte di Linux, sebbene non vi sia una conferma definitiva. Contribuisce ulteriormente a questa ipotesi l'impegno della Framework nel sviluppare hardware con un'attenzione particolare verso la compatibilità con Linux, provvedendo ai distributori hardware in anteprima.

Nonostante Windows 11 offra un ecosistema più familiare e forse più accessibile per molti utenti, i risultati dei test di Phoronix confermano che Linux può vantare prestazioni superiori, almeno nel caso del Framework Laptop 16. Questo rappresenta un fattore decisivo per gli utenti che privilegiano le prestazioni e la personalizzazione del sistema operativo sulle "comodità" offerte da Microsoft.