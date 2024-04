WhatsApp, arriva la funzione per generare immagini in tempo reale

Meta, la società proprietaria di WhatsApp, sta introducendo una nuova funzionalità che utilizzerà l'intelligenza artificiale per generare immagini in tempo reale all'interno della piattaforma di messaggistica.

Attualmente in fase beta per gli utenti negli Stati Uniti, questa caratteristica consente di creare immagini mentre si digita un prompt di testo-immagine in una chat con Meta AI.

L'idea è che man mano che l'utente aggiunge ulteriori dettagli al prompt, l'immagine generata si adatti di conseguenza, creandosi letteralmente davanti agli occhi di chi la sta realizzando.

Ad esempio, se l'utente scrive "Immagina una partita di calcio su Marte", l'immagine cambierà da un normale giocatore di calcio a mostrare un intero campo di calcio su un paesaggio marziano.

Meta ha anche annunciato che il suo modello Meta Llama 3 è stato migliorato per produrre immagini più nitide e di qualità superiore, oltre ad essere più abile nel realizzare testi.

Inoltre, gli utenti potranno chiedere a Meta AI di animare qualsiasi immagine fornita, trasformandola così in un GIF da condividere con gli amici.

Questa nuova funzione non è limitata a WhatsApp, ma è disponibile, sempre per gli utenti che abitano negli Stati Uniti, attraverso la versione web di Meta AI. Meta ha indicato che questo è solo uno degli sforzi implementati dall'azienda per integrare le funzionalità di intelligenza artificiale in tutte le loro app (WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads e Messenger).

Attualmente in fase beta, gli utenti possono testare questa funzionalità aprendo una chat con Meta AI e digitando un prompt con la parola "Immagina". Tuttavia, non è stata fornita una data di rilascio ufficiale per questa nuova funzione a livello globale.

In conclusione, questa mossa di Meta rappresenta un ulteriore passo verso l'integrazione di tecnologie basate sull'IA all'interno delle piattaforme di messaggistica, offrendo agli utenti la possibilità di creare e condividere contenuti visivi in modo più creativo e cercare di differenziarsi dalle altre piattaforme di messaggistica istantanea.