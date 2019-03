Kingdom Rush diventa un gioco da tavolo!

Il celebre videogioco mobile, Kingdom Rush, diventa ufficialmente un gioco da tavolo! Si tratta di una chiara occasione per prendere in mano un gioco mobile

Vi ricordate il celebre “tower defense” Kingdom Rush? Per la gioia di tutti gli appassionati, l’editore Lucky Duck Games ha annunciato ufficialmente la messa in produzione della sua trasposizione in gioco da tavolo che debutterà sul mercato nel 2020.

La primissima apparizione sui cellulari di mezzo mondo di Kingdom Rush risale allo scorso 2011. Negli anni successivi, questo titolo mobile ha riscosso un gran successo, che ha spinto gli sviluppatori a proseguire l’avventura con i successori Frontiers, Origins e Vengeance.

Kingdom Rush: Rift in Time (è questo il nome dell’edizione da tavolo) avrà un regolamento molto simile alla controparte per Android e iOS. I giocatori avranno l’obiettivo di “sterminare” le continue orde di nemici che tenteranno di fare breccia nelle loro fortezze. Per compiere tutte le azioni difensive i partecipanti alla partita dovranno necessariamente cooperare fra loro. Il manuale di questo gioco, inoltre, menziona che sarà disponibile un’autentica campagna di gioco, disseminata da tantissimi avversari sempre più forti, introdotti man mano che si prosegue nell’avventura – nello stesso stile di progressione visto in Mechs vs. Minions.

Lo sviluppo di questo gioco è stato portato a termine da Sen-Foong Lim e Jessey Wright, creatori di Legend of Korra: Pro-Bending Arena. L’editore, invece, ha lavorato a titoli del calibro di Fruit Ninja, Jetpack Joyride e Vikings Gone Wild.

Kingdom Rush: Rift in Time debutterà su Kickstarter per cercare fondi e successivamente sul mercato. La data di arrivo sul mercato del prodotto è prevista per il 2020.