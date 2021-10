Komi Can’t Communicate: pubblicato il video dell’opening

Komi Can’t Communicate, nome originale Komi-san wa, Komyushō desu, è l’adattamento dell’omonimo manga di Tomohito Oda, pubblicato in Italia da J-POP, che ha debuttato in Giappone il 6 ottobre. Quando arriverà dai noi? Netflix lo trasmetterà in 190 paesi fuori dal Giappone dal 21 ottobre ogni settimana, con il doppiaggio in 8 lingue e con ben 31 sottotitoli diversi.

Nell’attesa di poter anche noi vedere l’anime, possiamo guardare il video dell’opening. La sigla iniziale dell’anime si intitola Cinderella ed è eseguita dai Cider Girl.

Komi Can’t Communicate: il franchise tra anime e manga

L’anime Komi Can’t Communicate è prodotto da Animation Studio OLM. Per quanto riguarda i membri dello staff Ayumu Watanabe si occupa della produzione della serie, diretta da Kazuki Kawagoe. Deko Akao si occupa della composizione mentre Atsuko Nakajima cura il character design.

Qui sotto il video dell’opening:

Aoi Koga ha il ruolo di Shouko Komi, Gakuto Kajiwara è Hitohito Tadano e Rie Murakawa è Najimi Osana.

Questo il trailer pubblicato da Netflix:

Il manga Komi Can’t Communicate è scritto e disegnato da Tomohito Oda e serializzato dal 18 maggio 2016 all’interno del settimanale Shonen Sunday di Shogakukan mentre in Italia esce per J-POP, per un totale di 10 volumi pubblicati finora:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio.

Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, su come reagirà l’altro, su cosa può andare storto… e si blocca.

In classe, però, riesce a stringere amicizia con Tadano, un tipo ordinario.

A poco a poco, i due si avvicinano e arrivano a scambiarsi una promessa, che porterà la ragazza dai catastrofici problemi relazionali a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola e a vivere cento nuove esperienze.

Komi Can’t Communicate sarà anche adattato in un live-action. Leggete anche questo nostro articolo per saperne di più.

Potete recuperare il manga di Komi Can’t Communicate su Amazon!