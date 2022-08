Uno dei franchise animati di maggior successo degli ultimi anni si appresta a tornare sul grande schermo. Universal Pictures ha infatti ufficializzato l’esistenza di un quarto capitolo di Kung Fu Panda, saga lanciata nel 2008 e che vede un giovane panda di nome Po (doppiato da Jack Black) allenarsi per diventare un kung fu.

La data di uscita del quarto film di Kung Fu Panda

Segnate la data sul calendario: il quarto film arriverà nelle sale l’8 marzo 2024, otto anni dopo l’uscita del terzo capitolo. Al momento non sono state annunciate informazioni ulteriori sulla possibile trama e sul cast vocale che en farà parte. Nel corso degli anni si sono susseguiti pezzi da novanta come Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rogen, Jackie Chan e Lucy Liu. Il primo film è stato diretto da John Stevenson e Mark Osborne, il secondo da Jennifer Yuh Nelson e il terzo co-diretto assieme a Alessandro Carloni. Nella versione italiana del franchise, vi ricordiamo, Po è doppiato da Fabio Volo.

Il primo capitolo di “Kung Fu Panda” è stato il film d’animazione originale di maggior incasso della DreamWorks, con 631 milioni di dollari al botteghino mondiale. I film hanno incassato complessivamente 1,8 miliardi di dollari e hanno dato vita a un franchise che comprende diversi speciali televisivi animati e tre serie, tra cui “Il cavaliere del drago”, che ha debuttato con la prima stagione su Netflix lo scorso mese. Ma non è tutto, perchè da Kung Fu Panda sono derivati anche numerosi videogame per console.

Questa la sinossi del franchise: Quando una potente nemico minaccia la pace nella sua valle, un panda pigro affronta la sfida di seguire il proprio destino e diventare un guerriero del kung fu. I tre capitoli e gli speciali televisivi sono attualmente disponibili su Netflix.