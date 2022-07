Netflix Asia ha pubblicato un nuovo trailer con i sottotitoli in inglese dei film live-action Fullmetal Alchemist 2: La Vendetta di Scar e Alchimia Finale (il terzo capitolo), basati sul manga che ha trovato spazio in diversi adattamenti di serie anime, videogiochi e film sin dal suo debutto nel 2003: Fullmetal Alchemist. La Vendetta di Scar e Alchimia Finale rappresentano il sequel in due parti della pellicola live-action del 2017, e insieme concluderanno la storia del manga originale.

Immagine da Fullmetal Alchemist

Il trailer del sequel di Fullmetal Alchemist

La battaglia finale per il futuro inizia proprio nel nuovo trailer di Fullmetal Alchemist, la cui leggenda si conclude con questi due film, formando una “versione completa” che racconta la storia fino alla fine del manga originale. Di seguito potete vedere il video e leggere la sinossi ufficiale rilasciata da Netflix Asia:

Ed e Al visitano Central, dove un serial killer sta prendendo di mira gli Alchimisti di Stato. Sebbene l’identità del criminale sia sconosciuta, viene chiamato “Scar” a causa della cicatrice a forma X sulla fronte. Quando anche i fratelli Elric vengono presi di mira dall’assassino, cercano di sconfiggere Scar. Di fronte a una forza così schiacciante, l’Automail di Ed viene distrutta, e ora le loro vite sono appese a un filo. Riusciranno i fratelli a superare questa crisi e ripristinare il corpo di Al? Segreti di Stato nascosti, il “Giorno Promesso” e il passato del padre di Ed e Al tornano a galla: grandi misteri e verità saranno svelati mentre la storia volge a un finale epico.

Dunque i due film vedranno i fratelli collaborare per proteggere sé stessi e il resto degli alchimisti. Come ricorda screenrant.com, Fullmetal Alchemist: La Vendetta di Scar conta la presenza di attori già introdotti nel primo film: Ryosuke Yamada, Atomu Mizuishi, Tsubasa Honda e Dean Fujioka tornano nei rispettivi ruoli di Ed, Al, Winry e Roy. La pellicola è interpretata anche da Misako Renbutsu, Kanata Hongo, Yuina Kuroshima, Keisuke Watanabe e Kokoro Terada.

Fullmetal Alchemist: La vendetta di Scar sarà presentato in anteprima su Netflix il 20 agosto, mentre il suo sequel, Fullmetal Alchemist: Alchimia Finale, sarà disponibile da sabato 24 settembre. Se volete saperne di più sulla storia, vi informiamo che su Amazon è possibile acquistare il film anime Fullmetal Alchemist – The Movie.