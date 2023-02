Si terrà sabato 4 febbraio in diretta dallo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina) Vengeance Day, nuovo evento speciale di NXT, il terzo brand per eccellenza della WWE. Gli atleti torneranno nuovamente “on the road”, abbandonando il Performance Center di Orlando, in un evento che promette spettacolo. Il match di cartello sarà uno Steel Cage tra Bron Breakker e Grayson Waller.

Dopo la dipartita di Mandy Rose dalla WWE Jacy Jane e Gigi Dolin hanno continuato a mantenere alta la bandiera della stable Toxic Attraction. A Vengeance Day si troveranno però una contro l’altra con una grande opportunità in palio, diventare la nuova campionessa di NXT. Riusciranno a coesistere o il team imploderà?

. @roxanne_wwe has had ENOUGH of #ToxicAttraction 's games

Lasciata alle spalle l’esperienza discutibile nei panni di T-Bar della RETRIBUTION, Djak è tornato a NXT con la sua vecchia gimmick, pronto per una nuova linfa vitale. Il suo obiettivo è diventare il nuovo NXT North American Champion.

Dopo aver difeso con successo i titoli di coppia dall’assalto di Alba Fyre e Sol Ruca, le campionesse in carica si preparano a una sfida inedita: sul loro cammino si sono infatti poste Fallon Henley e Kiana James, un’alleanza nata quasi per caso in quel di NXT.

Il New Day, tag team dei record, dovrà difendere i titoli appena conquistati dall’assalto di tre squadre determinate a tutto pur di vincere. Tra queste anche gli ex campioni Elton Prince e Kit Wilson, ovvero i Pretty Deadly.

But not in Charlotte. I used to live 10 mins from @spectrumcenter #VengeanceDay is a home game for #ChaseU and we’re not leaving without the gold‼️ pic.twitter.com/mAu6PGb6gG

We’re not: Former #WWERaw or #Smackdown or #WWENXT Tag Team Champions

Sin dal suo ritorno a NXT Apollo Crews ha voluto dimostrare di essere ancora uno dei migliori, ma sulla sua strada si è posto l’ex NXT North American Champion Carmelo Hayes, da molti definito il futuro della WWE.

Who ya got in this one THIS SATURDAY? #VengeanceDay @Carmelo_WWE @WWEApollo #WWENXT pic.twitter.com/PETnqtbgBK

Il main event dello show vedrà il campione in carica Bron Breakker difendere il titolo massimo dall’assalto di Grayson Waller all’interno di una gabbia d’acciaio. Una stipulazione dura e serrata che metterà fine alla loro rivalità.

The stars will be on display THIS SATURDAY at #VengeanceDay in what will be one of the biggest nights in #WWENXT history.

You don't want to miss this. #WeAreNXT pic.twitter.com/riMvkLBfEF

— WWE NXT (@WWENXT) February 1, 2023