La Fortuna di Nikuko è il nuovo film di animazione realizzato da Studio 4°C, conosciuto per aver prodotto Steamboy e la trilogia Berserk – L’Epoca D’Oro (potete acquistarla qui su Amazon). Il film è tratto dal romanzo omonimo del 2014 scritto da Kanako Nishi che vede il regista Ayumu Watanabe (Doraemon – The Movie: Il dinosauro di Nobita, I figli del mare) adattare il soggetto e la sceneggiatura scritti da Satomi Ohshima, mentre il character design e le animazioni sono realizzate da Kenichi Konishi (Berserk, Neon Genesis Evangelion, Doraemon, Fullmetal Alchemist, Ghost in the Shell) e la colonna sonora è stata realizzata da Takatsugu Muramatsu (Quando c’era Marnie).

La fortuna di Nikuko racconta una storia che all’apparenza sembra piuttosto semplice, ma che, in realtà, si sviluppa su diversi livelli interpretativi. Senza scendere troppo nei dettagli per evitare spoiler indesiderati, il film è impostato come una storia caratterizzata dalla presenza di una narratrice esterna onniscente, rappresentata dalla voce fuori campo della giovane Kikuko, che ci racconta in prima persona la sua storia e quella della sua appariscente madre Nikuko (nel film, viene però specificato che, anche se i nomi delle due si scrivono in modo differente, suonano però nello stesso modo).

La Fortuna di Nikuko: la leggerezza di una donna pesante

Uno dei tratti che colpiscono maggiormente di La fortuna di Nikuko è il carattere della protagonista, solare e gioioso in modo contagioso. La leggerezza con cui affronta la vita è in netto contrasto con la sua pesantezza fisica, e le permette di cadere sempre in piedi, anche quando, a causa della sua goffaggine fa qualcosa che, inevitabilmente, mette in imbarazzo Kikuko, decisamente più seria e posata. Ma tutto questo non deve far pensare che Nikuko e Kikuko abbiano un brutto rapporto, anzi: La fortuna di Nikuko è il racconto del dolce affetto che unisce madre e figlia, a prescindere dalle loro differenze. L’amore che le unisce è saldo perché sincero e reciproco.

Visivamente, il fatto che entrambe le protagoniste sentano il bisogno di alleggerire la propria storia, vivendo al meglio delle loro possibilità e godendosi la vita, è rappresentato dall’utilizzo di colori particolarmente vividi e luminosi; inoltre, in generale l’atmosfera non è mai pesante, ma, al contrario, leggera e piacevole, e questo contrasto fra il tono leggero e la drammaticità della storia è una delle caratteristiche di La fortuna di Nikuko. Inoltre, le animazioni sono fluide e la resa dei particolari, sia nei paesaggi che ne character design, è davvero ottima, contribuendo, così, a creare un insieme in scindibile fra narrazione e resa grafica, entrambe all’altezza della situazione.

La Fortuna di Nikuko: una storia familiare

Kikuko è molto affezionata a sua madre e si dimostra incredibilmente comprensiva con lei e le sue scelte di vita autolesioniste: la ragazza racconta, infatti, la sua storia con grande leggerezza, anche se si tratta, in realtà, di una storia molto triste, affrontata, però, con estrema leggerezza anche dalla stessa Nikuko, nonostante la sua stazza. La ragazza non è mai esplicita nelle sue considerazioni, ma, piuttosto, sembra che voglia raccontare la storia di Nikuko senza giudicarla, in modo quasi “asettico”, come ci si aspetterebbe da una narratrice esterna, quale ella è.

Tuttavia, è possibile, analizzando le informazioni fornite, farsi un’idea più profonda delle vicende: Nikuko ha affrontato diversi problemi nella sua vita, principalmente a causa della sua ingenuità, di cui diversi individui senza scrupoli si sono approfittati senza alcuna pietà. La donna, petò, non ha imparato dai propri errori, che si ritrova, quindi, a commettere ancora, ancora e ancora, creando un circolo vizioso che si autoalimenta e che sembra non avrà mai fine: Nikuko si innamora di un uomo che la sfrutta e poi scappa via, lei cade in depressione, affoga i dispiaceri nel cibo e si trasferisce in un altro posto. La sensazione di essere in un loop viene trasmessa anche dalla stessa Kikuko, la quale conclude ogni breve sezione della biografia di sua madre con la frase “era a pezzi“.

Queste vicende hanno avuto due effetti opposti sulle due protagoniste di La fortuna di Nikuko: se, da un lato, hanno portato la piccola a crescere e maturare piuttosto in fretta, dall’altro non sono servite a Nikuko, che, ripetendo sempre gli stessi errori, si dimostra immatura e incapace di imparare da essi. Tuttavia, il suo temperamento solare la portano a essere ben voluta non solo dalla sua piccola, ma anche dalle persone che incontra sul suo cammino (fatta eccezione, naturalmente, per i suoi uomini).

Il rapporto con il cibo

Sia Nikuko che Kikuko, per ragioni diverse, hanno un rapporto fortemente disfunzionale con il cibo. Come già accennato poco più in alto, il cibo diviene una valvola di sfogo per Ninuko, che mangia moltissimo quando soffre in modo particolare, ma che, ormai, ha una dieta sregolatissima fatta di eccessi e di porzioni di cibo mastodontiche ogni giorno.

D’altro canto, però, questo comportamento ha avuto un fortissimo impatto sulla piccola Kikuko, che si manifesta in diversi modi, il più grave e peggiore di tutti è il rapporto conflittuale con il cibo: ogni volta che mangia con gusto, Kikuko vede davanti ai suoi occhi una versione “cioccolatosa” di Nikuko che ingloba nel suo corpo sempre più calorie, divenendo così sempre più grassa. Questa immagine spaventa la ragazzina tanto da renderle difficile mangiare, come si evince dal suo corpicino, piuttosto gracile. La piccola è quindi spaventata a morte dalla possibilità di ingrassare come sua madre, ma vede anche il lato più giocoso e divertente di questa situazione, tutt’altro che facile: forse attuando una sorta di meccanismo di autodifesa, Kikuko sostituisce l’immagine terrificante di sua madre sempre più grassa con quella, più tenera e divertente, di Totoro, che viene menzionato esplicitamente e a cui si fa riferimento in diverse scene.

La fortuna di Nikuko è un film d’animazione leggero e delicato che racconta una storia drammatica e complessa con un linguaggio semplice, che potrebbe trarre in inganno. Le vicende delle due protagoniste si intrecciano indissolubilmente in un racconto dolce e delicato, arricchito da un ottimo lavoro di animazione e design dei personaggi e delle ambientazioni. La fortuna di Nikuko è disponibile per la visione in esclusiva nei cinema e unicamente nelle giornate 16, 17 e 18 maggio 2022.