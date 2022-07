In questa palude giacciono i guerrieri morti di tanto tempo fa. Caddero gli Orchi, gli Elfi e molti Uomini. Senza altra via, Sam e Frodo devono farsi strada attraverso le paludi con Gollum come guida. Il loro obbiettivo è il Monte Fato! Eppure, a ogni passo, l’Anello pesa sempre più su Frodo. La magia misteriosa della palude lo chiama, attirandolo nell’acqua, dove una serie di mani verdi sono pronte a tirarlo giù. Scopriamo insieme tutti i dettagli della statua prodotta da Weta Workshop, nota per le produzioni da capogiro, dedicata al Signore degli Anelli.

La statua del Signore degli Anelli targata Weta Workshop

Foto: ©Weta Workshop

Questa nuova proposta, da poco presentata sul mercato, porterà tutti gli appassionati del franchise del Signore degli Anelli direttamente dentro all’avventura. Infatti, dalle immagini ufficiali possiamo notare come Weta Workshop non abbia lesinato a nulla. La statua è estremamente ricca di dettagli e il suo impatto visivo non passerà sicuramente inosservato nelle collezioni degli appassionati.

Le specifiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, la statua del Signore degli Anelli targata Weta Workshop viene proposta in scala 1:6 per un’altezza complessiva di circa 64 cm. La scultura, finemente realizzata, vanta la firma della veterana della Terra di Mezzo: Brigitte Wuest. Inoltre, l’opera vede anche l’importante supporto di Gary Hunt e Shaun Bolton.

La statua del Signore degli Anelli di Weta Workshop è realizzata in resina di alta qualità ed è prodotta in un numero limitato di copie. Infine, vanta inoltre la presenza delle scenografiche fiamme tremolanti alimentate a LED!

Data di uscita e prezzo

La statua del Signore degli Anelli targata Weta Workshop è attualmente preordinabile sul sito ufficiale al prezzo di 2600,00 euro. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Le dichiarazioni della scultrice

Brigitte Wuest ha commentato:

È particolarmente difficile creare assenza di gravità in una scultura, quindi la mia componente preferita di questo pezzo è l’illusione di Frodo che affonda lentamente e il movimento fluido degli spettri inquietanti che cercano di afferrarlo. Tirandolo giù nelle acque scure e morte.

