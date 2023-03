La seconda e ultima metà de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale 3, ispirata al manga Shingeki no Kyojin di Hajime Isayama, che consegnerà definitivamente l’adattamento anime a cura dello studio di animazione MAPPA al suo epilogo ha una finestra di uscita.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale 3: ecco quando esce la seconda metà

Accompagnato da un breve teaser video diffuso da Anime PONY CANYON su YouTube, la seconda e ultima metà è attesa per l’autunno del 2023. Ecco di seguito le brevi sequenze:

L’annuncio arriva alla conclusione della trasmissione giapponese odierna della prima metà della Parte 3 con uno speciale dalla durata di un’ora. Invitiamo a recuperare il nostro articolo focalizzato su quanto serve sapere prima di immergervi nella visione del gran finale.

La prima metà presenta anche una nuova sigla principale eseguita da SiM col singolo Under the Tree. Possiamo guardare il video estratto dall’episodio della prima metà sulle note del singolo. La band si è prestata anche per la opening della Parte 2 della Stagione Finale.

In merito allo staff della prima metà della Parte 3, l’episodio è diretto da Yuichiro Hayashi, Ryota Aikei e Tokio Igarashi. La sceneggiatura è a cura di Hiroshi Seko e gli storyboard dalla mano di Yuichiro Hayashi e Ryota Aikei. Il team animazioni è capitanato a Daisuke Niinuma e Manabu Akita i quali subordinano un team corposo di 14 responsabili di animazione.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Invitiamo ad acquistare qui su Amazon lo sconvolgente ultimo volume che chiude la serie.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della Stagione Finale si dividerà in due metà e la prima comincerà il 4 marzo 2023. La seconda esordirà nel corso del 2023: