L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3 ( Shingeki no Kyojin The Final Season Kanketsu-hen) è il titolo ufficiale dell’attesissimo adattamento anime che condurrà la celebre serie manga omonima, Shingeki no Kyojin di Haijme Isayama, alla sua naturale conclusione. In questo articolo abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo sui nuovi sviluppi che consegneranno alla storia l’epilogo di una delle opere più amate, discusse e seguite degli ultimi dieci anni. Il grande progetto, nato nel per mano dello studio di animazione Wit Studio per la regia di Tetsuro Araki, si appresta a concludersi, stavolta per davvero, in maniera egregia, se non addirittura perfetta, dal lavoro minuzioso di coloro i quali hanno deciso di prenderne l’eredità, gli animatori e i responsabili presso lo studio di animazione MAPPA (Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, fra gli altri).

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3: tutto ciò che sappiamo

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3: una panoramica della serie

Precisamente lo studio di animazione MAPPA ha preso le redini dell’adattamento a partire dalla Stagione Finale, ovvero nel 2020. Nel frattempo la stessa tornata finale è stata frammentata, per ragioni di tempistiche lavorative e per un risultato ottimale dell’anime, in tre parti, ovvero: L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, L’Attacco dei Giganti Stagione Finale: Parte 2 e L’Attacco dei Giganti Stagione Finale: Parte 3. La prima parte è andata in onda da dicembre 2020 a marzo 2021, la seconda da gennaio a marzo 2022 e la terza, a sua volta, si divide in due metà. La prima metà sarà trasmessa il 4 marzo 2023 (in Italia sarà ancora il 3 marzo), mentre la seconda metà sarà presentata al pubblico a data destinarsi, tuttavia sempre nel corso del 2023.

Il manga, fonte di ispirazione dell’anime, è scritto e disegnato da Hajime Isayama tra le pagine di Bessatsu Shonen Magazine. Le luci della ribalta arrivano nel 2011 quando ottiene il primo posto al concorso Kodansha Manga Award per il miglior shonen dell’anno. Poco più di dieci anni dopo arriva il capitolo conclusivo (139) serializzato ad aprile 2021, per poi essere raccolto in Volume nel giugno 2021 (invitiamo ad acquistare qui su Amazon lo sconvolgente ultimo Volume italiano che chiude la serie). Adesso, dopo quasi due anni, si appresta ad essere sperimentata anche in forma animata con lo stesso autore, al momento libero dalle scadenze imposte dalla casa editrice Kodansha, coinvolto alla realizzazione del progetto.

Il finale dell’anime presenta l’arco della guerra egemonica tra Marley e Eldia il tutto contornata dall’assalto dei Giganti, famelici e distruttive entità intente esclusivamente a decimare l’umanità. Eren Jaeger, il personaggio principale, si è da sempre rivelato intenzionato a far fuori ogni singolo essere distruttivo per la salvezza dell’umanità. Nel ruolo dell’eroe, ha vissuto a lungo sino a divenire cattivo. In tala senso, ad un certo punto, il contenitore del Gigante d’Attacco si è reso conto che le sue intenzioni non bastavano, serviva qualcosa di più, anche a costo di ferire le persone che egli ha a cuore ed innocenti. Pertanto, si fa carico del dolore e delle speranze di tutti, e, nel bene e nel male, affronta il destino scritto, qualcosa che, nell’opera di Isayama, non può mutare, ma che ritorna facendo mille giri avanti e indietro, plasmando il futuro. Chiaramente i suoi storici compagni non resteranno a guardare, per questo si concretizzerà una guerra totale cui risultato non è pronosticabile.

I punti focali da sviluppare

Dopo aver tradito il fratellastro Zeke, il piano di Eren prevede la distruzione totale attraverso il potere del boato lanciato dalla coordinata del Gigante Fondatore che darà il via alla cosiddetta marcia dei Giganti. Eren punta a distruggere il resto del mondo (anche innocenti e bambini) lasciando intatta solo la sua isola natale e quella dei suoi storici amici, Paradis. Quanto disegnato nella mente del protagonista si concretizza, ma Armin e compagni faranno di tutto per cercare di fermare Eren, ormai perso in sè stesso, cambiato e non più interessato alla protezione della già ferita umanità (cosa che un tempo lo contraddistingueva).

Arrivati a questo punto della storia, pertanto, ciò che resta da sviluppare si focalizza principalmente è chiaramente il destino di Paradis, il punto di vista di Eren ora che pare non seguire più il mutuo obiettivo dei suoi storici compagni e, infine, limare ancora la vera origine dei Giganti.

La storia della piccola Ymir ha approfondito il modo in cui il potere dei Giganti è stato tramandato di generazione in generazione, tuttavia vi sono ancora nei intorno alle origini. Dall’aspetto di un organismo parassitario simile a una spina dorsale, il seme della distruzione scelse di unirsi a Ymir durante la sua fuga dai rapitori Eldiani e da quel momento niente è stato come prima. Tuttavia il quadro non è stato chiarito, specialmente in merito la connessione tra il Gigante Fondatore (Eren), il sentiero e la creatura stessa.

Dopo la dichiarazione di guerra da parte di Eren all’umanità oltre le mura con l’attentato di Willy Tybur e relative vittime innocenti, l’isola di Paradis è nuovamente bersagliata dalle intenzioni belliche di Marley. E ci mancherebbe stavolta dal momento che la popolazione oltre l’oceano deve difendersi dagli omicidi generati dall’odio del portatore del Gigante Fondatore.

Secondo l’avviso di Eren, non c’è più tempo per ragionare, ormai da tempo l’umanità è sotto il giogo di una catena di distruzione, quindi serve un’azione netta e decisa. Questa linea si contrappone a quella del suo lontano amico, Armin, che invece punterebbe ad una scelta diplomatica al fine di negoziare la pace con Marley e salvare Paradis. Una terza alternativa viene presentata da Zeke, il fratellastro di Eren, che addirittura propone l’estrema linea dell’eutanasia, imperfetta ma possibile. Attraverso questo atto l’umanità non potrebbe generare altra umanità e così si metterebbe un punto al disastro sino ad ora perpetrato.

La battaglia tra queste ideologie giocherà un ruolo importante nella risoluzione di questa antica guerra, sino all’agognato epilogo.

ll punto di vista di Eren è probabilmente il punto che necessita massima chirurgia narrativa. Nel corso degli ultimi sviluppi c’è stato un profondo cambiamento nel personaggio, tuttavia in linea con il suo obiettivo, ovvero la libertà sogni altra cosa. Ciò che è cambiato è la modalità tramite la quale raggiungerla, anche uccidendo innocenti (come nel caso dell’attentato a Willy Tybur) e umani sicuramente non colpevoli (purchè siano di Marley) della triste attualità. Serve fare però altresì chiarezza sul destino dei suoi amici storici di Paradis qualora Eren (quest’ultimo desidera arbitrariamente conservare la vita dell’isola e abitanti) decidesse di portare avanti la marcia dei Giganti sino in fondo. E’ vero che mediante questa metodologia Eren riuscirebbe nell’intento di decimare gran parte dei nemici, tuttavia non va sottovalutato il fatto che proprio questi ultimi, forti di nuovo armamento, farebbero sicuramente fuoco contro coloro che lo stesso Eren punterebbe preservare. Target numero uno da abbattere, le azioni di Eren potrebbero andare contro i suoi stessi piani.

Senza dimenticare la relazione tra Eren e Mikasa che ora diviene sempre più controversa. Cresciuti come fratellastri, i due vivono un legame più che familiare, nonostante non siano legati dal sangue. Spesso considerato come uno dei papabili accoppiamenti romantici più importanti della serie, adesso le speranze di una relazione è messa seriamente in dubbio dalle azioni di Eren nel corso del meeting con Mikasa e Armin, dove ha dichiarato esplicitamente l’odio verso i suoi stessi affetti stabili, poichè incapaci di agire in libertà. Senza considerare la possibile pista di Eren padre del figlio di Historia, evenienza che condurrebbe la relazione con Mikasa ad un epilogo inevitabilmente differente.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3: capitoli e arco narrativo di adattamento

La prima metà della Parte 3 sarà servita al pubblico in un’unica soluzione, pertanto non sarà suddivisa in episodi, con uno speciale dalla durata eccezionale di un’ora. Il progressivo numerico dell’episodio considerando le precedenti stagioni è il 88° e riprenderà l’adattamento del manga con il Capitolo 131 (Volume 33), ufficialmente intitolato “Il Boato“. La Parte 2, invece, si concludeva con l’adattamento del Capitolo 130, “L’Alba dell’Umanità“.

Successivamente resteranno altri 8 Capitoli del manga (Volume 34) da trasporre all’interno del progetto anime, tuttavia al momento non è noto sapere come saranno suddivisi.

In merito all’arco narrativo di riferimento, l’imminente nuova installazione adatterà l’arco narrativo de La Guerra per Paradis.

Ha suscitato non poco scalpore, e anche qualche goliardia, l’ulteriore suddivisione della Parte 3 della Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti. Dopo ben due divisioni, certamente gli appassionati si aspettavano una trilogia, non invece una quadrilogia che inevitabilmente costringerà gli stessi ad attendere ancora del tempo prima di vedere la parola fine al progetto.

In ogni caso l’obiettivo degli addetti ai lavori inizialmente era di proiettare l’intera parte finale dal 4 marzo 2023. Tuttavia, nel corso del processo di produzione, il carico di lavoro è divenuto più ampio ed insidioso del previsto, quindi, dopo un meeting con il consiglio di amministrazione, hanno raggiunto l’accordo per una divisione. L’occasione è sicuramente accolta per perfezionare dettagli e per una miglior esperienza possibile poichè si tratta d’altro canto di un finale che punta a divenire memorabile.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3: dove vederlo in streaming

La prima metà del finale è attesa fuori dal Giappone e in forma sottotitolata su Crunchyroll. Lo speciale sarà diviso in tre episodi pubblicati nello stesso giorno e nello stesso momento solo per i servizi streaming on-demand oltreoceano. Sono emersi, inoltre, i titoli dei primi due episodi, rispettivamente Boato e Peccatori.

Nella versione televisiva giapponese (emittente NHK), invece, la prima metà arriverà uniformemente.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3: trailer finale e immagine chiave

In attesa dell’esordio i portali ufficiali online del progetto hanno svelato il trailer finale. Le sequenze rivelano uno scenario di guerra e i Giganti che avanzano da nessun’altra parte se non verso la distruzione. I soldati del 104° corpo sono pronti all’azione disperata finalizzata a salvare l’umanità dopo una vita di precarietà. Lo studio di animazione MAPPA mostra immediatamente i risultati del grande e longevo lavoro svolto offrendo, attraverso gli occhi dei personaggi, un assaggio emozionante della guerra finale. Mikasa, Armin, Levi, Hange e tutti gli altri sono riuniti per scongiurare l’avanzata della marcia infernale dei Giganti, ma la priorità è altresì rinsavire il controllore di questa coordinata impazzita, il lontano amico Eren ormai tra le viscere del Gigante Fondatore.

La prima metà della Parte 3 vanta come di consueto un’immagine chiave che identifica gli scenari proposti. Il componenti del 104° corpo di ricerca in azione e al centro Eren, l’obiettivo da raggiungere:

Prodotto dallo studio di animazione MAPPA, l’episodio è diretto da Yuichiro Hayashi, Ryota Aikei e Tokio Igarashi. La sceneggiatura è a cura di Hiroshi Seko e gli storyboard dalla mano di Yuichiro Hayashi e Ryota Aikei. Il team animazioni è capitanato a Daisuke Niinuma e Manabu Akita i quali subordinano un team corposo di 14 responsabili di animazione. La opening dell’episodio speciale è eseguita dalla band SiM con il singolo Under the Tree.

La band dalla Prefettura di Kanagawa ha già eseguito la opening per la Parte 2 col noto pezzo The Rumbling, tema di forte successo poichè ha debuttato nelle classifiche principali di US Billiboard, ha raggiunto il 1° posto nel ranking Hot Hard Rock Songs, il 5° posto nel Bubbling Under Hot 100 Singles, il 2° piazzamento in Hard Rock Digital Song Sales e il 13° posto in Hot Rock & Alternative Songs.

Dove vedere L’Attacco dei Giganti in Italia

Come noto, l’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti si compone di quattro macro stagioni. Le prime tre sono state realizzate e prodotte dallo studio di animazione Wit Studio, mentre la quarta dallo studio di animazione MAPPA. Ecco di seguito una prospettiva e dove vederle in Italia:

L’Attacco dei Giganti 1 (25 episodi)

L’anime è andato in onda da aprile 2013 a settembre 2013. In Italia è disponibile per la visione sia sottotitolata che doppiata per Netflix, Prime Video e VVVVID.

L’Attacco dei Giganti 2 (12 episodi)

L’anime è andato in onda da aprile 2017 giugno 2017. In Italia è disponibile per la visione sia sottotitolata che doppiata per Netflix, Prime Video e VVVVID. La stagione è disponibile sottotitolata anche per Crunchyroll.

L’Attacco dei Giganti 3 (22 episodi)

L’anime è suddiviso in due trimestri: il primo è andato in onda da luglio a ottobre 2018 e il secondo da aprile a giugno 2019. In Italia è disponibile per la visione sia sottotitolata che doppiata per Netflix, Prime Video e VVVVID. La stagione è disponibile sottotitolata anche per Crunchyroll.

L’Attacco dei Giganti 4: Stagione Finale (28 episodi, in corso)

L’anime è suddiviso in tre parti: la prima andata in onda da dicembre 2020 a marzo 2021, la seconda da gennaio a marzo 2022 e la terza, a sua volta, si divide in due metà. La prima metà sarà trasmessa il 4 marzo 2023 (in Italia sarà ancora il 3 marzo), mentre la seconda metà sarà presentata al pubblico a data destinarsi, tuttavia sempre nel corso del 2023. La prima parte è disponibile sia in italiano che mediante sottotitoli per Netflix, Prime Video e VVVVID. La prima parte è disponibile sottotitolata anche per Crunchyroll. La seconda parte è visibile sottotitolata per Crunchyroll e sia sottotitolata che doppiata in italiano per Prime Video.