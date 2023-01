Hajime Isayama, l’autore de L’Attacco dei Giganti, è passato alla storia dell’ultimo decennio dell’intrattenimento giapponese come uno degli autori manga più celebri e seguiti al mondo narrando una storia altrettanto apprezzata da pubblico e critica, tuttavia ora ne avrebbe di cambiamenti da fare se potesse.

L’autore de L’Attacco dei Giganti cambierebbe parti della storia

In occasione di un’intervista esclusiva per Crunchyroll tenuta alla prima apparizione dell’autore al Anime NYC (in questa sede ha parlato anche del suo malessere attorno alla pubblicazione del finale), il maestro Isayama, col senno del poi, vive col desiderio di cambiare aspetti nella storia. Ecco le parole nel dettaglio:

Mi vengono in mente diversi aspetti della storia che desidero avessi cambiato. Ogni volta che ripenso al fumetto ci sono tante cose che desidero avessi fatto in maniera diversa. E’ difficile per me anche specificare cosa. Mi assale un sentimento di rimorso e rimpianto quando guardo indietro alle mie creazioni.

L’autore sembra coabitare con un sentimento di inferiorità in seno alla sua creazione, quella creazione che gli ha conferito successo e fama, tuttavia non sempre direttamente proporzionali al benessere.

L’Attacco dei Giganti resta sicuramente una pietra miliare degli ultimi anni nel mondo dell’intrattenimento, a prescindere dall’introspezione matura e consapevole dell’autore che l’ha partorita. La storia di Eren è un esperimento e un viaggio da seguire dall’inizio sino alla fine lasciandosi trascinare dalla suspense ed emozione caratteristica del progetto.

Ricordiamo che la storia sta per raggiungere la conclusione anche nell’adattamento animato prodotto dallo studio di animazione MAPPA. La stagione finale, infatti, avrà inizio a marzo 2023 e invitiamo a cliccare qui per scoprire gli ultimi dettagli.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della stagione finale, si dividerà in due trimestri e il primo comincerà il 4 marzo 2023: