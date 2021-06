Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 358 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di agosto 2021. Da segnalare la fine dell’evento Batman: Death Metal e la partenza di Future State, iniziativa editoriale sotto cui verranno raccolte tutte le serie, che verrà proposto sugli spillati regolari e in alcuni volumi a tema. Come sempre ricchissima la proposta in volume con il ritorno del classico Batman: Amore Folle e l’inedito assoluto Legione dei Super-eroi: Legion Lost

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nell’ottavo mese dell’anno!

Le novità Panini DC Italia di agosto 2021

BATMAN: DEATH METAL 6

Autori: Scott Snyder, Christopher Priest, Greg Capullo, Eduardo Risso, AA.VV.

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #6, Dark Nights: Death Metal Robin King (2020) #1

La battaglia infuria mentre l’Universo DC unito affronta il Cavaliere più Oscuro! Eroi e criminali fianco a fianco per ricacciare il demone sorridente negli abissi più profondi del Multiverso Oscuro. Re Robin è in agguato, pronto a scatenare il suo famelico esercito di Groblin! Il fato di Perpetua e l’ultima speranza per l’Universo DC risuonano nelle note di Scott Snyder e Greg Capullo!

BATMAN: DEATH METAL 7

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Yanick Paquette, Bryan Hitch

2 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #7

Le luci si accendono sul palco per l’ultimo brano dell’opera metalfumettistica più ambiziosa del secolo! Wonder Woman si prepara a fare a pezzi il Cavaliere più Oscuro con le sue stesse mani! Un punto di svolta incredibile per l’intero Universo DC e l’inizio del Multiverso Infinito! La roboante conclusione della saga di Scott Snyder e Greg Capullo… e uno sguardo al futuro!

SUPERMAN 23

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Mikel Janín

2 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Superman – Worlds of War #1, Future State: Superman – Worlds of War #2

Future State: dopo Batman: Death Metal, uno sguardo al Multiverso DC del futuro! Cosa è successo all’Uomo del Domani? Che ne è stato di Clark Kent? Smallville, un luogo di pellegrinaggio per quelli che ricordano Superman e aspettano il suo ritorno! Mondoguerra: un pianeta infernale dove Superman combatte come gladiatore per il divertimento di Mogul!

FLASH 16

Autori: Brandon Vietti, Dale Eaglesham, Tim Sheridan, Rafa Sandoval

Settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: The Flash (2021) #1, Future State: Teen Titans (2021) #1

Wally West è pronto a uccidere Barry Allen e gli altri velocisti, impotenti di fronte alla furia della Forza della Velocità! Nightwing, Starfire, Beast Boy e Cyborg tornano sul luogo del loro più grande fallimento per affrontare il male che ha distrutto i Teen Titans. L’esordio nell’Universo DC del misterioso Red X, già apparso nella serie TV di successo Teen Titans Go! Uno sguardo a un futuro terribile e l’arrivo dei Teen Titans nel primo albo legato all’evento Future State!

LANTERNA VERDE 16

Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Ryan Cady, Clayton Henry, AA.VV.

Settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Future State: Green Lantern (2021) #1

Le storie di Future State sono qui! Il perfetto punto di partenza per nuovi lettori! John Stewart è intrappolato dietro le linee nemiche oltre i settori conosciuti dell’universo! Nel frattempo, Jessica Cruz si trova costretta a combattere un’invasione di Lanterne Gialle guidate da Sinestro! Guy Gardner, intrappolato in un mondo lontano, decide di riaprire il Warriors Bar…

FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN

Autori: Andrew Constant, Nicola Scott, Eddie Barrows, Joshua Williamson, AA.VV.

Settembre • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Future State: Nightwing (2021) #1/2, Future State: Robin Eternal (2021) #1/2, Future State: Dark Detective (2021) #2/4

Batman è scomparso, e tocca a Nightwing mantenere la pace in mezzo alla follia di un futuro distopico… almeno fino all’arrivo di un nuovo Batman! Nel frattempo, una nuova droga con proprietà rigenerative minaccia Gotham City, e Robin è in grossi guai! Jason Todd ha un bersaglio sulle spalle: la sua sopravvivenza dipende da un improbabile alleato! Le storie dell’angosciante avvenire di Future State, con alcuni dei pesi massimi della Bat-famiglia!

FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI

Autori: Mark Russell, Brian M. Bendis, Steve Pugh, Riley Rossmo, AA.VV.

Settembre • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Future State: Superman of Metropolis (2021) #1/2, Future State: Superman vs. Imperius Lex (2021) #1/3, Future State: Legion of Super-Heroes (2021) #1/2

Prosegue l’evento che svela il futuro dell’Universo DC! Sean Lewis e John Timms raccontano le future avventure di Jon Kent nei panni di Superman! Mark Russell e Steve Pugh ci portano in un mondo in cui Lex Luthor ha vinto, nonostante la potenza dell’Uomo d’Acciaio! Infine Brian M. Bendis e Riley Rossmo ci mostrano il futuro… del futuro!

FUTURE STATE COFANETTO

Ottobre • Euro 150,00

Contiene: 20 albi spillati e 6 volumi brossurati al 20% di sconto, cofanetto in omaggio

Ottobre • Euro 150,00

Contiene: 20 albi spillati e 6 volumi brossurati al 20% di sconto, cofanetto in omaggio

In un'unica soluzione tutta la saga che svelerà il futuro del Multiverso DC! Il cofanetto contiene le edizioni VARIANT ESCLUSIVE di: BATMAN 31, 32, 33, 34; BATMAN/SUPERMAN 15, 16; SUPERMAN 23, 24; AQUAMAN 14, 15; FLASH 16, 17; LANTERNA VERDE 16, 17; HARLEY QUINN 13, 14; JUSTICE LEAGUE 16, 17; WONDER WOMAN 19, 20; FUTURE STATE: SUPERMAN/WONDER WOMAN; FUTURE STATE: NIGHTWING/ROBIN; FUTURE STATE: CATWOMAN/BATGIRLS; FUTURE STATE: SUPERMAN/LEGIONE DEI SUPER-EROI; FUTURE STATE: SHAZAM/SUICIDE SQUAD; FUTURE STATE: UNIVERSO DC

BATMAN 29

Autori: Peter J. Tomasi, Bilquis Evely

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1030/1031

C’è un nuovo nemico in città, e il suo nome è lo Specchio! Mentre la Bat-famiglia è in fuga dall’esercito del supercriminale, nell’ombra c’è qualcuno che trama… ed è un un gioco del gatto con il topo tra padre e figlio: Damian Wayne sta per fare ritorno! Continua il ciclo di Peter J. Tomasi, questa volta affiancato dalla bravissima Bilquis Evely!

BATMAN 30

Autori: Peter J. Tomasi, Brad Walker

26 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1032/1033

La partita padre contro figlio fra Bruce e Damian Wayne arriva al secondo round! Ma i due supereroi devono mettere da parte le loro divergenze per salvare la Bat-famiglia da un altro pericoloso nemico… E se questo non bastasse, la schiacciante vittoria del candidato sindaco Nakano sta per avere conseguenze enormi sulla vita di Batman! Un numero che apre nuovi scenari per Gotham City…

BATMAN/CATWOMAN 3

Autori: Tom King, Clay Mann

12 agosto • 17×26, S., 32 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Batman Catwoman (2021) #3

Tom King e Clay Mann continuano a raccontare le emozionanti imprese di Batman, Catwoman e dei loro alleati! Helena Bertinelli, la Batwoman del futuro, sta indagando su un terribile omicidio…ma il commissario Dick Grayson la aiuterà a risolvere il mistero? Intanto, nel presente, il temibile Fantasma continua a terrorizzare le strade di Gotham City: e se nel mirino ci fosse Selina Kyle?

JUSTICE LEAGUE 15

Autori: Robert Venditti, Aaron Lopresti

19 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League Annual (2019) #2

Un misterioso omicidio viene commesso tra le mura impenetrabili della Sala della Giustizia! Le doti investigative dei membri della Justice League al centro di un’indagine impossibile! Un avversario misterioso è pronto ad attaccare nell’ombra se il puzzle non verrà ricomposto in tempo! Una storia autoconclusiva ricca di suspense, scritta da Robert Venditti e disegnata da Aaron Lopresti!

WONDER WOMAN 17

Autori: Mariko Tamaki, Steve Pugh

12 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #765/766

Wonder Woman ha un nuovo compagno di avventure, il suo arcinemico Maxwell Lord! La strana coppia è in Zandia per porre fine a una guerra tra supercriminali. La Justice League si chiama fuori, e tocca a Diana risolvere la situazione! Entrambe le fazioni usano tecnologia delle Lord Enterprises, ma chi ha abbattuto l’Aereo Invisibile?

WONDER WOMAN 18

Autori: Mariko Tamaki, Steve Pugh, Rafa Sandoval

26 agosto • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #767/769

La resa dei conti tra Wonder Woman e Maxwell Lord! Un conflitto che dura da anni per cui è ora di scrivere la parola fine. Con la sanguinaria partecipazione di Deathstroke il Terminator! Torna in scena anche Liar Liar, la figlia di Lord, per la sua vendetta nei confronti di Diana!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 16

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Yanick Paquette

2 settembre • 16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #48/50

Il gran finale di Superpesante! Se i semi di Mr. Bloom fioriranno, il nuovo Batman si ritroverà contro l’intera Gotham City! Riuscirà Bruce Wayne a lasciarsi alle spalle una vita libera dal dolore e dall’angoscia? Il suo destino e quello del Cavaliere Oscuro sta per essere deciso una volta per tutte…

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 8

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Eric Larsen, Paul Levitz, AA.VV.

19 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #8, Adventures of Superman (1987) #431,

Action Comics (1938) #591, Legion of Super-Heroes (1987) #38

Shock dal futuro: Superman contro la Legione dei Super-Eroi! Dal futuro al passato: Ritorno a Smallville! Superman contro Superboy! Lo chiamavano… Dottor Stratos!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO COLLECTION

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown, Christian Duce

Settembre • 17×26, C., 152 TBC pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #1/6

Una strana fenditura è apparsa nei cieli di Gotham City… e il Cavaliere Oscuro si è ritrovato sull’Isola di Fortnite, l’incredibile videogioco creato da Epic Games! Catwoman, Harley Quinn, Deathstroke: saranno davvero questi gli alleati del Cavaliere Oscuro nella sua battaglia impossibile per tornare a casa? L’incredibile miniserie Punto Zero finalmente in un volume unico che darà a tutti i gamer la possibilità di sbloccare oggetti esclusivi!

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 4

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Agosto • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #4

Il capitolo finale delle nuove avventure di Question! Vic Sage è tornato a Hub City dopo una folle corsa attraverso le sue vite precedenti. Ma è in tempo perché la sua sorte non sia segnata anche nel presente com’è sempre stato nel passato? Jeff Lemire (Sweet Tooth) pone il quesito: e se Hub City potesse vivere solo se Vic morisse?

RORSCHACH 5

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2021) #5

Rorschach ha cercato di uccidere il Governatore Turley, principale avversario politico del Presidente Redford. Turley è convinto che ci sia il Presidente dietro a tutto questo, ma il detective che sta indagando sul caso non è così sicuro. La risposta potrebbe celarsi nel passato del governatore e nei suoi legami con un giustiziere chiamato il Comico… L’incredibile rilettura di Watchmen firmata da Tom King e Jorge Fornés!

BATMAN: AMORE FOLLE

Autori: Paul Dini, Bruce Timm

Settembre • 18,3×27,7, C., 144 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Batman: Mad Love Deluxe Edition

Uno dei capisaldi della DC in un’edizione speciale! Scopriamo le origini di Harley Quinn, mentre prova a conquistare Joker eliminando… il Cavaliere Oscuro! Un libro ricco di contenuti speciali: decine di layout, dietro le quinte, un’introduzione di Paul Dini e una postfazione di Bruce Timm! Dalle menti che hanno creato il capolavoro d’animazione Batman: The Animated Series!

BATMAN VS RA’S AL GHUL

Autore: Neal Adams

Agosto • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Batman vs. Ra’s Al Ghul (2019) #1/6

Neal Adams torna a scrivere e disegnare una storia di Batman! Gotham City è sotto l’attacco di un gruppo terroristico, e l’Uomo Pipistrello è in cerca dei responsabili. Ra’s Al Ghul, a sorpresa, mette a disposizione la propria milizia per affiancare le forze dell’ordine… ma ci si potrà fidare di lui? Un volume imperdibile per i fan di Neal Adams, un autore che ha fatto la storia del Cavaliere Oscuro!

FLASHPOINT

Autori: Geoff Johns, Andy Kubert

Agosto • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Flashpoint (2011) #1/5

Barry Allen si risveglia e scopre che il mondo è cambiato, forse per sempre! Qualcuno ha alterato il flusso temporale e ora il mondo è sull’orlo del collasso. Il più grande eroe della Terra è Cyborg, Atlantide e Themyscira sono in guerra e Flash non esiste! In edizione cartonata, la spettacolare miniserie di Geoff Johns e Andy Kubert che ha creato l’universo de I Nuovi 52!

SHAZAM!: IL POTERE DELLA SPERANZA

Autori: Paul Dini, Alex Ross

Dicembre • 25,5×35,5, C., 72 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Shazam: Power of Hope

La storia di Capitan Marvel più toccante di sempre. È uno degli eroi più potenti del mondo… ma come aiutare un ospedale pieno di bambini malati? Una spettacolare graphic novel in formato gigante per ammirare i dipinti di Alex Ross. Torna in una nuova edizione una delle più amate collaborazioni tra lo spettacolare artista e Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series.

WILDC.A.T.S. DI JIM LEE

Autori: Jim Lee, Marc Silvestri, Chris Claremont, Brandon Choi, AA.VV.

Dicembre • 20,5×31, C. con slipcase, 624 pp., col. Euro 75,00

Contiene: WildC.A.T.s (1992) #1/13, #50, Cyberforce (1993) #1/3, Wildcats (2006) #1, WildC.A.T.s/X-Men: The Silver Age (1997) #1

Nel 1992, Jim Lee contribuì a fondare la Image Comics con la serie WildC.A.T.s. Trent’anni dopo, siamo orgogliosi di presentare un volume speciale contenente tutte le storie illustrate da Jim Lee! Assisterete alle origini del gruppo, alla lotta contro i Daemoniti e alla battaglia contro… gli X-Men?! Una pietra miliare degli anni 90 in un volume ricco di materiale extra!

BATMAN VOL. 8: GIORNI FREDDI

Autori: Tom King, Lee Weeks, Matt Wagner, Tony S. Daniel

Agosto • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman (2016) #51/57

Bruce Wayne fa parte della giuria al processo di Mr. Freeze… e la sua esperienza come giurato gli fa riconsiderare il suo passato da vigilante! Una vita di violenza eccessiva potrebbe finire, e con essa anche Batman. Ma il ritorno di KGBeast richiede il lavoro del Cavaliere Oscuro!

LEGIONE DEI SUPER-EROI: LEGION LOST

Autori: Dan Abnett, Andy Lanning, Olivier Coipel, Pascal Alixe

Agosto • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Legion Lost (2000) #1/12

La Legione dei Super-Eroi è arrivata là dove nessun uomo è mai arrivato prima! Una frattura nel tessuto spazio-temporale ha spedito i Legionari all’altro capo dell’universo conosciuto. Cosa è successo a Element Lad? E riuscirà la new entry Shikari a ricondurre a casa i nostri eroi? Un moderno classico del fumetto di fantascienza scritto magistralmente da Dan Abnett e Andy Lanning e disegnato da un giovanissimo Olivier Coipel!

WONDER WOMAN VOL. 4: GODWATCH

Autori: Greg Rucka, Nicola Scott, Romulo Fajardo Jr., Stephanie Hans, AA.VV.

Agosto • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #16, #18, #20, #22, #24, Wonder Woman Annual (2017) #1

Il viaggio della principessa delle Amazzoni alla ricerca della verità continua! Dal momento in cui Wonder Woman è arrivata nel nostro mondo, Godwatch ha seguito le sue mosse. Ma chi sono e cosa vogliono? Inoltre, quando l’anima di una ragazza viene strappata dal proprio corpo, Diana deve tornare a Themyscira per liberare Ares! L’ultimo volume del ciclo firmato da Greg Rucka!

RACCONTI DEL MULTIVERSO OSCURO – LIBRO DUE

Autori: Philip Kennedy Johnson, Scott Snyder, Bryan Hitch, Mike Perkins, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Tales from the Dark Multiverse: Batman – Hush (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Flashpoint (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Crisis on Infinite Earths (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Dark Knights: Metal (2020) #1, Tales from the Dark Multiverse: Wonder Woman – War of the Gods (2020) #1

Torna il Multiverso Oscuro! Attraverso cinque nuovi racconti, rimpiombiamo là dove ogni paura o disastro è realtà.Da Crisi sulle Terre infinite a Hush, fino a Flashpoint: gli eventi principali della storia dell’Universo DC prendono pieghe inedite e cupe. Un cast sensazionale di autori dipinge a tinte fosche gli eroi più amati e ne svela aspetti inediti e possibilità che si pensavano irreali!

STARMAN VOL. 2

Autori: James Robinson, Tony Harris, Craig Hamilton, John Watkiss, AA.VV.

Dicembre • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 416 pp., col., Euro 45,00

Contiene: Showcase ’95 (1995) #12, Starman (1994) #17/29, Showcase ’96 (1996) #4/5, Starman Annual (1996) #1

Jack Knight, commerciante di antiquariato, ha ereditato il nome e i poteri di Starman da suo padre e da suo fratello maggiore, appena morto. In questo volume, Jack va a New York City per incontrare un vecchio amico del padre, Wesley Dodd, il Sandman degli anni 40… e deve confrontarsi con il passato glorioso dei supereroi, ma anche con il fatto che invecchino! Il capolavoro di James Robinson e Tony Harris in edizione cartonata con sovraccoperta!

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 3: ORIGINI

Autori: Marv Wolfman, George Pérez

Settembre • 17×26, C., 224 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: New Teen Titans (1980) #17/20, Tales of the New Teen Titans (1982) #1/4

Un’amica d’infanzia di Kid Flash è nei guai, e i Teen Titans si riuniscono per aiutarla! Una terribile battaglia quasi distrugge la Titans Tower, e qualcuno molto potente trama dietro le quinte! Quattro racconti per saperne di più sul passato di Starfire, Raven, Changeling e Cyborg! Grandi ospiti e nemici temibili nel terzo volume della celebre run di Marv Wolfman e George Pérez!

BATMAN: GOTHAM NIGHTS VOL. 2

Autori: Mark Russell, Ryan Benjamin, John Arcudi, Tom Taylor, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Batman: Gotham Nights (2020) #9/17

Una serie di nuove ed emozionanti avventure di Batman, in brevi storie autoconclusive! Nuovi nemici e storiche nemesi, come Joker, Deathstroke, Due Facce, lo Spaventapasseri e tanti altri! Una selezione di grandi autori per la seconda raccolta in volume della serie digital-first inedita in Italia! Il volume perfetto per chi vuole iniziare a conoscere il Cavaliere Oscuro!

DC CLASSIC: I MIGLIORI DEL MONDO VOL. 2

Autori: Edmond Hamilton, Bill Finger, Jerry Coleman, Curt Swan, AA.VV.

Dicembre • 17×26,C. con sovraccoperta, 304 pp., col., Euro 28,00

Contiene: World’s Finest Comics (1941) #95/116

Batman e Superman tornano a lottare fianco a fianco! Un tuffo alla fine degli anni Cinquanta e agli albori dei Sessanta, con atmosfere e avventure che hanno fatto la storia! Con storie come Il giorno in cui Superman tradì Batman, Il Superman alieno e Batman stregato!. Continua la collana cronologica a colori con tutte le avventure dell’Uomo d’Acciaio assieme all’Uomo Pipistrello!

FABLES VOL. 3: UN AMORE DA FAVOLA

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham

Agosto • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Fables (2002) #11/18

Continua la raccolta in volume della strepitosa serie di Bill Willingham! I personaggi delle fiabe vivono da tempo nel mondo reale… e nessuno di loro, ormai, è più abituato alla magia del lieto fine! Ma se stesse sbocciando un grande amore tra due abitanti di Favolandia che un tempo sembravano detestarsi?

DMZ VOL. 3: LAVORI PUBBLICI

Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli

Settembre • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: DMZ #13/17