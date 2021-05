Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 357 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di luglio 2021. Mese ricco soprattutto per le proposte in volume che vedono il ritorno di numerosi classici moderni della DC fra cui Hitman di Garth Ennis e la JSA di Geoff Johns. Per quanto riguarda invece le serie regolari da segnalarsi la fine delle gestioni firmate da Brian M. Bendis su Superman e Action Comics e quella di Grant Morrison su Lanterna Verde.

Le novità Panini DC Italia di luglio 2021

BATMAN: DEATH METAL 5

Autori: Scott Snyder, Chip Zdarsky, Greg Capullo, Becky Cloonan, AA.VV.

15 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #5, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1

Il Cavaliere più Oscuro ha vinto e il destino del Multiverso è ormai segnato! Batman, Wonder Woman e il resto degli eroi DC non sono altro che un piccolo fastidio per le mire del nuovo dio del Metalverso. In più, il primo incontro tra Harley Quinn e il suo nuovo animaletto, la ribellione di Aquaman e l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di

Poison Ivy. Botte da orbi, personaggi estremi e una sana dose di Metal purissimo nel nuovo brano della band di Scott Snyder e Greg Capullo!

BATMAN: DEATH METAL MIXTAPE VOL. 3

Autori: Geoff Johns, Scott Snyder, Francis Manapul, Travis Moore, AA.VV.

Agosto • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal – The Last Stories of the DC Universe (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – The Secret Origin (2020) #1, Dark Nights: The Last 52 – War of the Multiverses (2020) #1

L’ultima battaglia contro il Cavaliere più Oscuro è alle porte, e con essa la lotta finale per tutto il Multiverso! Superboy Prime affronta la sfida più importante di tutte, e in ballo c’è la sua redenzione! Wonder Woman guiderà gli eroi, Superman i criminali e Batman l’esercito dei morti… perché prima della fine tutti dovranno fare la loro parte!

BATMAN 27

Autori: Peter J. Tomasi, Nicola Scott, Kenneth Rocafort

8 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1028/1029

Batman deve risolvere un caso delicato che riguarda le morti violente di alcuni rappresentanti della legge corrotti. Intanto, a Gotham City c’è un nuovo candidato sindaco fortemente schierato contro i vigilanti… e i ceti abbienti sono con lui! Una nuova minaccia si profila all’orizzonte: un misterioso criminale che trama nell’ombra per destabilizzare il Pipistrello… E intanto Damian Wayne fa la sua mossa per tornare in città!

BATMAN 28

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Alvaro Martinez, Carlo Pagulayan, AA.VV.

29 luglio • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Batman (2016) #103/105

Un numero speciale di 64 pagine! Ghost-Maker ha intenzione di prendersi Gotham, e perché questo accada, solo uno fra lui e Batman potrà sopravvivere! Nel frattempo, le cose in città stanno cambiando in peggio, con i cittadini che vogliono il rilascio di Punchline dalla prigione. Nel mentre, Clownhunter e Harley Quinn sono impegnati in una battaglia mortale… e Ghost-Maker vuole la testa di entrambi!

BATMAN/CATWOMAN 2

Autori: Tom King, Clay Mann

8 luglio • 17×26, S., 32 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Batman/Catwoman (2021) #2

Tom King e Clay Mann continuano a raccontarci le avventure della Felina Fatale e del Cavaliere Oscuro! Passato, presente e futuro si mescolano in una storia ricca di colpi di scena! Perché la Selina Kyle del futuro ha scelto di vendicarsi? E cos’ha a che fare tutto questo con il ritorno in scena di Andrea Beaumont, l’amore perduto di Bruce Wayne?

BATMAN/SUPERMAN 14

Autori: Joshua Williamson, Andrei Bressan

15 luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #15

Il gran finale della run di Joshua Williamson! Una filastrocca dice che Solomon Grundy viene seppellito di domenica, ma non che la sua morte scatenerà l’inferno! Il corpo del famigerato mostro è ora una bomba a orologeria che potrebbe spazzare via il Nord America. Spetta a Superman e Batman portarlo alla Palude del Massacro prima che sia troppo tardi… peccato che un’orda di supercriminali sia sulle loro tracce!

SUPERMAN 22

Autori: Brian M. Bendis, John Romita Jr.

5 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (2018) #1028, DC’s Very Merry Multiverse (2020) #1, Superman: Man of Tomorrow (2020) #16

Brian M. Bendis e John Romita Jr. firmano il loro ultimo capitolo come team creativo di Action Comics! L’epilogo di La Casata dei Kent e l’inizio di una nuova era per la Super-Famiglia e per il Daily Planet! Inoltre, Superboy fa ritorno a Smallville! Ultimo ma non ultimo… Superman contro Darkseid!

WONDER WOMAN 15

Autori: Mariko Tamaki, Carlo Barberi

8 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #761/762

Il team-up che nessuno si aspettava: Wonder Woman e Maxwell Lord! Il folle supercriminale è tornato nella vita di Diana per… salvare la situazione? Nel frattempo, in tutto il mondo le persone stanno perdendo il controllo, dando vita a tremendi atti di violenza… Infine, il debutto della nuova avversaria dell’Amazzone creata da Mariko Tamaki!

WONDER WOMAN 16

Autori: Mariko Tamaki, Carlo Barberi, Steve Pugh

29 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #763/764

La new entry nel mondo dell’Amazzone ha scatenato la follia in tutto il globo. La giovane avversaria di Wonder Woman non ha intenzione di fermarsi, e nasconde un segreto che riguarda Maxwell Lord. Qualcosa è sparito dalle Lord Industries, qualcosa di estremamente pericoloso… e Max e Diana sono in missione a Miami per recuperare il maltolto!

JUSTICE LEAGUE 14

Autori: Joshua Williamson, Robson Rocha, Xermanico

15 luglio • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Justice League (2018) #55/57

Justice League e Legion of Doom: eterni avversari o improbabili alleati per il destino del Multiverso? La nuova, eterogenea formazione affronta gli agenti di Perpetua nell’ultimo capitolo di Doom Metal! I pugni si stringeranno, i denti digrigneranno, e qualcuno prenderà una decisione sconvolgente! L’epico finale extralarge della storia legata a Batman: Death Metal scritto da Joshua Williamson per i disegni di Robson Rocha e Xermanico.

FLASH 15

Autori: Kevin Shinick, Sami Basri, Will Conrad

Agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #765/766

Il Dottor Alchemy è a un passo dall’ottenere un potere inimmaginabile e la vita eterna! La mitica Pietra Filosofale si lega al metallo dell’anello di Flash per far tremare il tempo e lo spazio! Barry Allen contro un nemico che sembra poter prevedere qualunque sua mossa! Si conclude il breve ciclo scritto da Kevin Shinick, tra passato e presente dell’Uomo più veloce del mondo!

LANTERNA VERDE 15

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #12

Lo scontro finale fra Lanterna Verde e Hector Hammond, il folle criminale dai poteri psionici! Hal Jordan sembra spacciato, ma sarà in grado ancora una volta di usare il proprio intelletto e la propria forza di volontà? La conclusione di tutte le trame intessute negli ultimi due anni! Il finale del visionario ciclo narrativo firmato da Grant Morrison e Liam Sharp!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 15

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Brian Azzarello, Jock

5 agosto • 16×21, B., 104 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #44/47

Batman faccia a faccia con il nuovo supercriminale di Gotham City: Mr. Bloom! Con il destino della città in bilico, Jim Gordon dovrà rivolgersi all’unica persona che potrebbe aiutarlo: Bruce Wayne! Peccato che l’ex Uomo Pipistrello sia alle prese con uno scioccante segreto sul suo passato che cambierà tutto a Gotham City. Inoltre, l’origine di Mr. Bloom in un racconto firmato da Scott Snyder, Brian Azzarello e Jock!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 7

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway, Paul Levitz, AA.VV.

15 luglio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #7, Adventures of Superman (1987) #430, Action Comics (1938) #590, Legion of Super-Heroes (1987) #37

Chi è Rampage? E perché vuole la fine di Superman? L’assalto dei Fearsome Five! L’Uomo d’Acciaio e i Metal Men devono fermare Chemo! Una visita dal 2.987 d.C.: la Legione dei Super-Eroi!

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 3

Autori: Tom Taylor, Darick Robertson

Luglio • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #3

Gli errori di John Constantine hanno già causato fin troppe morti, ed è arrivato il momento che il Diavolo ottenga ciò che gli spetta! Per salvare la situazione sarà necessario fare i conti con un passato che si sperava sepolto. Ogni buon piano ha i suoi rischi, ma quando a partorirlo è la mente di John, la dannazione eterna è dietro l’angolo! Un finale di pura estesi a fumetti, scritto da Tom Taylor e disegnato da Darick Robertson!

RORSCHACH 4

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #4

Chi era la Piccola, la ragazza uccisa in un attentato a un politico con troppi lati oscuri? Lo scopriamo nelle parole di chi l’ha amata… ma le cose non sono come sembrano. Il detective incaricato nelle indagini affronta ancora una volta una follia che affonda le radici nell’attacco alieno descritto in Watchmen. Continua la maxi-serie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

ALL-STAR BATMAN & ROBIN, IL RAGAZZO MERAVIGLIA

Autori: Frank Miller, Jim Lee

Luglio • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: All-Star Batman and Robin, the Boy Wonder (2005) #1/10

Dopo aver assistito alla brutale morte dei suoi genitori, Dick Grayson è allo sbando, ma sulla scena appare Bruce Wayne. Batman promette al giovane il riscatto… e la vendetta! Una moderna versione delle origini di Robin raccontata da due dei più importanti autori della storia del fumetto, Frank Miller e Jim Lee! Con la partecipazione di Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Catwoman e tanti altri!

BATMAN CAVALIERE BIANCO PRESENTA: HARLEY QUINN

Autori: Katana Collins, Sean G. Murphy, Matteo Scalera

Agosto • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Batman White Knight Presents: Harley Quinn (2020) #1/6

La saga del Cavaliere Bianco di Sean G. Murphy si arricchisce di un nuovo spin-off dedicato alla vulcanica Harley Quinn e disegnato dal grande Matteo Scalera! Gotham City si sta ancora riprendendo dopo gli ultimi sconvolgimenti… ma potrà sopravvivere senza Batman? Nel frattempo, un serial killer sta lasciando dietro di sé una lunga scia di vittime… E se solo Harley potesse fermarlo?

SUPERMAN/BATMAN: NEMICI PUBBLICI

Autori: Jeph Loeb, Ed McGuinness

Luglio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Superman/Batman (2003) #1/6

Lex Luthor è il Presidente degli Stati Uniti e accusa Superman di aver compiuto un atto orribile nei confronti dell’umanità. Una squadra top-secret di potenti supereroi viene presto assemblata per catturare l’Azzurrone… vivo o morto! Riusciranno i Migliori del mondo a dimostrare che le accuse sono infondate e a rovesciare il Presidente corrotto una volta per tutte? Una spettacolare storia di lealtà e (improbabile) amicizia firmata da Jeph Loeb e Ed McGuinness!

NIGHTWING VOL. 12: CHI È DICK GRAYSON?

Autori: Dan Jurgens, Travis Moore, Ronan Cliquet, Inaki Miranda

Luglio • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Nightwing (2016) #75/77, Nightwing (2016) Annual #3

L’emozionante saga Joker War si è conclusa… e Dick Grayson ha recuperato tutti i suoi ricordi! L’ex Ragazzo Meraviglia sarà pronto a indossare di nuovo il costume di Nightwing? E come si rapporterà con il resto della Bat-famiglia? Il veterano Dan Jurgens conclude il suo appassionante ciclo di storie dedicato al Robin originale!

CATWOMAN VOL. 5: LA REGINA DI ALLEYTOWN

Autori: Ram V, Liz Erickson, Fernando Blanco, Abel

Agosto • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Catwoman (2018) #25/28, DC’s Crimes of Passion (2020) #1

Catwoman è tornata a Gotham City dopo il periodo trascorso a Villa Hermosa… e ora deve affrontare le conseguenze di Joker War! Il caro, vecchio quartiere della Gatta è preda di trafficanti di droga, ma Selina Kyle scenderà in campo per fermarli! Inoltre, chi sono i trovatelli di Alleytown? E quale importante aiuto possono fornire alla Donna Gatto?

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 3: LA GUERRA DELLE STREGHE

Autori: James Tynion IV, Alvaro Martìnez Bueno, Raul Fernandez

Agosto • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Justice League Dark (2018) #14/19

La nascita della Injustice League Dark! Le regole della magia sono cambiate e la Justice League Dark deve riportare l’ordine nel mondo magico. Riuscirà Wonder Woman a fermare le macchinazioni di Circe? Klarion, l’Uomo Floronico, Papa Midnite e Solomon Grundy sono pronti a dare battaglia ai nostri eroi!

JUSTICE LEAGUE VOL. 2: ATTACCO

Autori: Bryan Hitch, Jesus Merino, Neil Edwards, Matthew Clark

Luglio • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Justice League (2016) #6/11

Cosa accadrebbe se i membri della Justice League venissero sopraffatti dalle loro peggiori paure? Superman contro Batman! Flash contro Lanterna Verde! Inoltre, chi si sta impossessando di Cyborg e della Torre di Guardia? Prosegue il ciclo di storie scritto da Bryan Hitch (Authority) per le matite di Jesus Merino e Neil Edwards.

JUSTICE LEAGUE VOL. 5: EREDITÀ

Autori: Bryan Hitch, Fernando Pasarin.

Luglio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Justice League (2016) #26/31

Decenni nel futuro, il mondo è stato completamente distrutto da una misteriosa oscurità! Nel presente, i primi semi di questo male stanno germogliando. Fortunatamente, dal futuro arriva un avvertimento sotto forma dei… figli della Justice League?! La straordinaria avventura che conclude la gestione di Bryan Hitch!

WONDER WOMAN DI GREG RUCKA VOL. 2

Autori: Greg Rucka, Geoff Johns, Rags Morales, Drew Johnson

Luglio • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Wonder Woman (1987) #206/217, Flash (1987) #219

Continuano le incredibili imprese di Diana di Themyscira raccontate da Greg Rucka, l’amatissima penna di Gotham Central e Batwoman! Ares e Medusa si preparano a tornare in scena in un’avventura straordinaria che mescola mitologia e modernità! Wonder Woman e Flash uniscono le forze! Con la partecipazione della superstar Geoff Johns!

WONDER WOMAN: TERRA UNO VOL. 3

Autori: Grant Morrison, Yanick Paquette

Agosto • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Wonder Woman: Earth One (2014) vol. 3

L’epica conclusione della visionaria serie di graphic novel firmata da Grant Morrison e Yanick Paquette! Diana è ora la regina dell’Isola Paradiso e deve riunire tutte le tribù per la prima volta in un millennio. L’assalto di Maxwell Lord è imminente, e per sopravvivere ci sarà bisogno della potenza congiunta di tutte le Amazzoni! Riuscirà Wonder Woman a portare finalmente il suo messaggio di pace nel Mondo dell’Uomo, o sarà la guerra a ridurre in cenere la sua Themyscira?

JSA DI GEOFF JOHNS VOL. 1

Autori: Geoff Johns, David S. Goyer, James Robinson, Stephen Sadowski, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 392 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: JSA: Secret Files (1999) #1, JSA (1999) #1/15

Tre generazioni di eroi si riuniscono nella JSA! I supereroi del presente e le leggende del passato si alleano per salvare uno di loro! Con la partecipazione di Wildcat, Flash, Starman, Hawkgirl, Hourman e di tanti altri ancora. Inizia qui la ristampa di uno dei cicli più acclamati di Geoff Johns, quello che ha lanciato la sua carriera!

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS VOL. 2: SUPERMAN E LA LEGIONE DEI SUPER-EROI

Autori: Geoff Johns, Richard Donner, Eric Powell, Gary Frank, AA.VV.

Luglio • 17×26, C., 320 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Action Comics (1938) #855/865, Action Comics Annual (1987) #10

L’Uomo d’Acciaio vola su Mondo Bizarro, in un celebre racconto illustrato dal grande Eric Powell! La Legione dei Super-Eroi si unisce a Superman per salvare il futuro, sprofondato negli abissi della xenofobia. Inoltre, qualcuno trama nell’ombra per rimuovere le origini del più grande eroe di sempre dai libri di storia… Storie avvincenti e ricche di spunti di riflessione in questo secondo capitolo della riproposta integrale del ciclo di Geoff Johns!

DC ABSOLUTE: BATMAN ILLUSTRATO DA NEAL ADAMS VOL. 1

Autori: Neal Adams, Cary Bates, Carmine Infantino, Curt Swan, AA.VV.

Novembre • 20,5×31, C. con slipcase, 240 pp., col. Euro 35,00

Contiene: Batman (1940) #200, #203, #210, The Brave and The Bold (1955) #75/76, #79/85, Detective Comics (1937) #370, #372, #385, #389, #391/392, World’s Finest Comics (1941) #174/176, #178/180, #182/183, #185/186

Fra gli artisti che hanno maggiormente contribuito a plasmare l’immagine di Batman, il più influente e popolare è forse Neal Adams. La raccolta di tutti i contributi al Cavaliere Oscuro firmati da questo maestro del fumetto tra il 1967 e il 1969! Ospiti speciali: Superman, Flash, Aquaman, i Teen Titans e il suo personaggio più caratteristico… Deadman! Con introduzione e copertina inedite di Adams e una nuova colorazione!

DC OMNIBUS – BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 1

Autori: Chuck Dixon, Doug Moench, Alan Grant, Graham Nolan, AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 968 pp., col. Euro 85,00

Contiene: Batman (1940) #484/500, Batman: Shadow of the Bat (1992) #16/18, Batman: Vengeance of Bane (1993) #1, Detective Comics (1937) #654/666, Showcase ’93 (1993) #7/8

Una delle saghe più importanti e amate del Cavaliere Oscuro finalmente in edizione omnibus! Gotham City è sotto assedio, e Bruce Wayne sarà costretto ad andare oltre i propri limiti! Nel frattempo, il criminale noto come Bane sta tramando nell’ombra… e si prepara a “spezzare” per sempre l’Uomo Pipistrello!

DC OMNIBUS: ONE MILLION

Autori: Grant Morrison, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1080 pp., col., • Euro 89,00

Contiene: DC One Million (1998) #1/4, Action Comics (1938) #1000000, Batman: Shadow of the Bat (1992) #1000000, Nightwing (1996) #1000000, Green Lantern (1990) #1000000, Power of Shazam (1995) #1000000, Young Justice (1998) #1000000, Batman (1940) #1000000, Catwoman (1993) #1000000, Starman (1994) #1000000, Impulse (1995) #1000000, Green Arrow (1988) #1000000, Legionnaires (1993) #1000000, Legion of Super-Heroes (1989) #1000000, Azrael (1995) #1000000, Creeper (1997) #1000000, Chase (1998) #1000000, Superboy (1994) #1000000, Aquaman (1994) #1000000, Wonder Woman (1987) #1000000, Detective Comics (1937) #1000000, Superman: The Man of Steel (1991) #1000000, Superman (1987) #1000000, JLA (1997) #1000000, Martian Manhunter (1998) #1000000, Adventures of Superman (1987) #1000000, Resurrection Man (1997) #1000000, Robin (1993) #1000000, Flash (1987) #1000000, Supergirl (1996) #1000000, Chronos (1998) #1000000, Lobo (1993) #1000000, Hitman (1996) #1000000, Superman: The Man of Tomorrow (1995) #1000000, DC One Million 80-Page Giant (1999) #1, Booster Gold (2007) #1000000, Superman/Batman (2003) #79/80

Un viaggio nel futuro più remoto dell’Universo DC! Un epico evento che vede coinvolti tutti i personaggi DC ideato dal geniale Grant Morrison! L’incontro tra la JLA e la Justice Legion A, il gruppo di supereroi proveniente dall’835° Secolo. Inoltre, la minaccia di Vandal Savage e del super-sole senziente Solaris!

BATMAN BEYOND VOL. 1: IN FUGA DALLA MORTE

Autori: Dan Jurgens, Bernard Chang, Ryan Sook

Agosto • 17×26, B., 296 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Batman Beyond: Rebirth (2016) #1, Batman

Terry McGinnis è tornato a vestire i panni del Batman del futuro e ora deve vedersela con i Jokerz! Il ritrovamento di un Bat-costume sperimentale e super-potenziato, però, potrebbe essere fatale per il nostro eroe… Per tutti, Bruce Wayne e Joker sono morti da tempo… ma sarà davvero così? Inoltre, chi si nasconde dietro alla maschera di Ra’s al Ghul?

BUG! – LE AVVENTURE DI UN FORAGER

Autori: Mike Allred, Laura Allred, Lee Allred, James Harvey

Luglio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Bug! The Adventures of Forager (2017) #1/6

A caccia della verità in un misterioso regno sconosciuto, in compagnia di una giovane fantasma e di un orsacchiotto parlante! Una squadra improbabile a zonzo tra dimensioni alternative per salvare il Multiverso dal Generale Elettrico. Il clan Allred al gran completo in un meraviglioso tributo a uno degli eroi più bizzarri partoriti dal genio di Jack Kirby. Un viaggio psichedelico nella storia DC e nell’enorme eredità lasciata dal Re dei comics!

DC CLASSIC: WONDER WOMAN VOL. 1

Autori: William Moulton Marston, Harry G. Peter

Novembre • 17×26, C. con sovraccoperta, 392 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: All Star Comics (1940) #8, Comic Cavalcade (1942) #1, Sensation Comics (1942) #1/14, Wonder Woman (1942) #1/3

Riviviamo l’esordio di Wonder Woman, l’eroina per eccellenza del fumetto! L’indomita amazzone si prepara a scendere in campo per difendere la verità e la pace… ma si ritroverà in un mondo flagellato dagli orrori della Seconda guerra mondiale. Finalmente raccolte in volume, le storie originali che hanno reso Diana di Themyscira un’icona mondiale!

HITMAN VOL. 1

Autori: Garth Ennis, John McCrea, Carlos Ezquerra, Steve Pugh

Agosto • 18,3×27,7, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Demon Annual (1992) #2, Batman Chronicles (1995) #4, Hitman (1996) #1/14

Il primo volume della raccolta in edizione deluxe delle avventure di Hitman! Tommy Monaghan è un assassino a pagamento, e un posto come Gotham City gli offre numerose opportunità di lavoro! Ma anche se accetta solo contratti sui criminali, inevitabilmente dovrà fare i conti con un certo Cavaliere Oscuro… e sarà solo l’inizio delle sue disavventure! Dalla coppia tutta irlandese composta da Garth Ennis (The Boys) e John McCrea (Spider-Man: Get Kraven).

FLEX MENTALLO

Autori: Grant Morrison, Frank Quitely

Luglio • 18,3×27,7, C., 128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Flex Mentallo (1996) #1/4

L’attesa è finita: la miniserie dedicata all’Uomo del Mistero Muscolare ritorna in una nuova edizione! Le superstar Grant Morrison e Frank Quitely ci raccontano le appassionanti gesta di Flex Mentallo… e il fumetto di supereroi non sarà più lo stesso! Una delle letture più folli che possiate affrontare, dedicata al personaggio apparso nell’acclamata serie TV Doom Patrol!

DC BLACK LABEL OMNIBUS: FLINCH

Autori: Greg Rucka, Garth Ennis, Eduardo Risso, Bill Sienkiewicz, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 400 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Flinch (1999) #1/16

Culti della morte in piccole città, violente gang di vecchi, razzi mortali fatti in casa, torridi incontri amorosi fra criminali! Un ennesimo ribaltamento dell’horror Made in DC con storie spiazzanti e disturbanti! Un cast stellare, con alcuni dei nomi che hanno fatto la storia del fumetto americano! Un’elegante raccolta in edizione cartonata con sovraccoperta della sperimentale rivista horror originariamente pubblicata dalla Vertigo!

PREACHER VOL. 5: DIXIE FRIED

Autori: Garth Ennis, Steve Dillon

Luglio • 17×26, B., 240 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Preacher (1995) #28/33, Preacher Special: Cassidy – Blood & Whiskey (1998) #1