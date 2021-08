Quando Netflix annunciò che avrebbe realizzato un nuovo film tratto dall’acclamata serie di videogiochi, i fan di Resident Evil probabilmente saltarono sulle loro sedie. Dopo parecchi mesi di assoluto silenzio, finalmente, sono state pubblicate alcune immagini del cast della pellicola, in uscita il prossimo 24 novembre 2021.

Le prime immagini di Resident Evil: Welcome to Raccoon City di Netflix

Il sito IGN ha diffuso alcune immagini direttamente dal set di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, in cui vediamo diversi membri del cast. Il film di Netflix uscirà il 24 Novembre sulla piattaforma, e nelle immagini vediamo personaggi iconici della serie come Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Albert Wesker, Jill Valentine e Chris Redfield. Nella prima immagine, vediamo Leon ancora in tenuta da poliziotto, interpretato da Avan Jogia, insieme alla Claire di Kaya Scodelario.

Nella seconda immagine tratta da Resident Evil: Welcome to Raccoon City vediamo invece una ricognizione di Villa Spencer. A muoversi nella sinistra magione ci sono Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Chris Redfield (Robbie Amell). Nella terza foto vediamo invece Marina Mazepa nei panni di Lisa Trevor, figlia dell’uomo che costruì Villa Spencer. La donna appare orribilmente trasformata, dopo aver subito esperimenti e somministrazioni di virus nei laboratori Arklay per ordine della Umbrella Corporation.

Quella che segue è la sinossi ufficiale diffusa da Netflix di Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

Dopo il grande successo ottenuto dall’importante industria farmaceutica Umbrella Corporation, la cittadina di Raccoon City nel Midwestern è ora caduta in disgrazia. L’esodo generato dall’azienda ha lasciato la città deserta… mentre un grande male cresce ora sotto la sua superficie. Quando questo male viene scatenato, gli abitanti cominciano a cambiare… per sempre… e un piccolo gruppo di sopravvissuti deve ora unire le forze per scoprire cosa si cela dietro l’Umbrella e sopravvivere alla notte.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City uscirà su Netflix il prossimo 24 Novembre. Il film è scritto da Johannes Roberts, e insieme ai già citati attori Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Nathan Dales, Marina Mazepa, ci sarà anche Neal McDonough nei panni del Dr. William Birkin.