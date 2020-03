Le storie del mistero: il libro di LyonGamer domina la classifica bestseller di Amazon

Dopo aver intrattenuto e coinvolto milioni di ragazzi attraverso i suoi gameplay, Ettore Canu, conosciuto sul web come LyonGamer, ha deciso di accompagnare i propri fan e non solo in un universo di stanze segrete e luoghi pericolosi abitati da creature incredibili, scienziati e mostri maligni, alla scoperta dei segreti più misteriosi e spaventosi.

Venerdì 6 marzo, LyonGamer ha annunciato l’uscita del suo libro Le storie del mistero prevista per il 6 aprile. In poche ore la reazione dei fan è stata immediata tanto da raggiungere immeditatamente la vetta dei preordini rimanendoci per ben 11 giorni consecutivi: un risultato che non ha precedenti.

La formula scelta è quella già sperimentata con successo lo scorso anno con Timespot (scritto dagli youtuber Stef&Phere in collaborazione con Giulia Gubellini): Magazzini Salani sceglie di pubblicare una web star inserendola nel mondo della narrativa per ragazzi. Il prodotto editoriale finale non è una biografica o una guida e nemmeno un fan book, bensì è una storia illustrata e avventurosa che unisce la fantasia e il mondo dei videogiochi.

In questi tempi difficili, migliaia di ragazzi hanno dimostrato di avere una grande voglia di leggere assicurandosi, con quasi un mese di anticipo, la loro copia di Le storie del mistero la quale rappresenta una valida alternativa alla televisione e ai videogiochi. Questo il ringraziamento di LyonGamer scritto in esergo:

“Grazie ai miei compagni di viaggio e grazie a tutti voi, che da casa mi avete permesso di vivere mille avventure. Grazie perché insieme abbiamo dimostrato che i gameplay su YouTube possono raccontare storie.”

Per chi non lo sapesse, il libro racconta di una oscura organizzazione che sta architettando qualcosa all’interno dei suoi laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire cosa. Quali sono i risultati di alcuni tra i più temibili esperimenti della storia dell’umanità? Chi è prigioniero nelle celle dei sotterranei? Quali maledizioni pendono sulle loro e sulle nostre teste? Ma soprattutto: cosa bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico?