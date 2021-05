Arriva le uscite Disney+ e Star di giugno 2021 che saranno disponibili fra poco meno di 10 giorni sulla piattaforma streaming e fra cui spiccano Luca, il nuovo film Disney e Pixar, e Loki, la nuova serie Marvel.

Le uscite Disney+ e Star di giugno 2021

Le uscite Disney+ di giugno 2021

LUCA dal 18 giugno

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

LOKI dal 9 giugno ogni mercoledì

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

RAYA E L’ULTIMO DRAGO dal 4 giugno

Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting) e prodotto da Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), Raya e l’Ultimo Drago trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale. Il film viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

GENIUS: ARETHA dal 4 giugno

Genius è l’acclamata serie antologica di National Geographic che porta sullo schermo le affascinanti storie dei più brillanti innovatori del mondo, i loro straordinari successi con le loro volubili, appassionate e complesse relazioni personali. Dopo Albert Einstein e Pablo Picasso, questa terza stagione esplora il genio musicale e l’incomparabile carriera di Aretha Franklin, così come l’enorme influenza che ha avuto sulla musica e sulla cultura di tutto il mondo. Aretha Franklin è stata un prodigio del gospel, una schietta sostenitrice dei diritti civili ed è considerata la più grande cantante degli ultimi 50 anni, con innumerevoli premi ricevuti durante la sua carriera. Aretha Franklin è interpretata dalla vincitrice dei Tony, Emmy e GRAMMY Award Cynthia Erivo (Harriet, Il colore viola), mentre il vincitore di un Emmy Courtney B Vance (American Crime Story) ricopre il ruolo del padre di Aretha, CL Franklin. Genius: Aretha è la prima e unica serie autorizzata sulla vita dell’universalmente acclamata Regina del Soul.

LA MISTERIOSA ACCADEMIA DEI GIOVANI GENI dal 25 giugno

Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

WOLFGANG dal 25 giugno

Wolfgang è un documentario che racconta la storia di Wolfgang Puck, un uomo che ha superato gli ostacoli di un’infanzia travagliata diventando, grazie alla sua perseveranza, uno degli chef più prolifici del nostro tempo oltre che un volto noto in tutto il mondo. Wolfgang Puck ha cambiato la percezione di ciò che significa essere uno chef e ha inventato una American cuisine completamente nuova.

DI NUOVO NOI dal 4 giugno

In una città vivace, movimentata e dal ritmo pulsante, un uomo anziano e sua moglie, giovane di spirito, riaccendono la loro passione giovanile per la vita e l’uno per l’altra, in una notte magica. Gli anni svaniscono mentre la gioia di ballare li trasporta attraverso l’emozionante paesaggio urbano della loro giovinezza e fa rivivere teneri ricordi e ambizioni. Il regista/sceneggiatore Zach Parrish (capo dell’animazione per Big Hero 6 e regista di Puddles, del programma Corto Circuito di Disney Animation, ora disponibile su Disney+) attinge a temi personali, osservazioni familiari e all’amore per la danza, e unisce le forze con i premiati coreografi/ballerini Keone e Mari Madrid (campioni di “World of Dance”) e con l’acclamata compositrice Pinar Toprak (Captain Marvel) per creare questa sperimentale storia fantastica musicale. Brad Simonsen, produttore associato di Big Hero 6, Zootropolis e Ralph Spacca Internet, è il produttore; mentre Jennifer Lee, chief creative officer di Walt Disney Animation Studios, è la produttrice esecutiva.

ZENIMATION STAGIONE 2 dall’11 giugno

Ritorna con la seconda stagione Zenimation, serie che crea un’esperienza di consapevolezza attraverso l’uso di paesaggi sonori con scene dai film senza tempo dei Walt Disney Animation Studios. I nuovi episodi presentano momenti provenienti da oltre otto decadi di acclamati lungometraggi d’animazione. Sono presenti scene dal primo film Disney, Biancaneve e i sette nani, fino all’ultimo film d’animazione degli Studios, Raya e l’Ultimo Drago. Stacca la spina, rilassati e rinfresca i tuoi sensi con un’esperienza uditiva senza precedenti: Zenimation rende omaggio agli artisti dell’immagine e del suono che hanno creato l’eredità dei film Disney Animation. La serie è creata e curata da David Bess mentre Amy Astley è la produttrice esecutiva.

SUMMER CAMP dal 4 giugno

Dopo aver acquistato dai fratelli Ross il campeggio Kikiwaka per un dollaro, Lou si sta adattando ai suoi nuovi doveri di direttrice del campeggio con il suo solito entusiasmo sopra le righe ed è felice di riunirsi con i campeggiatori Destiny, Finn e Matteo, che sono tornati per un’altra estate emozionante piena di divertimento e amicizia. Lou accoglie anche alcuni volti nuovi, tra cui il consigliere Noah, un ottimista ed entusiasta attore di Hollywood; Ava, una tenace consigliera proveniente dalla grande città e Gwen, una nuova eccentrica campeggiatrice che ha trascorso tutta la sua vita “fuori dal mondo”.

Le uscite Star di giugno 2021

LOVE, VICTOR STAGIONE 2 dal 18 giugno (Star Original)

La seconda stagione riprende con Victor (Michael Cimino), ormai uscito allo scoperto, che inizia il suo terzo anno alla Creekwood High. Tuttavia, l’aver fatto coming out lo porta ad affrontare sfide nella sua vita: la famiglia che fa fatica ad accettare la sua rivelazione, l’ex ragazza, Mia (Rachel Naomi Hilson), con il cuore spezzato e le difficoltà di essere un atleta apertamente gay – il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua nuova relazione con Benji (George Sear). La serie è interpretata da Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel e Mason Gooding. Gli sceneggiatori originali del film Tuo, Simon, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, sono gli executive producer insieme a Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.

PRIDE dal 25 giugno (Star Original)

In PRIDE, prodotto da Killer Films vincitrice di un Emmy® Award (This American Life, Mildred Pierce) e da VICE Studios, premiata con il Sundance World Cinema Grand Jury Prize (Flee, The Report), sei famosi registi LGBTQ+ esplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l’America come nazione. La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare degli anni ‘50 alle “guerre culturali” degli anni ‘90 e oltre, esplorando l’eredità queer del movimento per i diritti civili e la battaglia sull’uguaglianza matrimoniale. Con personaggi meno conosciuti come Madeleine Tress o il videografo degli anni ‘80 Nelson Sullivan, che ha raccontato come il centro di New York si stesse svuotando durante l’epidemia di AIDS, la serie presenta anche figure internazionali come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, lo scrittore Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. L’evoluzione dei diritti e delle identità transessuali attraverso i decenni è tracciata con interviste e filmati d’archivio di pionieri come Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade e Raquel Willis. PRIDE è prodotta da Alex Stapleton, Danny Gabai, Kama Kaina & Stacy Scripter per VICE Studios e Christine Vachon & Sydney Foos per Killer Films.

THE GLOAMING – LE ORE PIÙ BUIE dall’11 giugno (Star Original)

Quando una donna viene trovata brutalmente uccisa, gli indizi che circondano la sua morte si collegano a omicidi sia passati che presenti. La corruzione politica e i loschi affari si intrecciano presto con crimini sinistri e pratiche occulte. Al centro di questa rete ci sono due detective che condividono un tragico passato. In un avvincente viaggio alla ricerca della verità, il loro destino è legato ai fantasmi dei morti non ancora liberati che indugiano tra la vita e la morte.

SOLAR OPPOSITES STAGIONE 2 dall’11 giugno (Star Original)

Co-creata da Justin Roiland (Rick e Morty) e Mike McMahan (Rick e Morty), Solar Opposites è incentrata su un gruppo di quattro alieni che scappano dal loro pianeta natale che sta per esplodere e si schiantano su una casa pronta per il trasloco, nell’America suburbana. Due di loro pensano che la Terra sia orribile, mentre gli altri due pensano sia fantastica. Korvo (Justin Roiland) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo l’inquinamento, il volgare consumismo e la fragilità umana, mentre Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) amano gli umani e la loro TV, il cibo spazzatura e le cose divertenti. La loro missione: proteggere Pupa, un super computer vivente che un giorno si evolverà nella sua vera forma, li consumerà e terraformerà la Terra. Nella seconda stagione di Solar Opposites, i protagonisti si imbarcano in avventure più grandi, divertenti e… opposte che mai.

BORIS LE PRIME 3 STAGIONI dal 25 giugno

Arrivano su Disney+, all’interno della sezione Star , tutte e 3 le stagioni di Boris. Questa serie tv dimostra che le produzioni televisive potrebbero non essere ciò che uno si aspetta. Boris getta uno sguardo ironico e caricaturale sulle disavventure quotidiane della troupe mentre gira la serie televisiva fittizia di bassa qualità “Gli Occhi del Cuore 2”.

AMERICAN HOUSEWIFE STAGIONE 4 dal 4 giugno

Katie Otto, una moglie e madre di tre figli sicura di sé e irriverente, cresce la sua famiglia imperfetta nella ricca città di Westport, Connecticut, popolata da mamme “perfette” e della loro “perfetta” prole. Insieme a Katie, nel suo mondo perfettamente imperfetto, c’è suo marito, Greg Otto, che la sostiene in ogni modo ma con un pizzico di realismo in più, per assicurarsi che i loro figli non finiscano per diventare come tutti gli altri. I figli sono Taylor, la più grande, adolescente che è già impostata sul percorso della “perfezione”; Oliver, il figlio di mezzo, che ha un solo obiettivo nella vita: essere ricco; e Anna-Kat, la sorella più giovane che ha bisogno di un piccolo aiuto extra per affrontare la vita. In città, Katie ha anche le sue più care amiche, Angela e Doris, che la aiutano a guardare tutto sotto la giusta prospettiva. Nonostante i suoi difetti e i suoi modi non convenzionali, Katie alla fine vuole solo il meglio per i suoi figli e lotterà con le unghie e con i denti per trasmettere loro i buoni valori di una volta.

THE KILLING LA SERIE COMPLETA (4 STAGIONI) dall’11 giugno

The Killing è basata sulla serie televisiva danese di grande successo Forbrydelsen e racconta la storia dell’omicidio di una giovane ragazza a Seattle e la conseguente indagine da parte della polizia. The Killing lega insieme tre storie distinte intorno a un unico omicidio: i detective assegnati al caso, la famiglia della vittima e i sospettati. Ambientata a Seattle, la storia esplora anche le questioni locali mentre segue i politici collegati al caso. Col susseguirsi degli episodi, diventa chiaro che non si tratta di incidenti: tutti hanno un segreto e, mentre i protagonisti pensano di aver voltato pagina, il passato riserva ancora qualcosa per loro.

LIFE IN PIECES LA SERIE COMPLETA (4 STAGIONI) dal 18 giugno

Life in Pieces è una comedy che racconta i momenti più importanti, imbarazzanti ed esilaranti di una grande famiglia. Dei tre fratelli, il figlio di mezzo Matt potrebbe aver appena trovato il vero amore, la sua collega Colleen; suo fratello minore Greg e la moglie Jen sono molto impegnati per la nascita del loro primo figlio mentre la maggiore, Heather, e suo marito Tim stanno considerando di avere un altro bambino. I loro genitori sono Joan, la matriarca della famiglia che farebbe qualsiasi cosa per i suoi figli e John, il papà che sta cercando di accettare il fatto di aver compiuto 70 anni.

EMERGENCE STAGIONE 1 dal 4 giugno

Un commissario di polizia si prende cura di una bambina trovata vicino al luogo di un misterioso incidente, ma scopre ben presto che la giovane non ha memoria di ciò che le è successo e non sa chi sia. L’identità della bambina è al centro dell’indagine che sarà molto diversa da quanto il commissario poteva immaginare. La prima stagione in streaming dal 4 giugno.

Eccovi infine alcuni degli altri titoli in arrivo a giugno: Giulia, Butch Cassidy, Lassù qualcuno è impazzito, Billy Buthgate – A scuola di gangster, Le ragazze del Coyote Ugly, Il volo della fenice, Glee: The 3D Concert Movie, Monuments Men, Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, Gli intrighi del potere – Nixon, Storia di una ladra di libri, The Counselor – Il procuratore,,Il coraggio della verità, Juno.