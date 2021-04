Luca: il nuovo trailer del film Disney e Pixar

Disney+ ha diffuso un nuovo trailer di Luca, il prossimo film Disney e Pixar, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 18 giugno. Per il momento il film dovrebbe essere una esclusiva della piattaforma e non dovrebbe avere costi aggiuntivi (quindi nessun accesso VIP rispetto al normale abbonamento) e non è dato sapere se arriverà anche in sala, attendiamo ovviamente conferme ufficiali.

Luca: il film e il nuovo trailer

Luca è diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3) ed è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia, di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita.

Questa la sinossi:

Ambientato in una città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate tra gelati, pasta e corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Il regista Enrico Casarosa ha dichiarato:

Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca, Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca.

Ed eccovi infine il nuovo trailer:

