Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP Manga del 29 Settembre 2021. Da segnalare il debutto di Jealousy 1 e YONDAIME – la storia di Tatsuyuki Ooyamato.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le uscite J-Pop Manga del 29 settembre

Jealousy 1

di Scarlet Beriko

6,90 €

Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore, quando si imbatte in uno yakuza venuto a riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di avvicinarlo. Ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare involontariamente il nome dell’organizzazione di cui Akitora è vicecapo, e la situazione precipita…

Acquista Jealousy 1 su Amazon.

YONDAIME – la storia di Tatsuyuki Ooyamato

di Scarlet Beriko

6,90€

Il volume autoconclusivo da cui è tratta Jealousy, serie di successo recentemente conclusasi con il quinto volume, ambientato nel futuro dei suoi protagonisti! Tatsuyuki è destinato a succedere al padre come quarto leader del clan Yakuza Ooyamato… ma non ha alcuna intenzione di farlo. Anziché imparare come gestire, ehm, l’azienda di famiglia, preferisce spassarsela e mordere con superficialità il frutto dell’amore. Ma giocare coi sentimenti altrui può essere altrettanto pericoloso del crimine! In uscita insieme a Jealousy vol.1 a settembre.

Acquista Yondaime su Amazon.

Komi can’t communicate 10

di Tomohito Oda

6,90 €

Mancano poche settimane alla fine di un anno scolastico che ha regalato a Komi tante nuove amicizie e, per la prima volta, viene assalita dalla tristezza nel salutare i suoi compagni. Ma poi, ad aprile, eccola studentessa del secondo anno! Nella nuova classe si trova come vicina di banco Manbagi, che dietro al trucco vistoso nasconde una grande insicurezza simile alla sua. E così, questa volta, sarà una Komi più matura la prima a rompere il ghiaccio.

Acquista Komi can’t communicate 10 su Amazon.

Zombie 100 4

di Haro Aso e Kotaro Takata

5,90€

Reciso ogni legame con il suo vecchio superiore, che aveva ritrovato lungo la strada, riparte alla volta di Gunma, dove vivono i suoi genitori. Ma il cammino è disseminato di zombi, missioni da compiere (sushi, terme e case sulla’albero)… e altri nuovi, improbabili personaggi

Acquista Zombie 100 4 su Amazon.

Land of the lustrous 9

di Haruko Ichikawa

7,50 €

In un futuro lontano, le Gemme dotate di un corpo immortale combattono i Seleniti, il popolo della Luna. Mentre Phosphophyllite ha invitato alcuni compagni ad andare con lui sulla Luna, le Gemme rimaste sulla Terra decidono che è giunto il momento per un’evoluzione del rapporto che le unisce al meastro Kongo… Forti, fragili e bellissime: continua il racconto delle Gemme combattenti!

Acquista Land of the lustrous 9 su Amazon.

Il Terzo Occhio 1

di Osamu Tezuka

15,00 €

Hosuke Sharaku è un ragazzino con personalità multiple che deve affrontare misteri, avventure e problemi (spesso causati da lui stesso) per scoprire il mistero che circonda la sua nascita e le sue origini. Per farlo, indagherà sulle misteriose rovine che una civiltà perduta da tempo chiamata i Tre Occhi hanno lasciato nascoste per tutto il globo. Accompagnato dalla sua migliore amica, Chiyoko Wato, viaggerà per il mondo passando dall’Arizona, all’Isola di Pasqua e Messico.[Ritorno a capo del testo]Sharaku dovrà decifrare le antiche scritture lasciate dai suoi antenati per comprendere meglio i suoi poteri e come potersi liberare dall’essere maligno imprigionato all’interno del suo terzo occhio. Uno shonen dalla penna del Dio del Manga, vincitore del primo Kodansha Manga Awards del 1977.

Acquista il Terzo Occhio 1 su Amazon.