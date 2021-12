Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini DC Italia del 16 Dicembre 2021.

Le uscite Panini DC Italia del 16 Dicembre 2021

Shazam!: il Potere della Speranza DC Limited Collector’s Edition

Autori: Alex Ross, Paul Dini

25.5X35.5, 72 pp., Cartonato, 22,00 €

Contiene: Shazam: Power of Hope

La storia di Capitan Marvel più toccante di sempre. È uno degli eroi più potenti del mondo… ma come aiutare un ospedale pieno di bambini malati? Una spettacolare graphic novel in formato gigante per ammirare i dipinti di Alex Ross. Torna in una nuova edizione una delle più amate collaborazioni tra lo spettacolare artista e Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series.

DC Black Label Hits DMZ 4 – Fuoco Amico

Autori: Viktor Kalvachev, Riccardo Burchielli, Brian Wood, Kristian Donaldson, Autori vari

17X26, 128 pp., Brossurato, 13,00 €

Contiene: DMZ (2005) #18/22

Matty Roth è riuscito a ottenere un’intervista con il soldato responsabile di un famigerato massacro di civili. In attesa dell’imminente e attesissimo verdetto del processo, tutta New York trattiene il fiato. Un racconto terribile e sfaccettato di come la nuova guerra civile abbia portato alla disastrata DMZ. Continua la serie capolavoro di Brian Wood e Riccardo Burchielli, che diventerà una serie TV con Rosario Dawson!

DC Black Label Batman: Reptilian 2

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Batman Reptilian (2021) #2

Batman prosegue la sua caccia alla creatura che sta terrorizzando i criminali di Gotham! L’Enigmista e il Pinguino sono le vittime più recenti di questo cacciatore, ma la lista sembra destinata ad allungarsi. Un Cavaliere Oscuro spietato interroga i criminali in fin di vita nel tentativo di sbrogliare il mistero. Un racconto dai toni horror frutto della mente di Garth Ennis (Hitman) e dei pennelli di Liam Sharp (Green Lantern)!

DC Library Batman/Superman/Wonder Woman: Trinity

Autori: Matt Wagner

17X26, 208 pp., Cartonato, 24,00 €

Contiene: Batman/Superman/ Wonder Woman: Trinity (2003) #1/3

All’alba dell’Universo DC, il primo incontro tra le tre icone più rappresentative del fumetto mondiale! Un’organizzazione terroristica ha risvegliato Bizarro dai ghiacci antartici! La forza combinata di Superman, Batman e Wonder Woman sarà sufficiente a salvare il mondo dai folli piani di Ra’s al Ghul? Torna l’acclamata miniserie del leggendario Matt Wagner in una nuova, prestigiosa edizione!

Superman 28

Autori: Michael Avon Oeming, Michael W. Conrad, Philip Kennedy Johnson, Daniel Sampere

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1032 (I), Action Comics (1938) #1029 (II), Action Comics (1938) #1030 (II)

Mondoguerra sorge, terza parte! Il mistero della perduta colonia di Krypton! Atlantide fronteggia l’attacco di potentissimi kaiju originari di Mondoguerra. In appendice, Midnighter!

DC Best Seller Superman di John Byrne 12

Autori: Dan Jurgens, Jim Starlin, John Byrne

16X21, 112 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Adventures of Superman Annual (1987) #1, Action Comics (1987) #594, Booster Gold (1986) #23, Superman (1987) #12

In una piccola città… Unione significa morte! Incredibile: Superman accusato di crimini contro l’umanità! L’Uomo d’Acciaio contro Booster Gold contro… Booster Gold! Una canzone d’amore sotto il mare per Clark Kent e Lori!

Justice League 19

Autori: David Marquez, Brian Michael Bendis

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Justice League (2018) #61/62

La prima saga di Brian M. Bendis e David Marquez per i migliori eroi del mondo entra nel vivo! La nuova Justice League dovrà trovare la forza per impedire al potente Brutus di conquistare la Terra…peccato che siano intrappolati in un mondo alieno a loro ignoto e i loro poteri siano fuori controllo! Nuovi segreti rivelati sul misterioso passato di Naomi, giusto in tempo per un finale al cardiopalma!

Batman: L’Impostore 3

Autori: Andrea Sorrentino, Mattson Tomlin

17X26, 56 pp., Spillato, 6,00 €

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #3

In contemporanea con gli Stati Uniti! Si conclude l’incredibile miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro! Batman è sulle tracce di un impostore che sta rovinando la sua reputazione… riuscirà a scoprirne l’identità? Non solo Bruce Wayne dovrà difendersi dai suoi più letali nemici, ma anche dai potenti di Gotham City che vogliono ostacolare la sua crociata per la giustizia!

Batman/Superman 18

Autori: Ivan Reis, Gene Luen Yang

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Batman/ Superman (2019) #17

Continua la dinamica avventura dei due mondi concepita da Gene Luen Yang e Ivan Reis! In un universo in cui la navicella di Superman non ha mai raggiunto la Terra, Batman e Robin scoprono una sorprendente spaccatura tra le dimensioni. In un’altra realtà, Martha Wayne è ancora viva e Bruce non è mai diventato il Cavaliere Oscuro! Quando questi mondi si scontreranno, gli unici che potranno sistemare le cose sono Batman e Superman di Terra-0!

DC Collection Suicide Squad 1 – Give Peace a Chance

Autori: Tim Sheridan, Robbie Thompson, Eduardo Pansica, Rafa Sandoval, Autori vari

17X26, 176 pp., Cartonato, 22,00 €

Contiene: Suicide Squad (2021) #1/6, Teen Titans Academy (2021) #3

Dopo l’uscita dello strabiliante film di James Gunn, la Suicide Squad riparte da 1 con una nuova, appassionante serie! Robbie Thompson ed Eduardo Pansica mettono Peacemaker nel ruolo di leader sul campo: è finito il tempo delle rivolte per la Task Force X! Amanda Waller torna a tirare le fila del team e invia una nuova squadra all’Arkham Asylum per reclutare il micidiale Artiglio della Corte dei Gufi! Inoltre, un crossover con Teen Titans Academy, di Tim Sheridan e Rafa Sandoval!