Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 25 novembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di 20th Century Boys e di City Hunterr XYZ.

Scopriamo le nuove uscite insieme!

20th Century Boys 8

di Naoki Urasawa

7,00 €

20th Century Boys 9

di Naoki Urasawa

7,00 €

Dopo il tragico gioco virtuale che ha visto protagonista l’adolescente Kyoko Koizumi, torneremo sulle strade della Tokyo del 2014, dove Kana decide di affrontare a viso aperto l’Amico e tutti coloro che le danno una caccia estenuante. Ma per far questo ha bisogno di molto aiuto… Questi gli elementi contenuti nel nuovo numero di “20th Century Boys”, lo stupendo manga realizzato dal geniale Naoki Urasawa.

Asadora! 5

di Naoki Urasawa

7,50 €

City Hunter XYZ 5

di Tsukasa Hojo

15,00 €

Il Mondo di Naruto – La Guida Ufficiale al Manga 3 Hiden Tou No Sho – ll Libro dei Combattimenti

di Masashi Kishimoto

9,90 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 11/15 Pieno

di Hajime Isayama

24,50 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 11/15 Vuoto

di Hajime Isayama

5,50 €

L’Attacco dei Giganti 33

di Hajime Isayama

4,90 €

L’Usuraio 32

di Shohei Manabe

6,00 €

Naruto – Alba Fiori del Male Dischiusi

di Shin Towada, Masashi Kishimoto

12,90 €

Il sesto e ultimo romanzo della serie Hiden del mondo di Naruto è diviso in quattro capitoli, dedicati a quattro coppie della potentissima e malvagia Organizzazione Alba. Rivedremo in azione Itachi e Kisame, Hidan e Kakuzu, Deidara e Sasori, Nagato e Konan, scoprendo vicende inedite del loro passato.

Naruto – Gaara Miraggio in una tempesta di sabbia

di Ukyo Kodachi, Masashi Kishimoto

12,90 €

Platinum End 7

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

4,90 €

Platinum End 8

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

4,90 €

Platinum End 9

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

4,90 €

Mirai e Saki non fanno neppure in tempo a tornare alla quotidianità che compare in TV un bambino che afferma di essere un candidato per la divinità, rivelando la verità sugli angeli e le frecce.