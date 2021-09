Le uscite RW-Goen del 17 settembre 2021

La casa editrice Rw-Goen tramite i suoi social ha annunciato tutti i manga di prossima pubblicazione per il 17 settembre 2021. Tra le uscite consigliamo Suicide Island e Shibuya Goldfish.

Le uscite RW-Goen del 17 settembre

La leggenda di Oda Saboru Nobunaga 5

di Hara e Kitahara

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

Suicide Island 16

di Mori

Dopo una lunga lotta, Sei ed i suoi compagni riescono finalmente a sbarazzarsi del pericolo che Sawada incarnava. Una vita pacifica sull’isola sta prendendo forma per i sopravvissuti, liberati dal peso della violenza che hanno subito fino ad ora. Una vita tutta nuova simboleggiata dall’imminente parto di Nao…

Karakuri Circus 33

di Fujita

La zonapha, la terribile malattia senza cura, sta mietendo sempre più vittime. Su tre fronti diversi, Masaru, Shirogane e Narumi stanno disperatamente cercando di impedire il realizzarsi del piano ordito dalle micidiali marionette senzienti. Ma chi o cosa c’è dietro le loro azioni?

Shibuya Goldfish 10

di Aoi

Come un’atroce replica di “quel giorno”, inizia una nuova invasione. Harajuku sta per collassare sotto l’avvento del pesce rosso gigante, il picco dell’evoluzione dei mostri mangiatori di uomini. I pesci iniziano a invadere i dintorni di Shibuya, e il momento dell’assalto al mondo intero è ormai arrivato.

Omega Tribe 8

di Tamai

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi. Kaji viene improvvisamente attaccato da un uomo ricoperto di scaglie. Proprio quando sta per soccombere, in sua difesa arriva una misteriosa donna. Ma anche lei è una Omega

I Miserabili 7

di Arai

Settimo volume per il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai. La passione tra Cosette e Marius è ormai incontenibile, nonostante la vita dei giovani sia sconvolta dalla rivoluzione ormai imminente…

Himitsu The Top Secret 10

di Shimizu

L’indagine MRI per scoprire chi si cela dietro l’omicidio della sorella e della moglie di Aoki è iniziata. Ma gli agenti del Nono si troveranno di fronte a qualcosa di assolutamente incredibile… e sconvolgente.

Lockdown x School 2

di Nykken e Yazu

Giorno uno dopo la chiusura della scuola. Gli studenti iniziano a rendersi conto della gravità della situazione e a studiare contromisure per opporsi ai terroristi, che nel frattempo hanno iniziato a giustiziare pubblicamente gli insegnanti. Nel fattempo Souta Nohara, infettata da un misterioso virus, ha guadagnato straordinarie capacità… assieme a una brama insaziabile. Il survival horror premiato come miglior manga nel concoso “This manga is AMAZING!”

Reversible Man

di Nakatani

Attenzione: esercitare massima cautela! Immagini truculente, scene raccapriccianti, situazioni altmante disturbanti rischieranno di turnarvi fin nel profondo dell’anima. GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante miniserie

Musical Code Zyklus 2

di Katagiri e Ninomiya

Dagli autori dei bellissimi ARE YOU ALICE e ZANBARA un manga insolito e avvincente, ambientato in un mondo dove gli strumenti musicali sono esseri dotati di animo e intelletto. Rentaro è finalmente riuscito a far funzionare Petrushka. Ma una vecchia conoscenza fa improvvisamente la sua comparsa…

Evil Eater 3

di Kojino

Dalla matita di Kojino, ritorna l’action horror che lacerà senza fiato. Nel futuro la magia è riconosciuta come una parte della comunità scientifica. La tecnologia permette di riportare in vita i morti, a patto che qualcun altro muoia. Così, se il Tribunale lo riterrà opportuno, la vita di un assassino può essere sacrificata per far risorgere la vittima. Tuttavia chi torna in vita subisce un trauma psicologico per cui le emozioni negative come la gelosia, la vendetta o la rabbia si amplificano. Se lasciato solo, il Returner diventa un mostro pericoloso, consumato dalle emozioni e, eventualmente, si trasformerà in un mostro pericoloso. Il vero ruolo degli Enforcer è quello di eliminare questi errori. Protagonisti sono Nagumo Kento, un esorcista professionista, e la sua nuova spalla, Amagi Yoko.

Forza Genki 20

di Koyama

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del padre. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Savage Garden 5

di Hyeon Sook

