LEGO 71374 – Nintendo Entertainment System, recensione

Era il 1985 quando la Nintendo rivoluzionò l’allora nascente mondo del gaming domestico lanciando sul mercato una delle console più amate di sempre, il NES (Nintendo Entertainment System). Su quella meravigliosa macchina da gioco si sono formate generazioni di appassionati di videogiochi, che ancora portano nel cuore interminabili ore di sfide per i livelli più impegnativi di Super Mario Bros o Metroid. Un’icona che dopo essere stata celebrata con una versione mini che ne ripropone alcune delle caratteristiche essenziali della console, viene ora ulteriormente consacrata grazie al set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System.

La cura con cui LEGO si è lanciata in questa operazione è encomiabile. Se da un lato il design squadrato del NES si prestava in modo perfetto alla spigolosità tipica dei mattoncini colorati, la genialità dei designer LEGO si è spinta oltre. Il set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System non si limita, infatti, ad offrirci la chance di costruire la nostra console vintage, ma ci consente di accompagnarla ad un televisore dell’epoca, di dimensioni ridotte ma con una gradita sorpresa.

I tre LEGO Designer Daire McCabe, Pablo Gonzalez e Leon Pijenburg, infatti, non volevano solo riproporre il fascino del NES, ma offrire a coloro che avrebbero montato il LEGO 71374 Nintendo Entertainment System il giusto mood per sentirsi nuovamente nel 1985.

Una scatola ricca di emozioni

Motivo per cui all’interno della confezione del LEGO 71374 Nintendo Entertainment System sono presenti bene due manuali, uno per la console e uno per il televisore. I 2646 mattoncini che compongono questo set sono raccolti in 25 sacchetti, i cui numeri consentono di montare nell’ordine che si preferisce i due componenti del set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System. Per passione, nel nostro montaggio siamo partita dalla vera protagonista di questo set: la console NES.

Sfogliando il manuale dedicato al montaggio del NES, veniamo accolti da quello che è una dichiarazione di intenti da parte dei LEGO Designer:

“Quando abbiamo iniziato a ricreare questa combinazione di TV vintage e console, volevamo far qualcosa di più che non creare un modello che li ricordasse visivamente. Volevamo anche che fossero presenti elementi e funzionalità degli originali”

Obiettivo non solo lodevole, ma che si colloca al meglio all’interno dell’attuale visione di LEGO, che sta inserendo all’interno dei propri set ‘adulti’ funzionalità sempre più dinamiche, come visto con il set LEGO CREATOR 10262 James Bond Aston Martin DB5. Fedele a questa concezione, montando la console del set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System è evidente come la cura per gli aspetti non solo estetici ma anche meccanici della celebre console di Big N sia stata pienamente rispettata.

Ricreare la console, nonostante il suo aspetto squadrato aiuti, è divenuta una sfida per il LEGO Designer, che hanno voluto integrare dettagli tipici della NES, utilizzando i mattoncini in modo intelligente. Ad esempio, si è scelto di non ricorrere alle decals, ma si sono realizzati degli apposti blocchetti che già portano impressi i segni distintivi della consolle, come i tasti POWER e RESET. Scelta molto intelligente, perché parte del fascino del NES passava anche da questi dettagli estetici.

Tornando al montaggio, la parte più impegnativa dell’assemblaggio del NES è il meccanismo di inserimento della Game Pak, la tanto amata ‘cassettina’ dei videogiochi. Facile, si completa in pochi passaggi e la sua funzionalità è perfetta, soprattutto perché abbinata, nelle fasi finale del montaggio, alla presenza dello sportellino tipico del NES, in cui venivano inserite le Game Pak.

Un piccolo segreto per gli appassionati

Rimanendo sul piano della valorizzazione dei tratti distintivi del NES, il LEGO 71374 Nintendo Entertainment System si arricchisce anche della celebre griglia di dissipazione, che campeggiava sulla parte superiore della scocca. Come detto, questa accuratezza è uno dei punti forti di questi particolari set celebrativi, ma nel caso del NES ci si è spinti oltre, inserendo un vero e proprio easter egg degno di Ready Player One.

Sul lato della consolle dove sono presenti anche le due perfette riproduzioni delle uscite AUDIO e VIDEO, i Lego Designer hanno nascosto una vera chicca. Sollevando la parte superiore della scocca, infatti, compare una riproduzione del livello 1-2 di Super Mario Bros!

A completare il montaggio della consolle, ci sono un joypad incredibilmente fedele a quello originale e la riproduzione della Game Pack di Super Mario Bros, che possiamo inserire all’interno della console.

Meccanismi nascosti e realismo

Montare il secondo elemento del set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System è stato più impegnativo. Nel voler dare al tutto quanto più realismo possibile, i LEGO Designer hanno infatti deciso di inserire la simulazione di un livello di Super Mario. Impresa titanica non solo per chi monta il set, ma soprattutto per coloro che hanno realizzata una vera e propria di ingegneria meccanica, frutto di un test di funzionalità durato bene 20 ore.

E non è eccessivo, considerato che all’interno del televisore del set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System si nasconde un meccanismo che consente di far ruotare un pannello composto da elementi semoventi interconnessi e mossi da un’apparentemente semplice rotellina posta sul lato del televisore.

La parte complessa, per i creatori del set, era trovare una dinamica che fosse continua e non si bloccasse. Il loro lavoro certosino richiede, da parte di chi monta il set, una precisione impeccabile, non tanto nel montare il meccanismo, posizionato in modo da non presentare particolari difficoltà, ma nel completare il pannello su cui si muoverà nientemeno che Super Mario. Occasione che introduce la presenza di particolari pezzi, che riproducono elementi centrali del videogioco, dai temibili avversari alle monetine, senza dimenticare i tubi di accessi ai mondi segreti.

Al primo tentativo, abbiamo riscontrato che il meccanismo si inceppava dopo pochi giri. Colpa di un montaggio non preciso, in cui le rotelline dentate che muovono il tutto non era perfettamente dentate. Dopo avere rifatto il passaggio di costruzione con maggior attenzione, il movimento del pannello era semplicemente perfetto.

Ma il realismo del LEGO 71374 Nintendo Entertainment System non si limita a questo. Il televisore, infatti, è arricchito di dettagli come un’antenna posta nelle parte superiore della scocca posteriore e una serie di pomelli che riproducono i tipici comandi dell’epoca di un televisore. Vero preziosismo l’avere ideato un semplice ma efficace sistema per riprodurre il tipico click del sintonizzatore di un televisore dell’epoca.

Tornare nel 1985

Il Set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System, una volta ultimato, è una vera gioia per gli occhi. La sensazione di trovarsi davanti ad un NES reale è palpabile, grazie ad una perfetta riproduzione estetica e a una caratterizzazione funzionale eccelsa.

Da notare che sullo schermo è presente un alloggiamento destinato al Mario della nuova linea Lego Super Mario, il quale interagisce con lo scorrimento del pannello grazie alla presenza di apposite tiles inserite nella parte superiore dello schermo semovente.

Pur non arricchendo il nostro set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System con il baffuto idraulico, la bellezza di questo set è tale da renderlo un’aggiunta essenziale alla nostra collezione LEGO.