LEGO ha confermato su Instagram quello che sembra essere il programma (quasi) completo di quelli che saranno gli annunci e i contenuti della LEGO CON 2022, l’evento dedicato a tutto ciò che riguarda i mattoncini e rivolto ai fan di tutte le età. Lo show andrà in onda sabato 18 giugno a partire dalle 18 (ora italiana) e sarà trasmesso in streaming su YouTube. BRICK MANIA seguirà per voi (e speriamo CON voi) l’evento in diretta sul nostro canale Twitch. Vediamo insieme ciò che LEGO ha deciso di rivelare, facendo una panoramica su ciò che possiamo aspettarci dallo show e sulla una varietà dei temi che saranno coinvolti.

Partiamo con il tema Marvel. E’ confermata la presentazione in esclusiva per la LEGO CON di un nuovo, importante (e imponente) set, che stando ad un teaser proprio sugli account social di LEGO, dovrebbe essere il Sancta Sanctorum di Dr. Strange in forma di edificio modulare.

Spoiler alert. LEGO® Marvel™ fans, keep this to yourself. Something exciting is coming your way at LEGO® CON 2022.

Watch the livestream on 18 June 2022, 5pm London, 12pm New York, 9am Los Angeles. #LEGOCON pic.twitter.com/5yi795AteQ

— LEGO (@LEGO_Group) June 6, 2022