Brick Mania: mattoncini e costruzioni su Twitch

Mi chiamo Francesco Frangioja e ogni mercoledì a partire dalle 14:00 mi trovate in diretta sul canale Twitch di Cultura Pop con BRICK MANIA. Cosa faccio durante la diretta? Insieme a chi mi segue, mi diverto a costruire set LEGO. Alle volte sono set esclusivi, alle volte sono le ultime novità appena arrivate sugli scaffali, altre volte ancora sono set “vintage” o di particolare pregio e importanza. Mentre costruisco, rispondo alle domande che chi segue la diretta posta in chat, racconto “cose” legate ai mattoncini, parlo di anticipazioni, vecchi set, vecchi temi (o nuovi) e scambio 4 chiacchiere virtuali con chi segue la diretta.

Brick Mania

Come sono arrivato ad avere un appuntamento settimanale in diretta su Twitch? Sono un Facilitare Certificato LEGO SERIOUS PLAY e in quanto tale collaboro con le Aziende per aiutarle a definire strategie marketing, disegnare o ri-disegnare processi e “fare” team-building utilizzando i mattoncini LEGO. Sono da tempo un LEGO Ambassador, ovvero il rappresentante di BrianzaLUG (il gruppo di appassionati di mattoncini, ma soprattutto di amici, del quale faccio parte) presso il Gruppo LEGO a Billund (Danimarca). Sono l’autore di vari libri a tema mattoncini LEGO e ho curato l’edizione del numero speciale di una rivista dedicata ai mattoncini. Ormai da tempo, insieme ad altri colleghi della Redazione di Cultura Pop, mi occupo di pubblicare articoli e recensioni riguardanti il mondo dei mattoncini LEGO in generale e dei set LEGO in particolare.

Tutti i mercoledì alle 14:00

In base alla complessità del set, ciascuna puntata di BRICK MANIA può “riguardare” la costruzione di uno o più set, mentre per i set più complessi, la costruzione si dipana su più puntate. Al momento, il record spetta alla costruzione del set LEGO NINJAGO #71741 Giardini di NINJAGO City, che ha richiesto ben 4 puntate da 4 ore l’una.

Non costruiamo però solo set enormi, ma anche piccoli e medi, come ad esempio l’intera serie di set della linea LEGO Speed Champions, che essendo tanti hanno “richiesto” tre puntate, oppure la recentissima “macchina da scrivere”

Il prossimo appuntamento

Il prossimo 1° settembre alle 14:00 vi aspettiamo con la nuova puntata di BRICK MANIA, durante la quale costruiremo insieme due set novità, legati ad una delle serie Marvel in onda ora sulla piattaforma streaming Disney+ (» Clicca qui per abbonarti), ovvero la serie animata “What if…?”.