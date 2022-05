La mitica DeLorean di “Ritorno al futuro” è arrivata sugli scaffali digitali di lego.com e fisici dei LEGO (Vertified) Store, e non ha avuto bisogno di strade per farlo!

Parafrasando la nota battuta di “Ritorno al futuro” che si sente quando Doc mostra per la prima volta la Macchina del Tempo a Marty

si potrebbe dire “Un momento… un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo… con i mattoncini LEGO?”!

In vendita dallo scorso 1° aprile, dopo essere stata presentata nei giorni scorsi sui propri canali social ufficiali da LEGO

⚡ Great Scott! We're going Brick to the Future with the new LEGO Back to the Future Time Machine. Available 1st April! ⚡ Get a first glimpse of the set now, and see Doc and Marty take on a brand-new adventure! https://t.co/Zwh9EFi53F pic.twitter.com/GyalHnzZTI — LEGO (@LEGO_Group) March 17, 2022

l’ultimo arrivo nel garage delle “Hollywood cars” della linea Creator Expert, va ad aggiungersi alle precedenti Aston Martin DB5, Batmobile, Tumbler ed Ecto-1.

Pronti a scoprirla insieme a noi?

LEGO Creator Expert #10300 Macchina del tempo Ritorno al futuro



Il set: la presentazione

La riproduzione di uno dei veicoli cinematografici più iconici di tutti i tempi svelata pochi giorni fa è un set tre-in-uno. Infatti, proprio come la Porsche 911 presentata lo scorso anno (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), che poteva essere costruita in due versioni (Turbo e Targa), anche il set LEGO Creator Expert #10300 Macchina del tempo Ritorno al futuro potrà essere costruito nelle tre versioni viste negli altrettanti film della saga:

versione “1985”, completa di “gancio” per catturare il cavo nel quale andrà a scorrere la corrente di 1,21 gigowatt necessaria per attivare il flusso canalizzatore

necessaria per attivare il flusso canalizzatore versione “2015”, quella che riporta Doc e Marty nel futuro per “salvare” i figli di quest’ultimo e completa del generatore di fusione Mr. Fusion e di funzione , che le consente di volare

e di funzione , che le consente di volare versione “1885”, quella che monta sul cofano il “circuito stampato” costruito con componenti recuperati da DOC nel Far West che sostituisce quelli danneggiati all’arrivo di Marty nel passato

Prodotto su licenza ufficiale Universal Pictures e Amblin Entertainment, il modello include caratteristiche e particolari iconici quali il flusso canalizzatore, la scatola di plutonio rubata ai “libici” da Doc, il mitico hoverboard (lo skateboard a lievitazione magnetica) di Marty e le minifigure di Doc Brown e Marty McFly con stampe e grafica completamente nuova (rispetto a quelle incluse nei precedenti set LEGO Ideas e LEGO Dimensions).

Bob Gale, co-sceneggiatore e co-produttore della saga, ha dichiarato:

“Universal, Amblin Entertainment e i registi di ‘Ritorno al futuro’ sono felicissimi di aver collaborato con il team LEGO nella creazione di questo fantastico set. Nel film, Doc Brown ha speso quasi 30 anni e l’intero patrimonio di famiglia per costruire la sua macchina del tempo. Fortunatamente, a differenza sua, sarete in grado di creare questo modello LEGO in molte meno ore e in maniera meno dispendiosa. Unica differenza: non potrete viaggiare nel futuro…per il momento!”

La presentazione del set è stata accompagnata dal nuovo cortometraggio animato “Brick to the Future”. In anteprima su Lego.com/bttf, l’intrepido duo in versione minifigure LEGO correrà nel tempo per cercare di recuperare il flusso canalizzatore perduto. Non solo: LEGO è tornata dove tutto ebbe inizio per catturare le tre versioni del set accanto alla “vera” DeLorean Time Machine originale, ovvero nel famoso Backlot degli Universal Studios di Hollywood dove è stato girato “Ritorno al futuro”.

Joe Lawandus, Vice Presidente e General Manager, Global toys e Hardlines di Universal Brand Development ha poi aggiunto

“Il progetto che abbiamo realizzato insieme al Gruppo LEGO si è rivelato incredibilmente appassionante, dai dettagli incredibili che strizzano l’occhio a ciascuno dei tre film di ‘Ritorno al futuro’, agli elementi iconici della macchina del tempo DeLorean come Mr. Fusion, fino alla realizzazione delle minifigures di Doc Brown e Marty McFly. Siamo certi che i fan non vedranno l’ora di tornare indietro nel tempo con questo set LEGO”

Sven Franic, LEGO Set Designer ha invece commentato:

“Fin dalla sua uscita nel 1985, “Ritorno al futuro” è diventato un film cult, nonché uno dei preferiti di intere generazioni di fan in tutto il mondo – me compreso. Mi sono divertito tantissimo a rivivere i momenti iconici dei tre i film in questa emozionante e un po’ nostalgica avventura di progettazione. Il divertimento senza tempo dei mattoncini LEGO e l’avventura di “Ritorno al futuro” sono le caratteristiche che abbiamo voluto catturare in questo set. Siamo sicuri che i fan si divertiranno a correre nel tempo in stile LEGO”.





Il set: le funzioni

I dettagli della DeLorean Time Machine originale sono fedelmente riprodotti nel set LEGO Creator Expert #10300 Macchina del tempo Ritorno al futuro e traggono ispirazione dalla trilogia del film. Inclusi nel set troviamo funzioni e caratteristiche quali:

le ruote che si piegano per attivare la modalità di volo

l’iconico flusso canalizzatore illuminato da un brick luminoso (come nella recente Batmobile LEGO Technic della quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo)

illuminato da un brick luminoso (come nella recente della quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo) le famose date dei viaggi (1985, 2015, 1955 e 1885) stampate sul cruscotto

le porte ad ala di gabbiano e il cofano apribili

l’hoverboard di Marty

le targhe intercambiabili

una banana e una lattina per alimentare Mr. Fusion

La versione “1985” è equipaggiata con il parafulmine e il serbatoio di plutonio, come nel primo film. La versione “2015” vista alla fine del primo film e per tutto il secondo può essere completata con il modulo del generatore di fusione Mr.Fusion e con gli pneumatici ripiegabili per la conversione hover. Infine, la versione “1885” e protagonista del terzo film monta gli pneumatici a fascia bianca e il circuito stampato costruito con i componenti disponibili nel Far West sul cofano anteriore.

La vera DeLorean DMC-12

Nella trilogia di “Ritorno al futuro”, la macchina del tempo è stata costruita da Doc a partire da un normale esemplare di serie dell’autovettura DeLorean DMC-12:

(Credit photo: autoartmodels.de)

che per spostarsi nel tempo necessita di una potenza elettrica di 1,21 gigawatt. Per generare così tanta potenza, Doc alimenta la DeLorean con un generatore che sfrutta delle barre di plutonio in grado di creare energia tramite una reazione nucleare.

La scelta della DeLorean DMC-12 come automobile da utilizzare per costruire la macchina del tempo fu basata sul fatto che la avveniristica e caratteristica carrozzeria in acciaio inossidabile e le futuristiche portiere ad ali di gabbiano, rendeva credibile e plausibile la scena in cui Marty, appena giunto nel 1955, finisce nel granaio dei Peabody che, svegliati dal fracasso, scambiano la vettura per un’astronave aliena. Il dipartimento artistico fu incaricato di disegnare bozzetti per la struttura della DeLorean. Il primo artista ad affrontare il tema fu Andrew Probert, ma l’incarico venne poi assegnato a Ron Cobb, a cui si devono le ventole e il reattore nucleare sul retro del veicolo, perchè la versione di Probert era troppo “perfetta”. L’idea infatti era quella di dare alla Time Machine l’aria di un “accrocchio” pericoloso, arrangiato e assemblato in garage da uno scienziato pazzo.

I precedenti set di Ritorno al Futuro

LEGO Ideas #21103 – La Macchina del Tempo DeLorean

Il set consente di costruire la versione in mattoncini della leggendaria macchina del tempo DeLorean usata da Doc Brown e Marty McFly in “Ritorno al futuro”. Il modello è dotato di tantissimi dettagli, come le portiere ad ala di gabbiano apribili, le ruote ripiegabili, il flusso canalizzatore, il display a LED e le due targhe che vediamo nel film. Un motore e ruote aggiuntivi in modo permettono di ricreare le diverse varianti della macchina del tempo protagonista dei tre film “Ritorno al futuro”. Include 2 minifigure: Marty McFly e Doc Brown.

LEGO Dimensions #71201 – Level Pack: Back To The Future

Marty McFly è stato catapultato indietro nella Hill Valley del 1985 a causa di un esperimento del suo eccentrico amico scienziato Dottor Brown, e ha bisogno del tuo aiuto per trovare un modo di ritornare al futuro per salvare il suo amico! Costruisci Marty, aggancialo al suo LEGO Toy Tag posizionalo sul LEGO Toy Pad per vederlo prendere vita nel gioco. Attiva la sua abilità speciale Sonar Smash per aiutarlo a risolvere gli enigmi nel gioco e sovraccaricare i nemici. Quando Marty ha bisogno di un salto temporale, aggiungi la Macchina del Tempo Delorean costruibile 3-in-1 e l’Hoverboard al gioco! Ricostruisci la Macchina del Tempo DeLorean in una Macchina del Tempo Elettrica oppure in una Ultra Macchina del Tempo. Ricostruisci l’Hoverboard in un Cyclone Board oppure in Ultimate Jet. Sblocca il livello esclusivo “Un’Avventura del Viaggio nel Tempo di Hill Valley” di Ritorno al Futuro.

LEGO Dimensions #71230 – Fun Pack: Doc Brown

Unisciti a Doc Brown in una serie di folli avventure in un multiverso mash-up dei tuoi personaggi preferiti. Costruiscilo e posizionalo sul LEGO Toy Pad e vedilo prendere vita nel gioco, poi attiva le sue abilità di Hacking, Technology, Fix it e Drone per risolvere i puzzle e combattere i nemici. Se è a corto di idee, porta con te il Treno del tempo viaggiante di Doc Brown e ricostruiscilo in una Macchina del tempo volante e in un Treno del tempo con esplosione di missili per ottenere poteri potenziati nel gioco.

LEGO Brickheadz #41611 – Marty Mc Fly E Doc Brown

I personaggi di Marty McFly e Doc Brown LEGO BrickHeadz sono divertenti da costruire utilizzando i mattoncini LEGO colorati per ricreare tutti i loro dettagli iconici del film campione d’incassi Ritorno al futuro, compreso la tuta bianca dello scienziato anticonformista e il piumino rosso dell’adolescente in grado di viaggiare nel tempo. Doc è anche dotato del telecomando della macchina del tempo DeLorean staccabile, mentre Marty ha la sua videocamera, anch’essa rimovibile.

Le DeLorean progettate dagli appassionati

E’ talmente iconica, desiderata e ammirata che la DeLorean di “Ritorno al futuro” è una delle auto cinematografiche che più ha ispirato la fantasia e messo alla prova la creatività degli appassionati dei mattoncini con la passione per la saga di Doc Brown e Marty. Scopriamo insieme quella che a nostro avviso è una della migliori versioni in mattoncini tra quelle viste online.

Dave Slater.

“Per come la vedo io, se devi costruire una macchina del tempo in una macchina, perché non farlo con un certo stile?” è la battuta di Doc Brown che sicuramente ha ispirato Dave Slater nel progettare la sua Ultimate Collector Series Delorean Time Machine in mattoncini. L’incredibile livello di dettaglio con il quale il modello progettato da Dave replica la DMC-12 è incredibile. Le iconiche porte ad ala di gabbiano si aprono verticalmente, le ruote si ripiegano in modalità conversione hover e i dettagliati interni includono l’iconico e flusso canalizzatore.

Scusando il Designer LEGO ‘per la rozzezza di questo modello che non ha avuto il tempo di realizzare in scala’ (i fan della saga BTTF ci capiranno)… siete pronti per Ritornare al futuro? Oppure ci siete già stati?