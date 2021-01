LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911: l’icona tedesca si fa in mattoncini!

LEGO Group e Porsche hanno scelto la giornata del 28 gennaio, che ogni anno l’anniversario del brevetto del mattoncino così come lo conosciamo oggi (il brevetto fu depositato globalmente il 28 gennaio 1958), per presentare ufficialmente il set LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911, l’ultima classic car in ordine di tempo a raggiungere i garage degli appassionati di auto e dei mattoncini. Avete già fatto spazio sui vostri scaffali per accogliere questo nuovo modello da collezione?

Clicca qui per acquistare subito il set LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911 –> (dal 16 febbraio per membri VIP e dal 1° marzo per tutti)

La tedesca tutto pepe arriva sugli scaffali e lo fa in grande stile. Se infatti il set LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang (qui la nostra recensione) includeva “solo” gli elementi per costruire il kit di elaborazione da aggiungere al modello per renderlo ancora più…muscoloso, questo nuovo set permetterà agli appassionati di costruire ben due versioni complete dello stesso modello di Porsche 911: la versione Turbo “Whale-Tale” e la versione Targa.

Indice degli argomenti

Il set: presentazione e caratteristiche

Per la prima volta dal debutto della linea Classic Car (avvenuto con il set Volkswagen T1 Camper Van), il set è un vero e proprio set due-in-uno, perché con il contenuto della scatola gli appassionati potranno costruire la loro versione del cuore della Porsche 911: la 911 Turbo, la Missile dell’Autobahn (soprannominata tale in quanto fu il terrore della maggior parte delle altre auto sportive) da 260 hp e con motore Boxer da 3.000 cc oppure la 911 Targa, con la parte centrale del tettuccio rimuovibile e riponibile sotto il cofano anteriore.

Entrambe le versioni della Porsche 911 includono la riproduzione in mattoncini degli elementi caratterizzanti delle rispettive controparti reali: dalla linea della spalla aerodinamica ai fari angolati, passando per lo scultoreo cofano con lo stemma Porsche e per il motore Boxer a 6 cilindri.

Sono davvero tanti i dettagli che faranno apprezzare questo set agli appassionati, siano i mattoncini o il cuore pulsante di un’auto sportiva l’oggetto della loro passione: i sedili sportivi 2+2 e il cruscotto sono rifiniti in arancione scuro e in color torrone, una combinazione di colori eclettica basata sulle attuali varianti di tappezzeria disponibili per la Porsche 911 reale. Lo sterzo funzionante, il freno a mano, la leva del cambio e i sedili anteriori che si inclinano in avanti per poter accedere ai sedili posteriori completano la ricca dotazione di funzioni e di particolari.

Fin qui, le funzioni ed i dettagli in comune tra le due versioni. Tutt’altro discorso invece per quanto riguarda l’aspetto esteriore del set una volta costruito, perché saranno entrambi ben caratterizzati e distinguibili tra loro. La versione LEGO Porsche 911 Turbo sfoggia il marchio Turbo, un asse posteriore più largo, il turbocompressore e l’intercooler ben visibili all’interno del vano motore, ad evidenziarne le prestazioni eccezionali. Il suo aspetto sportivo è completato dall’iconico alettone posteriore integrato all’origine del soprannome “Whale-tail“. La versione LEGO Porsche 911 Targa invece, ha il tettuccio totalmente rimovibile e che può essere riposto sotto il cofano anteriore. L’iconico roll bar Targa ne completa il look, insieme al marchio Targa e al lunotto posteriore in vetro ricreato con mattoncini trasparenti.

Mike Psiaki, Design Master del Gruppo LEGO ha dichiarato:

“Entrare in possesso di una macchina sportiva completamente nuova è un’esperienza tutta da assaporare, e questo è il sentimento che abbiamo voluto ricreare per i fan di LEGO. Mentre progettavamo l’auto, la decisione più complicata da prendere era se realizzare il modello Turbo o Targa. Era così difficile scegliere, che alla fine abbiamo fatto in modo che fosse possibile costruire entrambi i modelli a partire da un unico set. Senza dubbio, i fan della 911 di tutto il mondo, che da sempre ammirano queste auto, adoreranno l’opportunità di costruire entrambi i modelli!“

Gli fa eco Fabian Schmölz, Exterior Designer di Porsche, che dice:

“Sappiamo che la Porsche 911 evoca una certa magia per i clienti e i fan del nostro brand in tutto il mondo, e le ultime novità LEGO che si aggiungono alla famiglia 911 – la LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa – non sono da meno. Queste reincarnazioni della nostra iconica auto sportiva catturano accuratamente l’inconfondibile design delle auto a cui si ispirano, e sono destinate a portare molto divertimento ad una nuova famiglia di fan“

L’omaggio per i membri VIP di LEGO Shop @ Home: l’Owner’s pack

Per celebrare il lancio del nuovo set LEGO Porsche 911 Turbo e 911 Targa, i primi membri VIP di LEGO Shop @ Home che lo acquisteranno, riceveranno in regalo un “Owner’s pack” (pacchetto del proprietario) LEGO Porsche in edizione limitata. Il pacchetto contiene un certificato di proprietà, un porta-carte di credito ufficiale LEGO Porsche ed un set di quattro stampe artistiche uniche ispirate a pubblicità contemporanee della Porsche 911, presentate in un elegante raccoglitore da collezione. Questo regalo da collezione è disponibile in un numero limitato, per gli ordini effettuati attraverso il programma di fedeltà LEGO VIP.

I membri del programma fedeltà gratuito LEGO VIP potranno acquistare il set LEGO Porsche 911 Turbo e Targa dal 16 febbraio su LEGO.com. Dal 1° marzo, il set sarà invece disponibile in esclusiva presso i LEGO store e su LEGO.com.

Caratteristiche e numeri

Età: 18+

Misure del modello: altezza 10,8 cm, larghezza 16 cm, profondità 35,5 cm

1.458 pezzi

Contiene due opzioni di costruzione differenti: LEGO Porsche 911 Turbo o la LEGO Porsche 911 Targa (le due versioni non possono essere costruite simultaneamente da un singolo set)

o la (le due versioni non possono essere costruite simultaneamente da un singolo set) Interni 2+2 con sedili anteriori sportivi, rifiniti in arancione scuro e color torrone, ispirati alle combinazioni di colore Porsche più contemporanei

Interni ricreati fedelmente con sedili anteriori reclinabili, freno a mano e sterzo funzionante

Prezzo consigliato: 129,99 euro

» Clicca qui per acquistare il set (dal 16 febbraio per membri VIP e dal 1° marzo per tutti)

Galleria fotografica

Un set come questo LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911 si merita anche una galleria fotografica:

Le due versioni della Porsche 911 nella realtà

La storia del modello 911 nasce in casa Porsche nella seconda metà degli anni ’60 ed arriva fino ai giorni nostri, con modelli che nel tempo si sono aggiornati per linea, per motorizzazione e per le diverse e sempre più moderne tecnologie via via implementate nelle varie versioni. Una cosa però non è cambiata: la immediata riconoscibilità del modello, indipendentemente dall’anno di produzione. Sarà per la iconica sagoma della carrozzeria, sarà per il fascinoso posteriore, sarà per il suo DNA di muscle car europea, sta di fatto che la Porsche 911 è tutt’oggi tra le più desiderate e riconoscibili sport car del mondo.

Porsche 911 Turbo

La Porsche 911 Turbo “Whale Tail” è stata una delle auto di serie più veloci degli anni ’70 ed è riconosciuta come la prima Porsche 911 Turbo, che venne soprannominata “Whale-tail” a causa dei fianchi extra-large e del distintivo spoiler posteriore. La prima Porsche 911 Turbo ufficiale fu la 930 turbo, e rispetto alla Carrera standard, la 911 versione 930 aveva passaruota posteriori più grandi per ospitare i due pneumatici maggiorati (anche rispetto a quelli anteriori) e lo spoiler posteriore “Whale-tail” (più tardi conosciuto come “tea tray” per via della importante grigliatura a copertura delle prese d’aerazione del motore) per fornire più deportanza oltre ad aumentare l’aderenza e la stabilità.

(Credit photo: classicdriver.com)

Porsche 911 Targa

Presentata da Porsche al Salone Internazionale dell’Auto di Francoforte nel settembre 1965, la Porsche 911 Targa non è né una cabriolet né un coupé. Non monta un hard top è certamente non una berlina. E’ qualcosa di completamente nuovo: la prima cabriolet di sicurezza al mondo con una barra di sicurezza fissa, meglio nota come roll bar. La guida all’aria aperta della Porsche 911 Targa può essere goduta come mai prima in una varietà di modi diversi grazie a un tetto pieghevole rimovibile e a un lunotto fisso e riscaldato in vetro di sicurezza: completamente chiuso o solo con la sezione centrale del tetto rimossa. Il concetto Targa fu il segnale di partenza per un tipo totalmente diverso di esperienza di guida Porsche e sarebbe stato presente non solo in tutte le future generazioni di 911, ma anche successivamente in altre auto, come la 914 o la Carrera GT.

(Credit photo: classicdriver.com)

La Porsche 911 in mattoncini: tutti i set ufficiali

Il rapporto tra LEGO Group e il marchio Porsche è di lunga data: è il 2015 quando nella linea LEGO Speed Champions arriva il primo set del marchio di Stoccarda, ed è subito Porsche 911 mania! Scopriamo insieme tutti i set dedicati al modello probabilmente più iconico del marchio tedesco.

LEGO Speed Champions #75192 Porsche 911 GT Finish Line

Il set include 2 modelli di Porsche 911 GT con la livrea da gara di due diverse Scuderie. Oltre alle due vetture, il set include anche un podio/mini-garage, 8 bandiere nazionali intercambiabili (Danimarca, Francia, Germania, Italia, Russia, Spagna, Regno Unito e USA), 2 bandiere a scacchi, cartellini di 1a, 2a e 3a posizione , trofeo d’oro, trofeo d’argento, mini-garage con una piccola postazione di lavoro, carrello degli attrezzi con attrezzi assortiti e una ruota di scorta e 4 minifigure: 2 piloti Porsche, un’operatrice di telecamera e un commissario di gara.

» Clicca qui per acquistare il set su eBay.it

LEGO Technic #42056 Porsche 911 GT3 RS

Sviluppata in collaborazione con la casa di Stoccarda, la Porsche 911 GT3 RS riproduce le linee aerodinamiche, l’alettone posteriore regolabile e la carrozzeria arancione della iconica supercar! Le portiere apribili danno accesso all’elaborato abitacolo con sedili racing, cambio funzionante con comandi paddle al volante, cruscotto dettagliato e un tile con numero di serie univoco. Altri dettagli inclusi nel set: la replica del motore boxer a 6 cilindri, le Sospensioni funzionanti, le pinze dei freni, i cerchi originali con pneumatici speciali a basso profilo.

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it

LEGO Speed Champions #75888 Porsche 911 RSR and 911 Turbo 3.0

Stile vintage e moderna tecnologia si uniscono in questo set che include le versioni in mattoncini della moderna Porsche 911 RSR e quella del Missile dell’Autobahn, l’iconica Porsche 911 Turbo 3.0 “Whale-Tail“, entrambe dotate di abitacolo per minifigure, parabrezza rimovibili, livrea da corsa, adesivi da gara e altri dettagli autentici. Oltre alle due vetture, il set include 3 minifigure (2 piloti Porsche 911 RSR e un pilota della Porsche vintage), un segna-giri elettronico, un muretto con tabellone segna-posizione e bandiera a scacchi per ricreare gli scenari di gara.

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it

LEGO Speed Champions #75895 Porsche 911 Turbo 3.0 (1974)

Il set riproduce una versione alternativa, in livrea bianca, della Porsche 911 Turbo 3.0 “Whale-Tail” inclusa nel set LEGO Speed Champions #75888 Porsche 911 RSR and 911 Turbo 3.0 ed è stata realizzata per essere la controparte fisica di quella inclusa nel Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions Expansion, un pacchetto di espansione per XBOX che consente di guidare nel videogame stesso la versione digitale di alcuni set LEGO Speed Champions: la Porsche 911 Turbo 3.0 stessa, la Ferrari F40 Competizione, la McLaren Senna e la Mini Cooper S Rally del 1967.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR

La nuova Porsche 911 RSR è il risultato di passione, spirito ingegneristico, concretezza e lavoro artigianale. Rappresenta la punta di diamante della famiglia 911. La replica in elementi LEGO Technic della vettura include numerose caratteristiche dell’auto reale, tra cui l’ala posteriore con supporti “a collo di cigno”, grande diffusore posteriore e specchietti laterali aerodinamici, cerchi a razze neri e fari realistici anteriori e posteriori.

» Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

Le versioni di Porsche 911 progettate dagli appassionati

E’ talmente iconica, desiderata e ammirata che la Porsche 911 è una delle auto sportive che più ha ispirato la fantasia e messo alla prova la creatività degli appassionati dei mattoncini con il sangue a 100 ottani. Scopriamo insieme alcune delle migliori versioni in mattoncini della tedesca più amata ed apprezzata di sempre!

Arvo Brothers

Quando si tratta di progettare modelli sbalorditivi, con un livello di dettaglio pazzesco e costruiti con parti LEGO, quello degli Arvo Brothers è uno dei primi nomi che vengono in mente. I due fratelli spagnoli Ramon e Almador avevano già progettato riproduzioni in mattoncini LEGO di modelli iconici come la moto di Kaneda dal film AKIRA, il terrificante alieno Xenomorfo dal film ALIEN e la italianissima Vespa P200 della nostra Piaggio. Nel 2009 fu la volta di una loro prima versione di Porsche 911 Carrera Targa, ma è nel 2017 che grazie all’esperienza maturata quanto a nuove tecniche di costruzione e alla introduzione da parte di LEGO Group di nuove parti, più specifiche e dalle forme più dettagliate, che i due fratelli portano la versione della Porsche 911 progettata 8 anni prima ad evolvere in qualcosa di molto più bello e sofisticato. La Porsche 911 Targa reale è una via di mezzo tra una coupé e una cabriolet, e la versione progettata dai due fratelli Arvo è una fantastica interpretazione in mattoncini LEGO di questa auto sportiva di lusso. Le curve morbide sono splendidamente catturate con il solito ed elevato standard al quale gli Arvo Brothers ci hanno abituato. Per chi volesse costruire anche la versione degli Arvo Brothers della Porsche 911 Targa da affiancare a quella del set LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911, le istruzioni in formato PDF sono disponibili per l’acquisto.

» Clicca qui per acquistare le istruzioni

Firas

L’AFOL Designer Firas Abu-Jaber si è costruito, a partire dalla sua Giordania, una reputazione internazionale realizzando molte versioni in mattoncini LEGO di altrettante tra le più note, apprezzate e iconiche auto sportive, moderne, classiche e d’epoca. Sono opera di Firas le repliche in mattoncini della Bugatti Chiron, della Ferrari Testarossa, della Nissan GTR NISMO e delle più recenti versioni alternative del set LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang: la Ford Mustang GT500, la Dodge Charger degli anni ’70 e il muscoloso pick -up Ford F-150 Raptor. Nel 2017, ispirato quasi certamente dall’uscita nell’estate precedente del set LEGO Technic #42056 Porsche GT3 RS, Firas ci presenta la sua elegante e potente replica in mattoncini proprio della Porsche 911 GT3 RS. Carrozzeria rigorosamente lava orange e come sempre progettata con la massima attenzione ai particolari, dagli interni dettagliati alle portiere apribili (come lo sono anche il cofano motore al posteriore e vano bagagli all’anteriore). Ogni curva e ogni angolo del modello è stato pensato e progettato con cura, catturando l’aspetto e la iconicità dell’auto reale. Le portiere includono anche dettagli che rappresentano le finiture interne, come ad esempio le casse dell’impianto audio. Per chi volesse affiancare al set LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911 in uscita a breve anche la versione di Firas, le istruzioni in formato PDF sono disponibili per l’acquisto.

» Clicca qui per acquistare le istruzioni

Zeto Vince

Un altro AFOL Designer molto noto di repliche in mattoncini di auto note e iconiche è ZetoVince, al secolo George Panteleon, si riferisce alla Porsche 911 Carrera RSR del 1973 come a una delle più iconiche e belle versioni del modello di punta della casa di Stoccarda, ed in effetti sarebbe molto difficile dargli torto. Nel 2012 ha iniziato a rendere omaggio a questa star della categoria della auto sportive con la versione gialla, per poi realizzare nel 2013 una seconda versione con una livrea dai colori ancora più sorprendente: quella da corsa con carrozzeria bianca e strisce racing blu e rosse. Entrambe le versioni includono 779 pezzi, ed entrambe sono dotate di interni dettagliati e di vano motore posteriore, vano bagagli anteriore e portiere tutti apribili. Se nel vostro garage legoso ci fosse posto anche per i modelli di Porsche 911 progettati da George oltre che per il set LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911, le istruzioni in formato PDF sono disponibili per l’acquisto.

» Clicca qui per acquistare le istruzioni: versione racing | versione gialla