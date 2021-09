È davvero in arrivo il set di una nuova Batmobile LEGO Technic?

E’ da ormai qualche giorno che circolano indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i nuovi set LEGO Technic del primo semestre 2022. Tra questi, è subito balzato alla nostra attenzione l’ipotetico set di una Batmobile LEGO Technic. Visto l’approssimarsi della data di uscita (prevista nel 2022) del nuovo film del Cavaliere Oscuro “The Batman” , interpretato da Robert Pattinson e ambientato su Terra-2, è il caso di domandarsi se non ci sia la possibilità che il nuovo set LEGO Technic riproduca la nuova, magnifica Batmobile. Ne sapremo di più durante il prossimo DC Fandome?

(Credit photo: motorbox.com)

Le immagini della nuova Batmobile che possiamo vedere nei teaser sono davvero poche, ma grazie ad alcuni giocattoli già presentati nei giorni scorsi e facenti parte del merchandising legato al nuovo film, ci fanno intuire come potrebbe essere il prossimo set LEGO Technic, il cui codice potrebbe essere #42127. Vediamoli insieme in questi due post sul profilo Instagram thebatmanig.

A vederla nelle foto che circolano in rete come quelle qui sopra, si direbbe basata su una classica muscle car americana tipo la Dodge Charger o la Ford Mustang:

(Credit photo: motorbox.com)

Ovviamente per ora non siamo in grado di darvi nessuna info o di mostrarvi alcuna foto, ma l’aspettativa è tanta. Nel frattempo, potremo completare i garage delle nostre Batcaverne di appassionati del Cavaliere Mascherato con le migliori Batmobile in mattoncini, incluse le due nuove versioni della Tumbler in uscita il prossimo 1° ottobre. Scopriamole insieme.

Le Batmobili in mattoncini LEGO.

LEGO DC #76240 Batman Batmobile Tumbler

L’incredibile Tumbler da costruire ed esporre, ispirata alla trilogia del Cavaliere Oscuro dei film di Batman, è caratterizzata da un tetto apribile che permette di accedere ai sedili del conducente e del passeggero e al quadro di comando. Sono incluse le minifigure di Batman e The Joker. Il veicolo, una volta costruito misura 16 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza. I pezzi che lo compongono? Ben 2.049! Perfetto per qualunque appassionato del Cavaliere Mascherato.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° novembre su lego.com)

LEGO DC #76239 Batmobile Tumbler: resa dei conti con Scarecrow LEGO DC Batman

Se il set di cui sopra (LEGO DC #76240 Batman Batmobile Tumbler) vi spaventa per dimensioni, complessità o prezzo, esiste una alternativa. Decisamente più orientato ai costruttori più piccoli, la versione della Batmobile Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro rappresentata in questo set presenta un tetto apribile, con accesso ai posti di autista e passeggero e al quadro di comando. Ci sono 2 shooter sulla parte anteriore del veicolo e spazio sufficiente per il Batarang. Sono incluse 2 minifigure: Batman, dotato di Batarang, pistola arpionante e una testa “da incubo” alternativa e Scarecrow, con shooter e contenitore del gas della paura. Una volta costruito, il veicolo misura 7 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° novembre su lego.com)

LEGO DC #76139 Batmobile 1989

Il set, molto dettagliato, replica le classiche curve della famosa Batmobile del film Batman del 1989. Il modello, che misura oltre 60 cm di lunghezza e contiene 3.306 pezzi, include autentiche caratteristiche quali l’abitacolo a scorrimento con parabrezza avvolgente, le 2 mitragliatrici nascoste con funzione a comparsa attivata ruotando lo scarico della turbina e i grappini decorativi su ogni lato del veicolo. Il set include anche espositore costruibile (completo di targhetta informativa con le statistiche della Batmobile). Sono inoltre comprese 3 minifigure: Batman con mantello, The Joker e Vicki Vale. Una volta costruita, la Batmobile misura 12 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 22 cm di larghezza. Potrete trovare la recensione del set in questo nostro articolo.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO DC #76188 Batmobile di Batman della serie TV Classica

Il set offre ai piccoli costruttori (e non solo a loro) tutta l’eleganza, l’azione e l’emozione dell’originale della serie TV Batman del 1966. Questo iconico veicolo, ricco di fantastiche funzioni, può essere fissato su un supporto girevole. Sono incluse le minifigure di Batman e di Joker con i costumi indossati nella serie TV. Il modello include il bagagliaio apribile che contiene un Batarang e mattoncini extra da utilizzare per personalizzare il cofano dell’auto aggiungendo o meno gli shooter. Una volta costruita, la Batmobile misura 6 cm di altezza, 20 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

I set inclusi nella lista di cui sopra sono stati scelti perché riteniamo siano perfetti oggetti da esposizione e da aggiungere in una qualsiasi collezione degli appassionati del Cavaliere Oscuro. Sono molto divertenti e gratificanti da costruire, sono fantastici per giocarci (indipendentemente dall’età) ma anche molto belli da esporre o utili per assecondare la propria passione per il protagonista dei fumetti DC Comics.