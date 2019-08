LEGO: domani uscirà la Stazione Disney con treno telecomandato

Domani, 21 agosto, sarà messa in vendita la nuova stazione dedicata alla Disney della Lego, con le fattezze della stazione di Disneyland.

Domani, 21 Agosto, uscirà il set ufficiale Lego della nuova stazione dei treni Disney. Si tratta della stazione di Disneyland dedicata ai personaggi iconici della Disney, come Topolino, Minnie e Pippo e sarà possibile telecomandarla tramite il vostro cellulare. Sarò costituida da quasi tremila pezzi, e fa parte della collezione Disney, già introdotta due anni fa con il set del castello. La Stazione sarà composta da più stanze arredate e piene di dettagli, tra cui finestre drappeggiate, orologio da parete, lampadario a soffitto e una sala della torre con una piccola sorpresa. Il treno avrà tre vagoni, più la locomotiva. In fondo all’articolo è possibile vedere le immagini postate dalla pagina Facebook di Brick and Bricks.

Ognuno dei vagoni può ospitare i personaggi in dotazione. Il vagone passeggeri include ricchi dettagli interni tra cui poltrone, tavoli completi di vasi di fiori e un piccolo set da tè. Il treno è lungo circa 77 cm con tutte le carrozze sono collegate, combaciando perfettamente con la dimensione dei binari, composti da 16 pezzi. Tra le varie funzioni offerte dall’app, fondamentale per poter guidare il treno, c’è anche la possibilità di far emettere effetti sonori realistici, come il rumore del treno.

L’intero set della Stazione sarà disponibile sul sito ufficiale e in tutti i Lego Store, e costerà circa €329.99. Conterrà i personaggi più iconici dell’universo disneyano, tra cui Topolino, Minnie, Pippo, Cip e Ciop. La Lego da anni produce gadget dedicati alla Disney, tra cui i set dedicati al Marvel Cinematic Universe o a Star Wars e ogni loro set va letteralmente a ruba. Quindi nei prossimi giorni ci sarà una vera e propria gara per cercare di recuperare questo fantastico set. La Stazione sarà disponibile domani 21 Agosto 2019 in esclusiva per i membri LEGO VIP, poi il 1° Settembre sarà acquistabile da tutti.

LEGO DISNEY71044 Disney Train and StationUS $329.99 / CA $379.99 / DE €329.99 / UK £299.99 / FR €329.99 / DK 2499DKKAvailable from August 21, 2019 Publiée par Brick and Bricks sur Mardi 13 août 2019