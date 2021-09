Accendi l’ampli, collega il jack e inizia a suonare: ecco la Fender Stratocaster by LEGO

Il progetto Legendary Stratocaster di Tomáš Letenay (TOMOELL su LEGO Ideas) ha vinto il concorso Music to our Ears nel settembre 2020. Ad una anno (quasi) esatto dalla proclamazione del vincitore, il prossimo 1° ottobre 2021 arriverà sugli scaffali virtuali di lego.com e su quelli fisici dei LEGO Certified Store il nuovissimo set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster. Ve ne avevamo già parlato in questo nostro articolo, ve lo ricordate?

LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster

Il set.

Il modello del set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster riproduce in scala ridotta l’iconica chitarra Fender Stratocaster degli anni ’70, completa di riproduzione del “suo” amplificatore Fender 65 Princeton Reverb. Sogno di ogni aspirante chitarrista e strumento preferito da tanti musicisti leggendari, il modello include dettagli autentici come il tremolo, il selettore e le chiavi di accordatura. L’amplificatore costruibile è dotato di pannelli rimovibili per poter ammirare la scheda madre, il serbatoio di riverbero, l’altoparlante e altri dettagli interni, oltre a cavi di gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale. Il contenuto del set permette di costruire il modello della chitarra in versione rossa o nera, con plettri di 4 colori diversi e un elegante supporto pieghevole per completare il tutto come pezzo da esposizione. C’è anche un adesivo con il logo Fender realizzato in mattoncini LEGO, da applicare ad esempio alla vera chitarra o amplificatore.

Le caratteristiche.

Il set include la chitarra Fender Stratocaster versione anni ’70 e l’amplificatore Fender 65 Princeton Reverb, entrambi costruibili.

La chitarra a sei corde è caratterizzata da tremolo snodabile, selettore, chiavi di accordatura, adesivi con logo Fender e tracolla in tessuto. I mattoncini inclusi nel set consentono di costruire la chitarra in versione rosso o in versione nero.

L’amplificatore presenta pannelli rimovibili per poter ammirare la riproduzione in mattoncini della scheda madre, del serbatoio di riverbero, dell’altoparlante e di vari altri dettagli interni, adesivi con logo e cavi in gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale.

Include un espositore pieghevole sul quale posizionare la chitarra, plettri in scala di 4 colori e un adesivo con il logo Fender in mattoncini LEGO.

La chitarra misura 36 cm di lunghezza, 11 cm di larghezza e 3 cm di profondità.

Il set è fornito con un libretto che include, oltre alle istruzioni per la costruzione, la storia della Fender Stratocaster, del fan che ha progettato il set e dei designer LEGO con i quali ha collaborato.

Pezzi inclusi nel set: 1.079 pezzi

Prezzo: € 99,99



Curiosità.

Visto quanta era l’aspettativa e l’hype per questo tributo alla musica, immaginate la sorpresa per tutti coloro che erano in attesa del set LEGO Ideas su licenza Fender, quando lo scorso 14 febbraio, un Tweet di MEGA Construx annuncia l’evento live di drop sulla piattaforma NTWRK del set MEGA Collabs x Fender #Stratocaster (» Clicca qui per acquistare il set su ebay), ovvero un set in edizione speciale e limitata che permette di costruire la versione in mattoncini (a marchio MEGA) della famosa chitarra elettrica.

DROPPING SOON! #MEGACollabs has partnered with @Fender on a collectible that's built to rock! 🎸PRESALE takes place Feb 13-14; go behind-the-scenes with the team live at the Unboxed event, hosted EXCLUSIVELY on @NTWRKLIVE. 🤘#Fender Limited quantities available ⌛ pic.twitter.com/d3mg4ode1i — Mega Construx (@MegaConstrux) February 9, 2021

Il set viene fornito in una elegante box di cartoncino che riproduce la classica custodia per chitarre, al cui interno di trova un inserto di plastica sagomato per alloggiare la chitarra una volta che sarà stata costruita. Il set include inoltre un plettro originale Fender e gli elementi per costruire uno stand per esporre la chitarra in casa o in ufficio.

In questo video realizzato per il drop sulla piattaforma NTWRK, possiamo vedere il set di MEGA Construx realizzato e come si presentano la confezione e lo stand per mettere la chitarra in esposizione.

Lo speaker nel video, uno dei designer di MEGA (la divisione “mattoncini da costruzione” di Mattel – NdR) spiega nel video che in pratica solo la paletta della chitarra (la parte in cima al manico alla quale sono fissate le meccaniche – NdR) è un pezzo unico e prodotto appositamente per questo set, mentre tutti gli altri circa 240 pezzi sono “normali” mattoncini.

Ora, la domanda sorge spontanea. Come la mettiamo con la questione licenza? MEGA Construx afferma nel proprio Tweet di aver realizzato il proprio set in collaborazione con Fender, e non abbiamo motivo di dubitare visto quanto Mattel, come anche The LEGO Group, sia rispettosa e rigorosa per quanto riguarda le licenze. Per contro, anche nell’annuncio sul blog di LEGO Ideas, Hasan Jensen si riferisce al progetto di Tomáš Letenay menzionando Fender, lasciando intendere che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno il necessario accordo di licenza con Fender.

E’ davvero possibile che avremo due versioni in mattoncini dello stesso strumento musicale e della stessa marca, ciascuna proposta da due aziende rivali? Così fosse, è allora possibile ipotizzare una futura linea di set LEGO Nintendo Pokemon? La collaborazione tra The LEGO Group e Nintendo già c’è per i set LEGO Super Mario. Ora che The LEGO Group e MEGA Construx hanno in qualche modo concordato di offrire entrambe la propria versione della Fender Stratocaster, allora perché non sperare che in futuro che si possano accordare per il rilascio di altri titoli o licenze condivise?



Una puntata speciale di BRICK MANIA.

Non appena entreremo in possesso di una copia del set LEGO Ideas #21329 Fender Stratocaster, dedicheremo una puntata speciale di BRICK MANIA alla costruzione “affiancata” delle due versioni, quella di LEGO Ideas e quella di MEGA Construx e ci divertiremo a confrontarle e a commentarle insieme.