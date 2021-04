Shang-Chi: il potere dei dieci anelli nel dettaglio

Nella giornata di ieri, e’ stato diffuso il teaser trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ma quali sono i poteri di questi potenti manufatti?

Essi sono di origine aliena e il Mandarino, il villain del maestro di arti marziali, li ha scoperti all’interno di un’astronave precipitata sulla Terra. Gli alieni creatori degli anelli, dalle fattezze simili a draghi, sono chiamati Makluan e ognuno ha imprigionato al loro interno un diverso guerriero cosmico che spera di liberarsi da questa prigionia un giorno o l’altro.

Ogni anello ha un nome e un potere diverso, derivati proprio dalle creature al loro interno: a cominciare da quelli con poteri principalmente elementali, come Zero, Lampo, Inceneritore e Avvolgitore (Ice-Blast Ring, Electro-Blast Ring, Flame-Blast Ring e Vortex-Beam Ring) in grado di scatenare i poteri del ghiaccio, dell’elettricita’, del fuoco e dell’aria (quest ultimo in grado anche di far levitare gli oggetti, compreso il portatore stesso).

Si passa poi per quello chiamato Bugiardo (Mento-Intensifier Ring), in grado di amplificare i poteri mentali e usato per controllare le persone a proprio piacimento e creare illusioni; e ancora Demonico e Notturno (White e Dark Light Ring), capace il primo di generare energia elettromagnetica e il secondo di assorbire la luce.

Gli ultimi tre anelli sono forse quelli piu’ potenti degli altri: esiste, infatti, quello chiamato Spettrale (Disintegration Beam Ring) che e’ in grado di neutralizzare i legami molecolari della materia (quindi disintegrando letteralmente i soggetti), anche se poi necessita di tempo per essere riutilizzato; vi e’ poi quello col nome di Influenza (Impact Beam Ring), che emette una forte energia in grado di manipolare le onde magnetiche per deviare i proiettili e respingere con forza i nemici; ultimo, ma non meno importante, il Modificatore (Matter Rearranger Ring), in grado di plasmare la materia e cambiarne lo stato a livello molecolare.

Per sapere quale di questi poteri vedremo in azione, i fan dovranno attendere l’uscita nelle sale del film, prevista per il 3 Settembre 2021.

Nel frattempo, se volete leggere qualcosa sul personaggio di Shang-Chi e del suo acerrimo nemico e padre il Mandarino, potete iniziare da uno degli Omnibus presenti su Amazon, che potete acquistare smeplicemente cliccando su questo link.