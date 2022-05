Il nuovo set LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3 è stato svelato! Il modello entra a pieno titolo nel garage della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept e riproduce la seconda vettura (dopo le due varianti SP1 e SP2 della Ferrari Monza, due vetture ispirate alle barchette da competizione degli anni ’50) del segmento ICONA a edizione limitata, che rende omaggio a quegli Sport Prototipi Ferrari V12 a motore centrale-posteriore che fecero entrare il marchio nella leggenda degli sport motoristici.

Quale modo migliore per i fan del Cavallino e per gli appassionati di LEGO Technic di festeggiare il 75esimo anniversario della Casa di Maranello?

Presentata nel 2021 da Ferrari con un video di anteprima mondiale

il pubblico degli appassionati ha potuto vederla per la prima volta dal vivo presso l’Autodromo internazionale del Mugello, nel corso delle Finali Mondiali Ferrari 2021.

Il set: la presentazione

Il nuovo modello LEGO Technic in scala 1:8 che riproduce la favolosa Ferrari Daytona SP3 è composto da 3.778 pezzi ed è ricco di dettagli e funzioni che riproducono al meglio delle possibilità degli elementi LEGO Technic l’abilità ingegneristica e il design elegante dei progettisti della Casa di Maranello.

Quarta aggiunta alla serie LEGO Technic Ultimate Car Concept (dopo le Porsche GT3 RS del 2016, la Bugatti Chiron del 2018 e Lamborghini Sián FKP 37 del 2020), una volta costruita, la nuova misura oltre 14 cm di altezza, 59 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza (scala 1:8).

Parlando del modello da esposizione, Niels B. Christiansen, CEO del Gruppo LEGO, ha dichiarato:

“Questo modello è una testimonianza della ricerca dell’eccellenza che è alla base dell’etica della Ferrari e del Gruppo LEGO. Nessun dettaglio è stato trascurato nella progettazione e, avendo io stesso una formazione ingegneristica, sono rimasto sbalordito dall’attenzione per i dettagli e dalla precisione del modello in una scala così piccola”. “Siamo incredibilmente fortunati di poter collaborare con la Ferrari per aiutare gli appassionati a trasformare i loro sogni in realtà, costruendo davvero questo esempio di eccellenza nelle corse con questo nuovo set.”

Gli fa eco Flavio Manzoni, Chief Design Officer della Ferrari (al centro, nella foto qui sotto), che dichiara:

“È stato un grande piacere collaborare con il Gruppo LEGO per questo modello, una splendida replica della nostra supercar Daytona SP3 in edizione limitata. Grazie a questa eccezionale riproduzione con elementi LEGO, i fan della Ferrari e dei LEGO possono ora costruire quest’auto pezzo per pezzo e sentirsi partecipi del processo di assemblaggio, con la possibilità di esporre il modello finale nelle proprie case, dove potranno apprezzarne la bellezza”

Il set sarà disponibile su lego.com a partire dal prossimo 1° giugno al prezzo di € 399,99 (per poi essere disponibile in tutti i migliori di negozi di giocattoli dal successivo 1° agosto)

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3



Il set: le funzioni

Il set LEGO Technic #42143 Ferrari SP3 Daytona include le seguenti funzioni:

sterzo funzionante

cambio sequenziale a 8 rapporti con paddle al volante

motore V12 con pistoni mobili

ammortizzatori anteriori e posteriori funzionanti

tettuccio rimuovibile (carrozzeria “Targa”)

portiere con apertura a farfalla

cofano anteriore e vano motore posteriore entrambi apribili

La vera Ferrari Daytona SP3

E’ il 1967, siamo alla 24 Ore di Daytona del 1967 ed è trascorso poco meno di un anno dalla edizione 1966 della 24 di Le Mans nella quale la Casa di Maranello dovette assistere alla vittoria di 3 delle 8 Ford GT40 MKII schierate sulla linea di partenza: sono quelle guidate da Bruce McLaren/Chris Amon, Ken Miles/Denny Hulme e Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson. Oltre alla beffa dell’arrivo al traguardo in parata, il danno di chiudere la gara con nessuna delle Ferrari 330 P3 che tagliano il traguardo (per incidente o per guasti meccanici).

(Credit photo: eurosport.it)

In casa Ferrari la voglia di rivalsa è tanta, e alla 24 Ore di Daytona si presenta l’occasione giusta. Sono ben 3 infatti le Ferrari che si trovano nelle prime tre posizioni durante l’ultimo giro. A quel punto, arriva l’ordine di Scuderia. Franco Lini, il nuovo Direttore Sportivo subentrato a Eugenio Dragoni ordina l’arrivo in parata, andando a replicare in casa del nemico quanto fatto dalla Ford l’anno prima durante la 24 Ore di Le Mans. Le Ferrari 330 P3/4, 330 P4 e 412P sfilarono in parata sotto alla bandiera e portano in trionfo (e al riscatto) la Casa di Maranello.

(Credit photo: ferrari.com | carpixel.com | Petrolicius@youtube | alphacoders.com)

Sempre dal mondo degli Sport Prototipi arriva la scelta di dotare l’auto di una carrozzeria di tipo “Targa” con tetto rigido rimovibile. Gli specchietti retrovisori si trovano in posizione avanzata rispetto alle porte, altro forte richiamo agli Sport Prototipi degli anni ’60.

Dalla descrizione ufficiale:

L’abitacolo dal parabrezza avvolgente della Daytona SP3 assume le sembianze di una cupola incastonata in una scultura sensuale i cui parafanghi, altrettanto sinuosi, emergono con decisione. L’equilibrio generale viene enfatizzato dall’aspetto monolitico delle volumetrie che comunicano l’abilità manifatturiera tipica della carrozzeria italiana. La sensazione è quella di trovarsi di fronte a un oggetto dove la fluidità delle masse si sposa con superfici più incisive al fine di creare quell’equilibrio estetico che da sempre ha caratterizzato la storia della Casa di Maranello. Componenti inediti, quali i camini di estrazione sul fondo, rendono la Daytona SP3 la Ferrari priva di appendici attive più aerodinamicamente efficiente sinora prodotta.

Una delle soluzioni più interessanti adottate per massimizzare l’efficienza aerodinamica, è quella di aver integrato gli air box nelle portiere ad apertura alare. Scelta questa che ha permesso di incanalare l’aria verso i radiatori sulla fiancata, mentre la superficie della porta aiuta a gestire il flusso d’aria proveniente dal vano ruota. Anche il fondo posteriore però, contribuisce a rendere unica quest’auto: i “camini” da fondo, tramite un condotto a sviluppo verticale, mettono in comunicazione il sottoscocca con due feritoie integrate nei parafanghi. Questa configurazione porta vari benefici: la riduzione del bloccaggio verso il fondo che permette di migliorare la performance anteriore e spostare il bilanciamento aerodinamico verso l’avantreno a tutto vantaggio dell’ingresso in curva. Inoltre, l’accelerazione locale del flusso dovuta alla geometria degli ingressi nel sottoscocca genera una forte aspirazione che migliora il carico aerodinamico al posteriore. Infine, si ha un miglioramento del funzionamento dello spoiler posteriore che beneficia dell’extra portata garantita dalle feritoie sui parafanghi.

Il frontale “schiacciato” è caratterizzato dalla presenza di piccole alette alle estremità del paraurti, che hanno la funzione di migliorare il flusso aerodinamico. Nella parte posteriore, caratterizzata invece dalla presenza di linee orizzontali “a lama” che ne rendono il look ancora più particolare, troviamo un enorme estrattore in carbonio, con i terminali di scarico posizionati più in alto proprio per lasciare spazio all’estrattore stesso. Il fondo è stato studiato con attenzione con l’obiettivo di aumentare il più possibile il carico aerodinamico.

Anche per gli interni, la Ferrari Daytona SP3 si ispira alle vetture che hanno trionfato alla 24 Ore di Daytona. Troviamo infatti un design minimale, finiture in pelle e in fibra di carbonio e sedili integrati nella scocca. A riportare l’auto nel presente, una ricca strumentazione digitale che comprende il volante con interfaccia uomo-macchina (HMI) che attua il concetto di “mani sul volante, occhi sulla strada”. Tramite i comandi tattili è possibile infatti gestire l’80% delle funzioni dell’auto senza dover togliere le mani dal volante, mentre il display curvo da 16” ad alta risoluzione rende istantaneamente disponibili tutte le informazioni utili alla guida.

E’ però il motore V12 di 6,5 litri (basato su quello della 812 Competizione) ricollocato in posizione centrale-posteriore per ottimizzarne il layout di aspirazione e scarico a rendere speciale la Ferrari Daytona SP3: è il propulsore a combustione interna più potente sinora sviluppato da Ferrari. Viene chiamato F140HC ed è in grado di erogare 840 CV (618 kW) e 697 Nm di coppia. La zona rossa parte da 9.500 giri al minuto. Il propulsore è abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La velocità massima supera i 340 kmh e per passare da 0 a 100 kmh bastano appena 2,85 secondi.

La Ferrari Daytona SP3 verrà prodotta in 599 esemplari già tutti andati venduti. Il prezzo? 2 milioni di euro.

(Credit photo: ferrari.com)

Le celebrazioni del 75esimo anniversario di Casa Ferrari

Era il 1947 e l’Italia del dopoguerra si preparava alla motorizzazione di massa, ma Enzo “il Drake” Ferrari scelse di andare controcorrente e fondò la sua fabbrica a Maranello, investendo la sua esperienza maturata nel mondo delle vetture da corsa e facendo crescere la sua attività con la produzione di sportive stradali, auto da sogno protagoniste delle pagine più belle del motorismo internazionale.

Per onorare i 75 anni di successi sportivi e commerciali, Ferrari ha svelato il logo dedicato al proprio anniversario in un video che ha per protagonisti i propri lavoratori, i cui volti vanno anche a comporre il nuovo logo, in un riconoscimento del loro impegno e della loro determinazione dimostrati in tanti anni di attività.





I precedenti set LEGO Technic Ultimate Car Concept

La supersportiva della Casa di Cavallino è l’ultimo set in ordine di tempo ad aggiungersi al garage dei set LEGO Technic Ultimate Car Concept, nati e pensati per appassionati di auto e collezionisti adulti. E’ andata ad aggiungersi alle precedenti Porsche GT3 RS (2016), Bugatti Chiron (2018) e Lamborghini Sián FKP 37 (2020). I set da collezione (e per costruttori adulti 18plus) vengono sviluppati e poi commercializzati ogni 2 anni.

Quest’anno, complice la celebrazione del 75esimo anniversario del marchio di Maranello, è finalmente arrivato il turno di una rossa di casa nostra a diventare un set estremo.

LEGO Technic #42056 Porsche 911 GT3 RS



Versione in elementi LEGO Technic della iconica Porsche 911 GT3 RS. Il modello è dotato di una dettagliata riproduzione del telaio e della carrozzeria del tipico arancione, di 4 cerchi dal design originale con l’emblema RS, sospensioni funzionanti, fari anteriori, fari posteriori, pinze dei freni e pneumatici a profilo ribassato. L’abitacolo è dotato di cruscotto dettagliato, cambio funzionante, volante con paddle, sedili da corsa. Le funzioni includono portiere apribili, vano bagagli anteriore e cofano motore posteriore apribili, motore a 6 cilindri a pistoni mobili.

LEGO Technic #42083 Bugatti Chiron



Supercar davvero per pochi, nasce in Germania, viene costruita in Francia ma il DNA è tutto nel marchio, italianissimo. La versione LEGO Technic della Bugatti Chiron cattura l’essenza di questa super sportcar quintessenziale, dotata di cerchi a razze con logo, pneumatici a basso profilo e dischi dei freni dettagliati. L’abitacolo accessibile tramite le portiere apribili è dotato di cambio Technic a 8 rapporti e leva del cambio a paletta mobile, oltre un volante con l’emblema Bugatti e a sedili sportivi in tinta con le “tappezzerie”.

LEGO Technic #42115 Lamborghini Sián FKP 37



Ultima nata in casa LEGO Technic, va ad aggiungersi alle precedenti due supercar della linea LEGO Technic Ultimate, la Porsche GT3 RS (#42056) e la Bugatti Chiron (#42083). E’ la prima supercar ibrida della Casa del Toro, della quale replica anche le iconiche porte a forbice. La costruzione di questo modello è una vera sfida: 14 ore di lavoro, un’attenzione al dettaglio incredibile, e sotto il cofano: “il motore posteriore del modello ricrea l’epico V12 con pistoni mobili, trazione integrale e trasmissione a 8 rapporti, attivata ​​da una leva del cambio mobile […]”.

A questo punto, resta solo una domanda: con quale effetto wow i designer e i master builder della fabbrica di Kladno ci stupiranno questa volta? Realizzeranno anche per questo set una versione life-size 1:1? La realizzeranno con i mattoncini LEGO System oppure con elementi LEGO Technic come le precedenti Bugatti Chiron e Lamborghini Siàn? Se volete rinfrescarvi la memoria su tutti i modelli precedenti delle auto in scala grande, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

