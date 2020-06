LEGO: tutti i set ispirati dalla Statua della Libertà

Simbolo degli Stati Uniti tanto quanto la torta di mele e la Casa Bianca, la Statua della Libertà (conosciuta anche come Lady Liberty) è situata all’entrata del porto sul fiume Hudson e sulla rocciosa isola denominata proprio Liberty Island e che si trova proprio al centro della baia di Manhattan.

La Statua della Libertà è un simbolo di così grande importanza per il popolo USA ma non solo, che il Gruppo LEGO ne ha proposto la rappresentazione con i propri set più volte nel corso degli anni. Se vorrete seguirci in questo viaggio nel tempo, potrete vedere come il design dei set LEGO si sia evoluto nel tempo, andando di pari passo con l’evoluzione tecnologica e quindi con le sempre maggiori possibilità di creare pezzi particolari o che meglio consentono di replicare con i mattoncini forme e linee di quello che il mondo reale ci mette davanti agli occhi.

I set LEGO dedicati a Lady Liberty.

Il set contiene 2.899 pezzi ed è alto circa 60 cm. Al momento della sua uscita, era il più grande set LEGO mai prodotto. Quasi interamente realizzato con pezzi di Sand Green, fu il set che vide il debutto dei mattoncini prodotti in questo colore. La descrizione ufficiale recitava infatti “Uno dei monumenti più famosi d’America! Create una splendida replica della Statua della Libertà! E’ divertente da costruire ed è l’unico modello LEGO che utilizza molti dei mattoni Sand Green”. Essendo un set risalente all’ormai lontano anno 2000, lo si può trovare solo sui marketplace per appassionati e collezionisti, a prezzi da urlo tra l’altro.

Non è un set dedicato o che rappresenta la Statua della Libertà, bensì un set che ne include una versione. Si tratta infatti di un set della linea LEGO Factory che risale al 2005 e che rappresenta uno skyline ideale nel quale trovano posto edifici noti e altri simboli degli Stati Uniti: il grattacielo Sears Tower (che nel 2009, causa passaggio di proprietà, sarà ribattezzato Willis Tower), la riproduzione di una coppia di grattacieli (probabilmente alberghi) e lei, la Statua della Libertà. Completano il set la riproduzione in miniatura di veicoli come auto, elicottero, traghetto e monorotaia. Anche in questo caso, data la età anagrafica del set, per averlo dovremo di nuovo rivolgerci ai marketplace per appassionati e collezionisti, di nuovo a prezzi non esattamente popolari.

Passiamo ora ad un set del 2012, decisamente più economico ma anche decisamente più piccolo (7 cm di altezza, 4 cm di larghezza e profondita, 5 cm di altezza senza la base): solo 39 pezzi! La sua descrizione recita: “Ricrea una moderna meraviglia come la Statua della Libertà, di facile costruzione e completa di torcia fiammeggiante e basamento realistico. Crea e mostra un ricordo e un simbolo degli Stati Uniti costruibile con i classici mattoncini LEGO. Il set era in vendita esclusivamente presso il LEGO Store posto all’interno del Rockefeller Center di New York City (LEGO Store che qualche anno fa è stato chiuso).

LEGO Architecture # 21028 New York City | LEGO Shop @ Home

E’ ora la volta di un set del 2016, di nuovo un set che non riproduce specificatamente la Statua della Libertà ma che ne include una riproduzione. Si tratta del set della linea Landscape che fa parte del tema LEGO Architecture e dedicato alla città di New York, e quindi Lady Liberty non poteva mancare. Parliamo di un set da 598 pezzi, perfetto da esporre in casa o in ufficio.

LEGO Architecture # 21042 Statue of Liberty | LEGO Shop @ Home

Torniamo a parlare di un set, questa volta del 2018, che riproduce specificatamente la Statua della Libertà, basamento incluso. Si tratta di un set composto da 1.685 pezzi facente parte della linea Landmark del tema LEGO Architecture, e dedicato a Lady Liberty.

Persino gli sceneggiatori di The LEGO Movie 2 hanno voluto in qualche modo rendere omaggio alla Statua della Libertà, tanto che nella linea di set legati al film troviamo il set The LEGO Movie 2 # 70840 Benvenuto ad Apocalisseburg! del 2019. Il set che riproduce una Statua della Libertà crollata su sé stessa e che diventa il luogo dove i protagonisti del film vanno a vivere dopo gli avvenimenti raccontati nel primo film. E’ un set piuttosto corposo che include 3.178 pezzi e ben 13 minifigure.

LEGO Brickheadz # 40367 Statua della Libertà | LEGO Shop @ Home

La linea Brickheadz, l’equivalente per gli appassionati dei mattoncini LEGO delle mitiche action figures viniliche in stile super deformed Funko Pop. In questa serie sono stati inseriti personaggi dal mondo Marvel, DC Comics, film etc. Poteva forse mancare un character di livello planetario quale è la Statua della Libertà? Ovviamente no! Set da 153 pezzi, facilissimo da costruire e perfetto per qualsiasi scrivania, a casa o in ufficio.

LEGO Magnet # 854031 Statua della Libertà | LEGO Shop @ Home

Più che di un set vero e proprio, qui parliamo della classica calamita da frigo. Nati come set esclusivi per i LEGO Brand Store (i LEGO Store ufficiali e di proprietà del Gruppo LEGO) e realizzati sulla base di monumenti o simboli specifici del singolo Paese, questi magneti in un qualche modo rappresentativi della città nella quale vengono venduti sono molto apprezzati come souvenir da chi viaggia molto per lavoro o vacanza. E’ composto da una minifigure staccabile della Statua della Libertà completa di torcia e tavoletta, montata su un mattoncino magnetico decorato con la scritta “New York”. Aggiungerà un tocco legoso al vostro frigorifero o a qualsiasi altra superficie magnetica. La prima versione di questa calamita risale al 2012 (LEGO Magnet # 850497) e sulla targhetta recava la scritta “I NY”, mentre è del 2016 (LEGO Magnet # 853600) la prima versione con sulla targhetta la scritta “NEW YORK” profilata con la sagoma dello skyline più famoso al mondo. Il LEGO Magnet # 854031 è una ristampa di quest’ultimo (scritta “NEW YORK”).

La versione in mattoncini della più minimale ed economico di sempre è però una minifigure con le fattezze e il colore di Lady Liberty inclusa nella Serie N.6 (LEGO set # 8827) della Minifigure Collezionabili:

